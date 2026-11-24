La imagen que utiliza una persona como fondo de pantalla puede parecer un detalle sin importancia, pero también puede reflejar aspectos de su personalidad, según la psicología. Mientras algunas personas prefieren fotografías de paisajes, animales, familiares o parejas, otras tienen una imagen de ellas mismas. Esta elección podría interpretarse como una muestra de egocentrismo, pero no siempre tiene ese significado.

Desde el punto de vista psicológico, utilizar una fotografía propia como fondo de pantalla no implica necesariamente tener una personalidad narcisista ni buscar constantemente la aprobación externa. En muchos casos, puede ser una forma de reforzar la confianza, recordar un momento feliz o conectar con una versión de sí mismas que les transmite seguridad. Sin embargo, el significado de esta elección depende de cada persona, de sus circunstancias y de la relación que mantiene con su propia imagen.

¿Por qué algunas personas tienen su foto como fondo de pantalla?

Quienes utilizan una fotografía de sí mismos como fondo de pantalla suelen tener una buena autoestima. Generalmente, son personas que destacan por su su seguridad a la hora de afrontar dificultades y superar retos personales. Confían en sus propias capacidades y muestran una mayor fortaleza ante los obstáculos. También suelen ser eficientes, competitivas y comprometidas, y no temen relacionarse con los demás. En el ámbito profesional, pueden desarrollar grandes habilidades sociales y de liderazgo. Además, reconocen sus propias fortalezas y debilidades, lo que favorece su desarrollo personal.

En ocasiones, se confunde a una persona con una autoestima elevada con alguien soberbio o excesivamente egocéntrico, aunque son conceptos muy diferentes. Tener una buena autoestima significa confiar en uno mismo, pero también reconocer y aceptar las propias limitaciones. No consiste en valorarse desde un optimismo ciego, sino en hacerlo de manera realista y positiva. Tampoco se debe confundir con el narcisismo, que puede esconder inseguridades detrás de una apariencia de autoestima tóxica. Desde la perspectiva psicológica, las personas que se tienen a sí mismas de fondo de pantalla no siempre responde a una búsqueda de reconocimiento externo, sino al hecho de sentirse cómodo con uno mismo.

Otros fondos de pantalla

Diversos estudios relacionan el uso de fotografías de mascotas como fondo de pantalla con una mayor sensibilidad hacia los animales y una gran imaginación. La psicóloga Barbara Santini señala que esta elección puede estar relacionada con la creatividad y la capacidad de conectar emocionalmente. Asimismo, quienes utilizan imágenes de sus mascotas buscan transmitir tranquilidad y encontrar consuelo en sus vínculos afectivos. También se suelen describir como personas sociables, relajadas y partidarias de una vida sencilla.

Mientras, aquellas personas que conservan el fondo de pantalla original del teléfono suelen mostrar una personalidad práctica y poco preocupada por los cambios. Esta preferencia puede reflejar una mayor inclinación por la funcionalidad, además de una actitud pragmática ante las pequeñas decisiones cotidianas.

Por otro lado, aquellos que eligen una fotografía de su pareja dan mucha importancia a las relaciones sentimentales. «Puede indicar que la relación es fundamental en la vida de esa persona o que encuentra consuelo y motivación al ver a su pareja a diario. Para algunos, es una forma privada de reforzar la conexión y la intimidad en una vida ajetreada o estresante», explica Holly Beedon, directora clínica de Living Well UK, en un reportaje publicado en Daily Mail.

También hay quienes prefieren utilizar una imagen de su familia como fondo de pantalla. Según los psicólogos, son personas que conceden mucho valor a sus relaciones personales y consideran a sus seres queridos una fuente esencial de apoyo emocional y encuentran en ellos seguridad, estabilidad y confianza.

Las personas que eligen fotografías de paisajes, destinos turísticos o ciudades muestran una personalidad curiosa y aventurera. Esta preferencia suele relacionarse con el interés por descubrir lugares nuevos y vivir diferentes experiencias. Esta elección también podría guardar relación con un mayor poder adquisitivo, al reflejar la posibilidad de viajar y conocer distintos destinos con frecuencia.

Finalmente, «una pantalla de bloqueo en blanco podría reflejar un deseo de simplicidad digital o una resistencia sutil a la atracción emocional de las fotos personales. Para otros, es simplemente una forma de proteger el espacio mental: no interactuar deliberadamente con su teléfono a un nivel emocional», señala Holly Beedon.

Selfies y personalidad

Los selfies pueden ofrecer algunas pistas sobre la personalidad, la autoestima y la forma en que una persona desea mostrarse ante los demás. La elección del ángulo, los colores, los gestos o el tipo de fotografía pueden reflejar el estado de ánimo y determinadas actitudes, aunque no permiten definir por sí solos cómo es alguien. Algunas investigaciones relacionan la frecuencia con la que se publican estas imágenes con la búsqueda de aprobación social, la importancia de las relaciones personales o ciertos rasgos narcisistas y perfeccionistas. Sin embargo, las selfies también pueden reforzar la confianza y ayudar a expresar la propia identidad.