Honda está decidida a dar en el clavo de una vez por todas con Aston Martin. El fabricante japonés ha sido el principal señalado del fracaso del proyecto de la escudería en el 2026, que ha sido incapaz de competir como consecuencia de la falta de rendimiento de su unidad de potencia. De cara a un 2027 clave, han revelado que tendrán un cambio radical en la batería, una solución que Fernando Alonso espera atentamente.

El motor marca la diferencia con el nuevo reglamento de la Fórmula 1. El ingeniero jefe de Honda, Shintaro Orihara, explica con detalle lo que tienen pensado para dar un golpe sobre la mesa: «Para 2027, actualizaremos la estructura interna de la batería para tener una mejor fiabilidad. Todavía estamos trabajando en ello en Sakura, pero se dieron cuenta de que necesitan mejorar la fiabilidad de la batería para el próximo año».

Fiabilidad y Aston Martin se han convertido en antónimos en esta temporada. Con la última retirada en Brasil, Lance Stroll ya suma 14 e iguala el récord histórico de más abandonos en un año del Gran Circo. El japonés señala que este año seguirán buscando soluciones con el prueba-error: «Necesitamos seguir trayendo contramedidas para este año, para tener una buena fiabilidad y acumular más kilometraje con el coche».

El AMR26 se convertirá en el conejillo de Indias de Honda. En unas declaraciones para Motorsport, Orihara indica que, pese a que el motor no tendrá nada que ver, tienen la oportunidad de ver las diferentes alternativas en lo que resta de 2026: «Para nuestra batería de 2027, desarrollamos otra estructura, pero aún podemos aprender algo del problema de este año para mejorar nuestra fiabilidad».

La deuda de Honda con Fernando Alonso

El fabricante japonés no ha podido ofrecerle al asturiano su mejor versión en la Fórmula 1, tanto en McLaren-Honda como en Aston Martin. El ingeniero expone el error que cometieron: «Bajo la normativa anterior, encontramos lo que llamamos combustión rápida. Eso nos dio mucho rendimiento bajo esa normativa. Comenzamos nuestro desarrollo para este año, es decir, para esta normativa, también con la combustión rápida, pero luego nos dimos cuenta de que necesitábamos mejorar la combustión más allá».