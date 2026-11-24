Robert Pattinson es el actor del momento en Hollywood. Hace poco más de una semana, el británico fue anunciado como el próximo James Bond. Pero es que además, su 2026 cinematográfico está cargado de estrenos brillantes. Ahí está El drama, La Odisea, Primetime y la inminente Dune: Parte tres. Por eso, estos días han surgido de nuevo algunas de las declaraciones más virales del intérprete. En especial, la opinión de la estrella sobre cómo es la sociedad española.

La reflexión de Pattinson se remonta al 2008, cuando este promocionaba Sin límites. Por aquel entonces, el público todavía no lo consideraba un gran actor, ya que su presencia mediática estaba estrechamente ligada a su presencia como Cedric Diggory en Harry Potter y la orden del Fénix y, sobre todo, a su protagonismo absoluto como Edward Cullen en la saga Crepúsculo, la cual había estrenado su primera entrega aquel mismo año.

En el filme británico de Paul Morrison, Pattinson interpretó a Salvador Dalí, mientras que Javier Beltrán daba vida a Federico García Lorca y Matthew McNulty encarnaba a Luis Buñuel. Sin límites (disponible en Filmin) narra la convivencia de los tres artistas en la Residencia de Estudiantes en el Madrid de 1920, explorando su intensa relación.

Robert Pattinson contó cómo pasó unos días en España para ser Dalí: «Me encanta lo sociables que son»

Las declaraciones de Pattinson se recogieron en la entrevista de la revista española Pantalla Nueva, donde el actor habló abiertamente sobre su experiencia rodando en Barcelona y Cadaqués, mostrando su entusiasmo por la sociabilidad del pueblo español y de su percepción sobre la fuerte identidad de la sociedad catalana:

«Pasé unos días fantásticos en España, eran momentos en los que me sentía más libre. Me encanta la cultura española y conozco el país porque estuve de vacaciones en Madrid y Barcelona. Es extraño, pero trabajando en esta película tuve la sensación de que Cataluña es diferente del resto de España. Tuve la sensación de que los catalanes están más orgullosos de ser catalanes que de ser españoles».

En su confesión, el protagonista de Goodtime también aseguró que lo que más le gusta de españa es «su forma de vida y lo sociables que son», llevándose consigo una «gran experiencia» durante el rodaje.

En menos de un mes, lo veremos en el desierto de ‘Dune: Parte tres’

A pesar de los múltiples proyectos en los que lo hemos visto inmerso este año, a Robert Pattinson todavía le queda el último gran estreno del 2026: su participación como el singular cambiaformas Scytale.

El año que viene estrenará Perspectiva para Netflix y en 2028 completará otro año histórico, volviendo a ser el Caballero Oscuro en The Batman: Parte II y el nuevo James Bond en el reinicio liderado por Denis Villeneuve.