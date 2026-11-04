La prestigiosa revista The New Yorker machaca ‘La bola negra’: «Es un fracaso»

No todo está siendo laureles para La bola negra. La prestigiosa revista estadounidense The New Yorker ha publicado un análisis sobre la película dirigida por Javier Calvo y Jabier Ambrosi que va en contra de la corriente positiva que acompaña la cinta. El crítico de cine Justin Chang considera que el filme es excesivo en su forma y asegura que: «No es un monumento, es un fracaso».

En su crítica titulada La monumentalidad insistente de La bola negra, Justin Chang, el presidente de la Sociedad Nacional de Críticos de Cine de Estados Unidos y ganador del Pulitzer de Crítica en 2024, asegura que la película de los Javis sufre de «falta de sustancia». «Es como si los directores, aferrados a un rígido esquema narrativo y temático, fueran incapaces de poner a los personajes, los diálogos y la acción al servicio de sus ambiciosos propósitos generales», continúa el experto, además de añadir que, según él, los cineastas españoles «abordan a sus personajes desde una altura omnisciente, con una grandilocuencia que, con demasiada frecuencia, termina por desplazar del encuadre los detalles más sutiles».

Para Hang, Ambrossi y Calvo «pretenden erigir un monumento cinematográfico perdurable; en su lugar, han creado una obra que insiste, de manera arrogante y agresiva, en su propia monumentalidad». Asimismo, apunta que los directores «son románticos de la vieja escuela, sensibles a la emoción provocadora de lo prohibido y, por tanto, escépticos ante la era moderna y sus facilidades excesivas».

Sobre las tres líneas temporales que plantea La bola negra, el crítico del New Yorker, ha destacado que: «El relato de Sebastián, adaptado de la obra teatral La piedra oscura, de Alberto Conejero, es el más sustancial de los tres; las otras dos historias se enroscan a su alrededor con fuerza, como zarcillos tensos».

Del elenco masculino, al único que Chang alaba es a Miguel Bernardeau, al que define como «intensamente carismático en su interpretación de Rafael, un hombre físicamente frágil, pero espiritualmente fortalecido».

El crítico aplaude, sin embargo, la aparición de tres figuras femeninas en La bola negra. De Penélope Cruz destaca que «en un minuto despliega todo su desparpajo sobre el escenario y al siguiente se queja de su ciclo menstrual, hasta que finalmente consigue sacar incluso a Sebastián (Guitarricadelafuente) de su ensimismamiento melancólico».

De Glenn Close señala que, pese a tener los «diálogos más tediosos» del guion, «consigue elevarse por encima de la mediocridad de la escritura».

Pero el mayor aplauso de Justin Chang es para Lola Dueñas en el papel de «una Teresa madre, lo más alejada posible de cualquier imagen de santidad», da voz «a una furia hirviente e inconsolable, a una afirmación de voluntad pura y feroz que deja al descubierto la artificiosidad de los recursos poéticos y estructurales de Ambrossi y Calvo».

‘La bola negra’ ya es la película más taquillera del año en España

La bola negra ha sido vista ya por más de cinco millones y medio de espectadores. Tras seis semanas en cartel, la película supera los registros en salas de grandes superproducciones internacionales como Spider-Man: Brand New Day y La Odisea de Christopher Nolan, y se consagra como la tercera película española más taquillera de todos los tiempos tras superar la marca histórica de Ocho apellidos catalanes en 2015.

El filme ha logrado este hito en un tiempo récord de tan solo 6 semanas en carteleras, en las que se ha mantenido diariamente ocupando el número 1 de la taquilla nacional y manteniéndose en 552 cines de todo el territorio español.