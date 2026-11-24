El Mercedes-Benz C 111 es mucho más que un deportivo clásico. Es uno de los prototipos más fascinantes de la historia del automóvil, un icono de diseño de los años setenta y un modelo que, durante más de medio siglo, ha permanecido fuera del alcance de cualquier coleccionista. Ahora, por primera vez, la firma alemana ha decidido poner uno de sus ejemplares a la venta. Y no uno cualquiera: el C 111-II Car 33, cuya estimación supera los 25 millones de euros , saldrá a subasta el próximo 3 de febrero de 2027 en el Palais du Louvre de París , de la mano de RM Sotheby’s.

El protagonista de esta operación es el tercer C 111-II construido y uno de los 17 ejemplares que llegaron a fabricarse. Su aspecto sigue resultando sorprendentemente moderno, incluso más de cinco décadas después de su presentación. La carrocería, realizada en plástico reforzado con fibra de vidrio , dibuja una silueta baja y afilada, con un frontal en forma de cuña, pasos de rueda muy marcados y una zaga ancha. Pero hay un elemento que concentra buena parte de su personalidad: sus puertas de apertura vertical tipo alas de gaviota , una solución que recuperaba uno de los rasgos más reconocibles de los deportivos históricos de Mercedes-Benz.

Un color naranja que se convirtió en leyenda

Otro de sus grandes atractivos es su carrocería en Weißherbst , un llamativo tono naranja metalizado que terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad del C 111. El nombre hace referencia a un vino rosado alemán. En el interior, el protagonismo recae en unos asientos deportivos tapizados con un característico estampado de pata de gallo en gris y blanco , acompañados de un volante de cuatro radios y una radio Becker Europa.

El ejemplar que ahora sale a subasta conserva sus llantas originales de aleación de 15 pulgadas y también incluye las ruedas de magnesio más anchas que utilizaba en circuito durante los años setenta. Estas últimas, debido a su antigüedad, se entregan únicamente como elementos de exhibición.

Un motor Wankel de cuatro rotores y 350 CV

Bajo su espectacular carrocería esconde una de sus características más extraordinarias: un motor rotativo Wankel de cuatro rotores y 2,4 litros , instalado en posición central. Desarrolla 350 CV de potencia (257 kW) y trabaja asociado a una caja de cambios manual ZF de cinco velocidades.

Con un peso de apenas 1.240 kilos, este deportivo experimental podía alcanzar los 300 km/h y acelerar de 0 a 100 km/h en solo 4,8 segundos . Unas prestaciones extraordinarias para un automóvil de 1970. Además, cuenta con dos depósitos laterales que suman 116 litros de capacidad.

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De los circuitos al Museo Mercedes-Benz

El C 111 nació como un laboratorio tecnológico sobre ruedas. Mercedes-Benz lo utilizó para experimentar con el motor rotativo, estudiar el comportamiento térmico del vehículo y desarrollar diferentes soluciones técnicas, entre ellas el sistema antibloqueo de frenos ABS.

El Car 33 también tiene una curiosa historia fuera de los circuitos. En 1971 fue conducido por el célebre director de orquesta Herbert von Karajan y en 1972 apareció en el primer número de la edición alemana de la revista Playboy. Tres años después pasó definitivamente a formar parte de la colección de la marca. Desde 2006 hasta 2024 estuvo expuesto en el Museo Mercedes-Benz de Stuttgart. En 2024, además, recuperó su capacidad de funcionamiento gracias a una puesta a punto realizada por el centro especializado Mercedes-Benz Classic.

Una oportunidad única para los coleccionistas

De los 17 C 111 fabricados, 13 siguen perteneciendo a Mercedes-Benz . Hasta ahora, ninguno había salido al mercado. Para preservar su exclusividad, la compañía se ha comprometido contractualmente a no vender ningún otro ejemplar durante los próximos 25 años.

La subasta, cuya estimación supera los 25 millones de euros , se celebrará en las salas Salles du Carrousel del Palais du Louvre, coincidiendo con el salón Rétromobile de París. Los beneficios se destinarán al proyecto Mercedes-Benz Museum 2.0 , con el que la firma pretende ampliar su museo de Stuttgart e impulsar una réplica digital que permita recorrer sus instalaciones desde cualquier parte del mundo. Así, uno de los deportivos más deseados de la historia cambiará de manos para contribuir también al futuro del patrimonio automovilístico de la marca.