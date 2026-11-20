La pregunta recorre las conversaciones de los aficionados en Turín. «¿Por qué juega Alcaraz contra Cobolli? Tiene sentido buscar el motivo en el reglamento. Con el murciano ya clasificado a semifinales y como primero de grupo; y el italiano ya eliminado y sin posibilidades de acceder a dicha ronda, el partido puede parecer un obstáculo. Más si se tiene en cuenta que el murciano anda más pendiente del isquiotibial que de empuñar la raqueta.

No obstante, el partido se debe jugar. La norma es tajante y carece de grises. Todo jugador que no comparezca en uno de los tres encuentros de la fase de grupos queda automáticamente eliminado del torneo, sin importar si su clasificación ya es inamovible. No presentarte ante Flavio Cobolli significaría hacer las maletas rumbo a casa.

Lo que sí se puede hacer es jugar con la normativa. Si Alcaraz quisiera ahorrar esfuerzos, el reglamento le permitiría saltar a la pista, disputar apenas un juego, estrechar la mano del italiano y retirarse para seguir con su recuperación. Sin embargo, la ATP blinda el espectáculo exigiendo el veredicto de los médicos del torneo. El médico debe certificar antes del choque que el tenista es apto para competir y comprobar después que existió motivo físico para no continuar.

Así las cosas, obligado por la ley y guiado por su instinto competitivo, Alcaraz saltará al Inalpi Arena de Turín con los deberes hechos y la calculadora guardada. No hay puntos de clasificación a semifinales en juego para él, solo 200 unidades para el ranking, un cheque de prestigio y la necesidad de probarse. Porque en el tenis, incluso cuando el resultado es intrascendente, la verdadera victoria consiste en escuchar al cuerpo sin dejar de empuñar la raqueta.

Alcaraz apura al máximo

Antes de su partido contra Cobolli, fijado este viernes no antes de las 14:00 horas, el murciano tenía reservada la pista central a las 10:45 horas para ejercitarse y tener las primeras sensaciones después de sus pruebas médicas. Sin embargo, la primera toma de contacto deberá esperar, pues ha cancelado la mencionada sesión y se ejercitará a las 13:00 del mediodía, sólo una hora antes de su partido.

El cambio contrasta con la norma seguida por el murciano y su equipo, que cada día se han ejercitado a las 10:45 horas. Claro que la actual situación dista de la cotidianidad. Alcaraz viene de sufrir molestia en el isquiotibial de su muslo izquierdo el pasado miércoles durante su partido contra Medvedev que trastoca todo. Canceló su entrenamiento del jueves para, en su lugar, someterse a pruebas médicas en el Instituto de Medicina del Deporte de Turín.