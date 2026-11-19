Fernando Alonso quiso dejar clara su opinión sobre el regreso de los motores de combustión a la Fórmula 1 en 2030 con la reaparición de los V8. El asturiano celebró la decisión de la FIA, aunque soltó una serie de palos con los mandatarios del motor como destinatarios. Para el piloto de Aston Martin se ha perdido la pureza de la competición durante demasiado tiempo.

«¿Si me veo llegando a 2030 con la nueva normativa? Todo el mundo está preocupado por eso. Sabes que existe una posibilidad, pero no creo que vaya a quedarme mucho tiempo al volante. Es una buena decisión volver a ellos», dijo acerca de sus opciones de futuro.

Alonso preparó justo después de esas palabras su palo a la FIA. «Cuando cambias las normas justo después de ocho meses de haber hecho el último cambio de regulación, sabes que no has tomado previamente la decisión correcta. Por desgracia, tenemos que seguir con estas normas unos años más», apuntó.

Alonso aplaude la vuelta de los V8… aunque de momento no se ve probándolos en 2030 👀 «Los motores híbridos quizá nunca deberían haber venido. Hemos perdido 16 años de carreras» #LasVegasDAZNF1 🇺🇸 https://t.co/dFeilDAQkC — DAZN España (@DAZN_ES) November 19, 2026

El bicampeón de Fórmula 1 parece resignado a tener que seguir sufriendo la actual competición electrificada, donde los mejores pilotos están hipotecados. «Esto es lo que nos toca y por suerte espero que hayamos aprendido la lección. En 2014 ya habría tomado esta decisión de volver a los motores de combustión porque siento que nos han robado 16 años de carreras. Los motores híbridos nunca deberían haber venido», zanjó.

Fernando Alonso ha conocido todo tipo de cambios en las normativas de la Fórmula 1 siendo un fiel defensor de la combustión por delante de la electrificación. Veremos si el asturiano aguanta hasta 2030 cuando tendrá 49 años de edad y quizá sus facultades hayan mermado.