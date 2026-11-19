Fernando Alonso afrontará el Rally Dakar de 2027 con un rol que no acostumbra a ocupar. El piloto asturiano ejercerá de escudero de Sébastien Loeb en el nuevo proyecto de Aston Martin y Prodrive, consciente de que todavía está lejos de poder pelear por la victoria en una de las pruebas más exigentes del automovilismo. El francés, nueve veces campeón del mundo de rallies, será la principal baza de la estructura británica para intentar conquistar una carrera que todavía se le resiste. Alonso, por su parte, afrontará su segunda participación tras su debut en 2020 con la intención de acumular experiencia y ayudar al equipo.

«Tengo mucho que aprender de él. No hemos competido mucho juntos y lo estoy deseando. Mi objetivo en el Dakar es muy diferente del suyo. Trataré de ayudarle a ganar si puedo apoyarle de alguna manera», ha reconocido el español. La diferencia respecto a su primera experiencia es notoria. Entonces contó con seis meses de preparación, realizó pruebas en países como Qatar, Namibia, Marruecos y Polonia e incluso disputó dos rallies en Arabia Saudí. Ahora apenas ha podido completar dos jornadas de entrenamientos en Marruecos antes de ponerse de nuevo a los mandos de un coche de competición.

El propio piloto asturiano puso en valor la experiencia de su compañero de equipo, al que considera una referencia en la disciplina. «Mi compañero de equipo ahora, Sébastien Loeb, es probablemente el mejor piloto de rallies de la historia. Ha participado nueve o 10 veces en el Dakar y todavía no ha conseguido la victoria», explicó Alonso. El francés acumula nueve coronas mundiales consecutivas del WRC, entre 2004 y 2012, además de 28 victorias de etapa y cinco podios en el Dakar. Sin embargo, todavía persigue su primer triunfo absoluto en la carrera, después de haberse quedado tres veces a las puertas con el segundo puesto.

Alonso afronta una preparación exprés para el Dakar

El equipo estará formado por tres pilotos y contará también con el brasileño Lucas Moraes, vigente campeón del Mundial de Rally Raid. Alonso volverá a tener a Marc Coma como copiloto, igual que en 2020, cuando terminó decimotercero en la clasificación general. La estructura utilizará el nuevo Aston Martin Dreadnought, desarrollado por Prodrive, y tendrá en Loeb su principal referencia para luchar por el triunfo. El objetivo del asturiano será ganar kilómetros, conocer mejor el vehículo y seguir aprendiendo de los especialistas de la disciplina con una victoria futura en el horizonte.

Antes de pensar en el Dakar, Fernando Alonso espera cerrar la temporada en la Fórmula 1, donde ha vivido un decepcionante año por las pobres prestaciones del Aston Martin y de su motor Honda. El asturiano compite este fin de semana en el Gran Premio de Las Vegas, con el objetivo de finalizar con buen sabor de boca la temporada. La parada en Estados Unidos es la primera de un triplete con el que se culmina el Mundial de F1 disputando de forma consecutiva también los Grandes Premios de Qatar y Abu Dabi. Tras la conclusión del ‘Gran Circo’ el próximo 6 de diciembre, Alonso dispondrá de poco más de un mes de preparación para afrontar su segundo Rally Dakar.