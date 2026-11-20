Fernando Alonso volvió a sacar el mejor rendimiento del Aston Martin marcando el décimo mejor tiempo en la sesión de entrenamientos libres del GP de Las Vegas que tuvo a la lluvia como protagonista. El piloto asturiano volvió a impresionar sobre el asfalto mojado en una tanda dominada por George Russell, en la que Carlos Sainz, que se vio perjudicado por un problema en el motor, fue decimoquinto.

El GP de Las Vegas de Fórmula 1, que se celebra este fin de semana, tuvo en la tarde americana del jueves su primera sesión de entrenamientos libres, que se ha desarrollado durante la madrugada española. En esta primera toma de contacto con el circuito urbano de Las Vegas, ha sido protagonista la lluvia, que no ha permitido la disputa de los libres 1. Horas más tarde, los pilotos salieron a la pista y Fernando Alonso volvió a impresionar sobre la lluvia.

FP2 CLASSIFICATION Russell on top 💪

Both Alpines in the top 10 👏 #F1 #LasVegasGP https://t.co/lE2haflmCn — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

Y eso que el piloto asturiano tuvo un pequeño susto tras una salida de pista que le obligó a entrar al box para hacer un pequeño arreglo en el morro del coche. Tras incluso firmar el octavo mejor tiempo de la sesión, Fernando Alonso logró colocar el Aston Martin en el top ten de los segundos libres después de marcar el décimo mejor puesto en la primera sesión en el GP de Las Vegas 2026.

Alonso with a reminder that conditions are still very slippy Fernando manages to avoid hitting the barriers, backs up, and continues on his way 👍 #F1 #LasVegasGP https://t.co/ozUlFTaPUt — Formula 1 (@F1) November 20, 2026

Alonso décimo y manda Russell

George Russell fue el piloto más rápido en los libres del GP de Las Vegas en una sesión en la que Carlos Sainz, que se movió por las diez primeras posiciones durante la tanda, finalmente ocupó la decimoquinta posición en otra tarde-noche complicada para el piloto español en una sesión marcada por la presencia de la lluvia. Para la jornada de clasificación de la próxima madrugada y la carrera no se esperan precipitaciones.