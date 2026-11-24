El estado de salud de Raphael vuelve a estar en el punto de mira después de que el pasado fin de semana fuera ingresado de urgencia por una indisposición que le provocó dificultades para respirar y mareos. Todo comenzó tan solo unos minutos antes de empezar un concierto en el Coliseum de La Coruña. Rápidamente le trasladaron al hospital más cercano, donde pasó la noche en observación hasta que los médicos consiguieron estabilizarle. El domingo por la mañana recibió el alta hospitalaria y, aunque el propio intérprete comunicó a sus seguidores que «estaba todo bien», lo cierto es que la preocupación en su círculo más cercano no ha disminuido.

Así lo ha contado un conocido periódico de nuestro país, el cual asegura que Natalia Figueroa, su mujer, ha pedido a Raphael que frene y reduzca el número de conciertos. Sus hijos, Jacobo, Alejandra y Manuel, también comparten esta inquietud y han propuesto a su padre limitar los compromisos a dos actuaciones al mes para que, así, pueda tener un buen descanso entre ellas. Una opción que, al parecer, el cantante no está dispuesto a aceptar, queriendo seguir hacia adelante con la gira de conciertos y dejando más que claro que, por ahora, la idea de alejarse de los escenarios no entra en sus planes.

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Su próximo compromiso profesional está previsto para el 28 de noviembre en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga. Días después, el 7 de diciembre, viajará hasta Las Palmas de Gran Canaria para subirse al escenario del Gran Canaria Arena, mientras que el día 12 de ese mismo mes hará lo propio en Granada. Finalmente, pondrá el broche de oro a su gira en el Movistar Arena de Madrid. Una apretada agenda de conciertos que, según recoge el periódico 20 minutos, preocupa a su entorno familiar, que considera que no debería asumir tantos compromisos en el estado en el que se encuentra. No obstante, por el momento, no se ha anunciado la cancelación de ninguno de estos espectáculos y lo único que se sabe es que ya se encuentra en su domicilio de Madrid, donde está completamente centrado en su recuperación temprana.

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Cabe destacar que en 2024, tras sufrir un linforma cerebral, su familia ya le pidió reducir sus compromisos y, por aquel entonces, lo lograron, dejando varios días de descanso entre actuación y actuación. «Por aquel entonces ya se habló de ponerle solo dos conciertos a la semana y a él, que se desvive en cada concierto y se deja la piel, le pareció poco, pero lo aceptó. Ahora tiene que esforzarse menos», comenta una de las personas cercanas de su entorno con las que el medio citado ha tenido la oportunidad de hablar.