Los Javis dan el salto a Hollywood tras ‘La bola negra’ y Nicole Kidman podría ser su próxima estrella: su encuentro en Los Ángeles da pistas sobre proyectos futuros

Todavía quedan un par de meses para conocer si La bola negra bate el récord de nominaciones de una película española en los Oscar. El anterior hito, con seis candidaturas, todavía lo ostenta El laberinto del fauno y, si todo sigue lo previsto, parece que el fenómeno cultural dirigido por Los Javis cumplirá con las expectativas tras un palmarés en el circuito de premios que le ha llevado a ganar la consideración a la mejor dirección en Cannes (ex aequo con la polaca Fatherland de Pawel Pawlikowski), el premio del público en San Sebastián y de Toronto y toda una ristra de futuros galardones a los que optará en los próximos Goya. Aunque quizás, la mayor alegría para Javier Ambrossi y Javier Calvo sea la de tener acceso, gracias a la repercusión de su película, a las mayores estrellas de Hollywood. De hecho, en el futuro, su cine podría estar vinculado a un icono de la interpretación de la industria: Nicole Kidman.

Los Javis se desenvuelven muy bien en su comunicación con los altos perfiles de la meca del celuloide. Por ejemplo, hace poco revelaron cómo llegaron a poder ofrecerle a Glenn Close el papel de Isabel, la experta en Lorca norteamericana que ayuda al personaje de Alberto (Carlos González) a descubrir la obra perdida de Federico García Lorca. Porque Close se declaró fan absoluta del dúo creativo cuando pudo ver en su serie, La mesías. Ambrossi y Calvo terminaron fichando a la ocho veces nominada al premio de la Academia, pero ahora esta colaboración podría quedarse en una simple anécdota si su propuesta a la actriz de Eyes Wide Shut se termina materializando.

Los Javis no quieren precipitarse con su ofrecimiento a Nicole Kidman: «No se puede decir»

Hace algunos días, el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles se llenó de estrellas del séptimo arte gracias a la gala benéfica Lacma Art+Film. Allí fue donde Los Javis coincidieron con Nicole Kidman y donde la oscarizada actriz llegó incluso a compartir una instantánea con ellos en su cuenta de Instagram con el siguiente texto en el apéndice: «To make history (of my life)». Es decir, español «para hacer historia (de mi vida)».

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La cosa es que Ambrossi y Calvo ya dejaron caer una posible asociación con Kidman en ‘Cara al show’ de Marc Giró, contando cómo estaban intentando contar con ella para un nuevo proyecto. El presentador catalán les preguntó entonces si esta les había llamado y ambos se miraron, hasta que Ambrossi expresó sincero y tímido: «No se puede decir».

En otra entrevista confesaron que ya habían tocado en cierta medida el cine de Hollywood. No obstante, no quieren precipitarse. «Es una experiencia que queremos vivir, pero tenemos que estar muy seguros. Y además, lo que se hace aquí ya es internacional muchas veces. Veneno la ha visto todo el mundo. Hasta en Nueva York me paraban por la calle», le contaba Calvo a Esquire.

Antes, el misterio de Tor

Mucho antes de que pueda oficializarse cualquier colaboración artística entre Los Javis y Nicole Kidman, el tándem de directores tiene previsto ejercer como productores ejecutivos con su sello Suma Content, en colaboración con el periodista Carles Porta y con guiones firmados y los capítulos dirigidos por Fran Araújo y Eduard Sola. Se podrá ver en HBO Max.

Ambrossi y Calvo también han explicado que planean preparar un documental sobre el rodaje y el material que no se ha visto de La bola negra, bajo el título provisional Cómo llegar a la nieve.