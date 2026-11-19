La presidenta de la Comunidad de Madrid y de Tabarnia, Isabel Díaz Ayuso, ha participado este jueves en Barcelona en la gala de los premios Valientes Hodios, donde ha sido entrevistada por Miquel Giménez, ministro tabarniano, en la que ha abordado la política nacional, la inmigración ilegal, el futuro de Ceuta y las diferencias entre Madrid y Cataluña.

El periodista y escritor Miquel Giménez le ha preguntado a Ayuso por las elecciones del próximo 29 de noviembre. Ella ha advertido que «nos jugamos todo como España» y ha asegurado que el país «va a cambiar completamente». Ha denunciado «la dictadura de las minorías» y ha acusado a Pedro Sánchez de no respetar ni querer España, sino de servirse de ella.

Sobre su próximo viaje a Ceuta, ha asegurado que llevará un mensaje de apoyo de la Comunidad de Madrid: «Siempre vamos a estar con ellos». Asimismo, ha expresado su preocupación por la situación de la ciudad autónoma y ha criticado el proyecto de «república plurinacional» que, a su juicio, pretende impulsar el Gobierno, señalando a sus socios parlamentarios, entre ellos Carles Puigdemont y Arnaldo Otegi.

En cuanto a la situación de inmigración que está viviendo España, Ayuso ha defendido un modelo basado en la integración y el trabajo frente a la inmigración ilegal. «Defendemos una inmigración que se integra, que trabaja, tiene sueños y que nos va a acompañar cuando las cosas vayan mal», ha afirmado. También ha advertido que España está siguiendo un modelo similar al que, según ella, se ha aplicado en Colombia, Venezuela o Cuba.

La presidenta madrileña también ha reivindicado su personalidad y sus orígenes, asegurando que su principal truco es «no cambiar». «Uno se cansa de ser un personaje, pero no se cansa de sí mismo», ha señalado. Además, ha recordado que el paso por las instituciones es temporal y que los políticos deben saber cuándo marcharse.

Por último, al ser preguntada por las diferencias entre Madrid y Cataluña, Ayuso ha defendido que la libertad de la región madrileña permite una mayor exigencia y fiscalización de los políticos. «Cuando hay libertad, hay exigencia y se fiscaliza a los políticos», ha afirmado. La presidenta ha finalizado con una referencia a la llegada de ciudadanos catalanes a la capital: «Cada vez son más los catalanes que van a Madrid a ser catalanes».

Durante su intervención inicial, Ayuso también ha recurrido al humor para proponer la creación de una «Universidad de Tabarnia», con asignaturas como «eco feminismo resiliente con perspectiva de género» y talleres para fabricar «urnas de cartón» que, según ella, «te pueden llevar a ser presidente de España».