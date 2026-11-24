El éxito de Carlos Alcaraz en las pistas de tenis no depende únicamente de su talento, su técnica o sus horas de entrenamiento. Detrás de su potencia, velocidad y resistencia existe también una planificación nutricional muy cuidada. En un deporte tan exigente como el tenis, donde un partido puede prolongarse durante cuatro o cinco horas, la alimentación desempeña un papel fundamental: proporcionar al organismo la energía necesaria para mantener el rendimiento desde el primer hasta el último punto.

Su dieta ha experimentado una importante transformación desde sus primeros años como profesional. Cuando comenzó a trabajar con su equipo de preparación física, uno de los principales objetivos era mejorar su composición corporal y aumentar su masa muscular. Según explicó su preparador físico, Alberto Lledó: «Comía muy poco. Tenía los hábitos de un chico normal, no de un deportista. Eso es lo que más nos costó con él».

El reto consistía en conseguir que ganara peso de manera equilibrada y desarrollara un físico capaz de combinar explosividad, fuerza y resistencia. Para conseguirlo, su alimentación llegó a situarse alrededor de las 4.500 calorías diarias, una cantidad adaptada al enorme gasto energético que supone entrenar y competir al máximo nivel.

Los hidratos de carbono: el combustible de Alcaraz

Si hay un elemento que destaca especialmente en la alimentación del tenista murciano son los hidratos de carbono. La pasta, el arroz y las patatas ocupan un lugar protagonista en su menú porque son fundamentales para reponer las reservas de glucógeno, la principal fuente de energía que utilizan los músculos durante el ejercicio intenso.

Como explica Alberto Lledó: «Un deportista de alto rendimiento, como él, necesita glucógeno para funcionar y sacar la energía, mucho hidrato de carbono y una parte de grasa. Por supuesto, también la proteína, que es un recuperador y un generador de masa muscular».

Antes de saltar a la pista, Alcaraz suele apostar por un plato de pasta que combina variedades con y sin gluten. Lo acompaña con una crema de cacao elaborada con dátiles y aceite de oliva. El propio tenista ha explicado su elección: «Tomo un plato de pasta mezclada de gluten free. O sea, pasta con gluten y sin gluten, con una crema de cacao que se llama ambrosía que lleva aceite de oliva y dátiles».

Esta comida previa tiene un objetivo claro: llegar al partido con suficientes reservas energéticas para soportar la intensidad del encuentro y evitar que aparezca el agotamiento demasiado pronto. El desayuno también contribuye a preparar su organismo para la jornada. Aunque varía dependiendo del país en el que se encuentre, suele incluir fruta fresca, huevos y café, una combinación que aporta hidratos de carbono, proteínas y otros nutrientes.

Cómo mantiene la energía durante los partidos

La alimentación no termina cuando comienza el encuentro. Durante un partido, Alcaraz necesita reponer continuamente parte de la energía que consume. Para ello, recurre a plátanos, dátiles y barritas energéticas elaboradas con ingredientes como claras de huevo y guaraná. También utiliza geles y bebidas isotónicas.

Los hidratos de carbono que aportan estos productos ayudan a mantener la disponibilidad de energía para los músculos y retrasar la aparición de la fatiga. Además, una correcta hidratación resulta esencial para compensar la pérdida de líquidos y electrolitos a través del sudor. En partidos especialmente largos, esta estrategia puede marcar la diferencia entre mantener la intensidad y perder capacidad de respuesta física.

El sushi y los pequeños caprichos también tienen cabida

En las cenas, el murciano suele incluir alimentos como pescado, verduras, arroz y pasta. Sin embargo, hay un plato que ocupa un lugar especial en su rutina: el sushi. Alcaraz ha contado que en numerosas ocasiones lo elige para cenar la noche anterior a un partido.

Pero su alimentación no está basada en prohibiciones. El tenista ha reconocido que no sigue una dieta excesivamente restrictiva y que también deja espacio para disfrutar de sus comidas favoritas. Incluso tiene una particular forma de celebrar algunas victorias: una ginebra con limón.

Una alimentación diseñada para competir

Detrás de esta planificación se encuentra su nutricionista deportivo, Alex Ruiz, que adapta la alimentación del jugador a factores como la intensidad de los entrenamientos, el descanso, el clima y la duración prevista de los partidos.

También hay espacio para las grasas saludables, fundamentales para diferentes funciones del organismo. Como recuerda Lledó: «La grasa es salud, también. La grasa siempre ha estado denostada en el ámbito de la salud. También es importante para el organismo. Es más importante de lo que nos creemos».