El lujo ya no consiste solamente en poseer un coche exclusivo, una mansión o un yate privado. Mercedes-Maybach quiere llevar esa filosofía un paso más allá con un proyecto que traslada el concepto de los clubes privados al mar. Su propuesta se llama Maybach Ocean Club y tendrá como protagonista a Beyond Horizons , un espectacular megayate de 155 metros de eslora concebido como un exclusivo espacio de encuentro para una comunidad internacional de apenas 300 socios.

La iniciativa, desarrollada junto a la compañía Splendid Sea, plantea un modelo de copropiedad que permitirá disfrutar de una embarcación de ultralujo sin asumir individualmente todos los costes de adquisición y mantenimiento. Cada miembro tendrá derecho a cuatro semanas de estancia al año, mientras que la ocupación simultánea estará limitada para preservar la privacidad y la exclusividad de la experiencia.

El precio de entrada rondará los 3,45 millones de euros , equivalentes a los cuatro millones de dólares anunciados para acceder al club. A esta cantidad habrá que sumar una cuota anual millonaria, destinada a cubrir gastos de tripulación, combustible, mantenimiento, seguros y tasas portuarias. Una fórmula dirigida a un reducido grupo de grandes patrimonios que busca algo más que unas vacaciones en un superyate.

30 suites privadas de 74 metros cuadrados

Las dimensiones de Beyond Horizons estarán a la altura de sus ambiciones. El barco dispondrá de 30 suites residenciales de aproximadamente 74 metros cuadrados cada una , todas equipadas con balcón privado y grandes superficies acristaladas para disfrutar de las vistas al océano.

El diseño contempla más de 4.600 metros cuadrados de espacios dedicados al ocio, el bienestar y el entretenimiento . Entre sus instalaciones destacan varios restaurantes, salones panorámicos, zonas de spa, espacios de relajación, una piscina infinita y un espectacular club de playa con acceso directo al mar.

La experiencia se completará con una embarcación auxiliar de 70 metros, preparada para transportar equipamiento deportivo, juguetes acuáticos y otros recursos de apoyo. También están previstos los traslados en helicóptero, una prestación que permitirá conectar el megayate con distintos destinos y aeropuertos.

Del Mediterráneo al Caribe según la temporada

El calendario de navegación alternará algunos de los destinos más exclusivos del planeta. El Mediterráneo tendrá protagonismo durante los meses de verano, mientras que el Caribe será uno de los escenarios principales de la temporada invernal. Sin embargo, el proyecto pretende diferenciarse de los cruceros tradicionales. La intención es crear una comunidad privada con actividades durante todo el año, incluso cuando los socios no estén a bordo. Conciertos, exposiciones de arte, encuentros gastronómicos y acontecimientos privados en tierra formarán parte de la programación.

Los candidatos deberán superar un proceso de selección para incorporarse al club. Sus responsables quieren reunir a un grupo reducido de personas con intereses comunes, de manera que el valor de la membresía no dependa exclusivamente de las instalaciones, sino también de las relaciones y experiencias que puedan surgir entre sus integrantes.

Un nuevo capítulo para Mercedes-Maybach

El diseño de Beyond Horizons ha sido desarrollado con la participación de Mercedes-Benz Design y el estudio alemán Dölker + Voges, que trasladarán al ámbito naval los materiales, acabados y códigos estéticos característicos de Maybach. La construcción ha sido vinculada al astillero alemán Lloyd Werft, elegido como socio para desarrollar el buque. El proyecto contempla soluciones de propulsión con combustibles alternativos y una evolución hacia opciones de menor impacto ambiental, aunque sus especificaciones definitivas todavía deberán concretarse.

La entrada en servicio se sitúa entre 2029 y 2030, por lo que todavía quedan varios años para que el club comience a navegar.