Desde su estreno el pasado 25 de septiembre –incluso antes–, las noticias sobre La bola negra se han ido sucediendo como un rodillo. Primero fue su Palma de Oro a la mejor dirección (ex aequo con la Fatherland de Pawel Pawlikowski). Después llegó la apuesta de una crítica internacional que la ha incluido en la lista de las grandes favoritas para los próximos premios Oscar. Y, por último, su rentabilidad en la taquilla patria, logrando cosechar casi 40 millones de euros en la cartelera y ocupando el tercer puesto en el ranking de largometrajes españoles que más dinero han recaudado en toda la historia. Toda una serie de hitos que, por supuesto, van a tener una mirada íntima entre bambalinas: Cómo llegar a la nieve es el documental perfecto para los fans incondicionales de la última película de Los Javis.

De momento, el título es provisional. Pero este proyecto making of es tan real como el reclamo mediático y baño de masas que Javier Ambrossi y Javier Calvo se están dando entre las altas esferas de Hollywood. El impacto de La bola negra al otro lado del charco es innegable y de momento es, sin duda, la gran favorita en la candidatura a mejor película internacional de los Oscar. Galardón con el que España no logra alzarse desde hace más de dos décadas, gracias al triunfo de Mar adentro de Alejandro Amenábar. Aunque la ambiciosa producción de Movistar Plus, El Deseo y Suma Content va mucho más allá de dicha candidatura. El objetivo final no es otro que el de superar el récord de seis nominaciones que todavía ostenta El laberinto del fauno (2006) como la máxima representante histórica del audiovisual nacional de la alfombra roja. No obstante, y pronósticos aparte… ¿Qué es realmente lo que podemos esperar de Cómo llegar a la nieve?

‘Cómo llegar a la nieve’: el making of de ‘La bola negra’ que necesitará autocensurarse

Tal y como han contado ellos mismos, una de las mejores amigas de Ambrossi y Calvo se tiró todo el rodaje grabando todo lo que sucedía detrás de las cámaras con una cámara MiniDV. Algo que los directores han revelado en una de sus entrevistas recientes con Time Out Entertainment.

En su conversación con el medio, Los Javis explicaron que, como en todo rodaje, hubo discusiones, momentos dramáticos y diversas situaciones que ahora deben valorar si pueden incluir en el montaje final. De hecho, Ambrossi habló de esto con cierto humor, revelando que antes que nada «primero tienen que quitar todas las cosas que no se pueden ver».

Al parecer, el punto dramático de la realización se centrará en todas las dificultades que pasaron para conseguir rodar en Sierra Nevada, la localización donde se da ese clímax poético y espectacular en la cinta.

¿Cuándo llegará al streaming ‘La bola negra’?

Todavía no existe una fecha confirmada del estreno de La bola negra en el streaming. Fuera de nuestras fronteras, los derechos de exhibición online pertenecen a Netflix. En cambio, en España, la película de Los Javis aterrizará en algún momento en el catálogo de Movistar Plus.

El drama bélico queer todavía está disponible en algunas salas de España. De cumplirse los pronósticos sobre sus nominaciones en los Oscar y los Goya, el filme podría expandir todavía más su presencia en las salas, por lo que su estreno en plataformas podría retrasarse y no estar disponible hasta el primer trimestre del 2027.