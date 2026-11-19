La cuenta atrás para Navidad tiene una de sus tradiciones más especiales en los calendarios de adviento. Cada diciembre, estas propuestas invitan a descubrir una pequeña sorpresa cada día hasta la llegada de Nochebuena, convirtiendo la espera en una experiencia llena de ilusión. Los calendarios de Adviento de belleza de 2026 son lo más.

Lo que comenzó como una costumbre vinculada al chocolate ha evolucionado hasta ofrecer opciones para todos los gustos: desde accesorios y gastronomía hasta cosmética y maquillaje. Según Hillary «Un calendario de adviento de belleza es una colección de cosméticos dividida en compartimentos o paquetes que se abren uno a uno cada día, anticipando las fiestas. No sabes qué hay dentro y recibes una pequeña sorpresa cada día». Esta temporada, las principales firmas cosméticas han preparado ediciones especiales que reúnen algunos de sus productos más conocidos, novedades y auténticos best sellers en formatos originales y minitallas.

Los mejores calendarios de Adviento de belleza de 2026

Maquillaje, sérums, cremas hidratantes, perfumes, tratamientos capilares y productos corporales protagonizan estas propuestas, pensadas tanto para descubrir nuevas marcas como para renovar el neceser.

Además, sus cuidadas presentaciones los convierten en regalos especialmente atractivos y en pequeños objetos de colección. Hay alternativas para diferentes presupuestos y preferencias, desde calendarios centrados en el maquillaje hasta otros que apuestan por el cuidado integral y el bienestar.

Calendario de adviento de Yves Rocher

Yves Rocher vuelve a apostar por una de las propuestas más completas para quienes disfrutan de los cosméticos inspirados en la naturaleza. El calendario de adviento de Yves Rocher, disponible por 49,99 euros, reúne 24 sorpresas con productos de cuidado facial, corporal y capilar, además de maquillaje y fragancias.

La combinación de formatos originales y tamaños de viaje permite descubrir diferentes referencias de la firma y probar productos que pueden incorporarse a la rutina diaria.

Es una alternativa interesante para quienes buscan variedad y disfrutan de los rituales de autocuidado. Su presentación navideña también lo convierte en una opción atractiva para regalar o darse un capricho antes de las fiestas.

Calendario de adviento 2026 de L´Oreal Paris en Druni

El calendario de L’Oréal Paris, disponible por 94,95 euros, es una de las opciones más interesantes para quienes quieren encontrar diferentes categorías de belleza en un mismo estuche. Sus 24 casillas reúnen productos de maquillaje, tratamientos faciales y cuidado del cabello, con referencias de algunas de las líneas más conocidas de la marca.

Entre las propuestas que pueden encontrarse destacan productos para los labios, máscaras de pestañas, tratamientos hidratantes y cosméticos capilares. Su variedad permite experimentar con diferentes rutinas y descubrir nuevos favoritos sin limitarse a una sola categoría.

Calendario de adviento de Kiko Milano

Para las amantes del maquillaje, Kiko Milano presenta una propuesta especialmente atractiva. Su calendario de Adviento de 2026, Twist ‘N Twinkle Holiday, reúne 24 sorpresas que combinan productos icónicos, novedades y accesorios.

Entre los protagonistas del calendario de KIKO Milano, disponible por 159 euros, se encuentran el brillo de labios 3D Hydra Lipgloss, la máscara Extra Sculpt Volume Mascara y el labial Unlimited Double Touch.

También incluye productos para iluminar el rostro, coloretes, tratamientos para el contorno de ojos y pequeños complementos.

Uno de sus grandes atractivos es la variedad de acabados y productos, que permite crear diferentes looks durante las celebraciones navideñas.

Calendario de adviento de Rituals

Rituals convierte la cuenta atrás para Navidad en una experiencia de lujo con tres propuestas diferentes para descubrir sus productos. La colección de adviento 2026 incluye dos calendarios de 24 sorpresas y un cofre especial de belleza con 13 productos, pensados para disfrutar de pequeños momentos de autocuidado durante diciembre.

El primero es el Calendario de Adviento Premium, disponible por 149 euros, presentado con un original diseño inspirado en un tren y que contiene 24 regalos sorpresa, seis de ellos en tamaño completo.

Por su parte, el Calendario de Adviento Classic, con un precio de 89,90 euros, apuesta por una estética de casa navideña con 24 compartimentos que esconden productos para el cuerpo, el baño y el hogar.

La tercera alternativa es el Deluxe Beauty Gift Set, disponible por 119,90 euros, un cofre con 13 productos de cuidado facial, cuidado capilar y maquillaje, ideal para quienes prefieren centrar sus sorpresas en la belleza.

Calendario de adviento Beauty de Elle

El calendario de Adviento de Elle 2026, disponible por 159 euros, es una de las propuestas más completas de esta temporada para quienes quieren descubrir marcas de belleza de diferentes categorías. Incluye 24 sorpresas que combinan maquillaje, cuidado facial, tratamientos capilares, perfumes y accesorios.

Uno de sus puntos fuertes es la selección de firmas participantes, con nombres como Sunday Riley, Germaine de Capuccini, L’Occitane, OPI, Rimmel London y ghd.

Además, apuesta por una mayoría de productos en tamaño de venta, lo que permite disfrutar de cosméticos que pueden incorporarse a la rutina habitual.