La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha advertido este jueves que «España tiene 10 días para decidir si se suicida» en las elecciones generales del 29 de noviembre. Lo ha hecho en la sesión de control de la Asamblea de Madrid, donde ha alertado de que la democracia está muriendo y ha señalado al Gobierno de Pedro Sánchez como responsable de ese deterioro.

La dirigente popular ha dedicado su intervención a enumerar los que, a su juicio, son los síntomas de una democracia en descomposición. Después los ha comparado con lo que llegaría si la izquierda retuviera el poder tras los comicios del domingo de la próxima semana. «¿Cómo mueren las democracias?», se ha preguntado. Su respuesta ha sido que «se llega al poder» con «cualquier pretexto falso», ocultando «las intenciones del proyecto» y faltando «a la verdad».

Según la presidenta madrileña, mintiendo «sin rubor» se «echa al adversario» y comienza «la decadencia, el uso obsceno de lo público, la corrupción a todos los niveles, servicios públicos que dejan de funcionar». En esa cadena ha incluido el lawfare, la «falta de rendición de cuentas al parlamento» y la «falta de respeto al principal partido del país en escaños». También ha mencionado la colonización de las instituciones y la compra de voluntades.

Ayuso ha censurado además el uso del Congreso «situando los votos por encima del reglamento» y el desprecio al Senado y a la Constitución. «A partir de la semana que viene nos jugamos cambio del modelo de Estado, que es lo que vuelven a ocultar de nuevo, ataque contra todo juez que osa investigar la corrupción, utilización sin límites de las instituciones contra los adversarios, control obsceno de la Fiscalía», ha advertido.

«Tramas contra periodistas y jueces»

La presidenta ha vaticinado que, si el actual Gobierno se mantiene, habrá «más tramas fabricadas contra periodistas, contra jueces, contra adversarios». Ha añadido la «compra de medios debilitados» y la decisión de «cortar el grifo a regiones de signo político diferente», junto a la «colonización de todo lo que aún quede sin controlar». También ha anticipado un «mayor uso de los medios públicos para culpar al adversario» y de «todo lo público para exigir adhesión al líder».

Ayuso ha completado el retrato con «crimen, violencia, decadencia», la «búsqueda de enemigos internos y externos a los que culpar de todo» y el «exilio y emigración masiva». «Venezuela, Argentina, Cuba, Nicaragua, México, así es como mueren las democracias. Y esto es lo que vemos todos los días, todas las semanas, en cada pleno y en cada organismo público de este país. «España tiene 10 días para decidir si se suicida», ha rematado.

Estas palabras llegan en plena campaña de unas generales que Sánchez convocó el 5 de octubre. En la presentación de la candidatura del PP por Madrid, Ayuso ya acusó al presidente del Gobierno de intentar «comprar las elecciones» para no perder el poder.

En la misma sesión, en respuesta al Grupo Popular, la presidenta ha anunciado que viajará este viernes a Ceuta. Según ella, la ciudad sigue «invadida y silenciada» por un Gobierno «que no tiene la más mínima humanidad» y que solo busca «salvar la cara para no seguir afrontando el calvario judicial que tiene por delante».

Ayuso ha explicado que el viaje servirá para llevar a los ceutíes «un mensaje, no solo de esperanza y de ánimo». También quiere «trasladarles servicios públicos y ayuda» a los vecinos y comerciantes «que se están arruinando» en estas semanas de «abandono por parte del Gobierno». La presidenta ha asegurado que habrá «un cambio de gobierno para que la ley, el orden y la normalidad» vuelvan a las calles «empezando por las de Ceuta».

La ciudad autónoma sufre desde el 30 de julio su peor crisis migratoria desde 2021, cuando miles de personas entraron desde Marruecos en una sola jornada. Desde entonces, el Gobierno ha aumentado varias veces el gasto de emergencia. El 13 de octubre, el Consejo de Ministros aprobó una subvención extraordinaria de 45,3 millones de euros para la administración ceutí. El 3 de noviembre tomó razón de otra ampliación de 26,1 millones. Ceuta acoge 3.688 menores y no se ha devuelto ninguno a Marruecos.

Ayuso ya calificó la entrada masiva de «invasión intolerable» el 2 de agosto y la atribuyó a «una prueba de Marruecos». No será su primera visita: en agosto de 2022 viajó a Ceuta para entregar la Gran Cruz del Dos de Mayo a los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional.