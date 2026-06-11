El yate español de 600.000 euros que arrasa en Miami y Dubái: Steve Aoki ya tiene el suyo
El sector náutico europeo asiste al ascenso meteórico de un astillero español que está desafiando las reglas de la producción en serie. Kumbra Yachts ha consolidado su posición como una de las marcas prémium más dinámicas del mercado actual. Con una propuesta basada en la exclusividad, la artesanía y la innovación, la compañía firma un crecimiento exponencial: ha duplicado sus ventas, pasando de 15 barcos a más de 30 unidades en el último año. Este éxito demuestra la solidez de un proyecto en torno al yate que, con apenas unos años de trayectoria, ya cuenta con tres modelos en su flota (el 34, el 36 y el flamante 43) y el respaldo histórico del astillero Faeton Yachts.
A diferencia de los grandes fabricantes, Kumbra Yachts ha acuñado el término sastrería náutica como su gran seña de identidad. «Nunca hemos hecho dos barcos iguales», afirma Víctor Moure Rocasalbas, fundador y CEO de la firma. El nivel de personalización es tan profundo que el astillero atiende solicitudes de hasta 20 modificaciones a medida por embarcación, adaptando el diseño, los materiales y la distribución a los deseos exactos de cada cliente.
Este meticuloso proceso artesanal cobra vida gracias al trabajo de más de 60 profesionales especializados, entre los que se coordinan carpinteros, tapiceros, electricistas e ingenieros. Para Kumbra, la relación con el comprador trasciende lo comercial; la entrega de cada barco se proyecta como una experiencia de alta carga emocional. El equipo acompaña al propietario en su primera navegación, cuidando cada detalle y celebrando el momento, lo que ha generado un vínculo único de fidelidad con una clientela selecta.
El reciente lanzamiento del Kumbra 43 en The Palma International Boat Show marca un punto de inflexión estratégico. Este nuevo yate insignia de la marca se presenta como un day boat audaz, sofisticado y de alto rendimiento, diseñado para competir directamente con los gigantes del sector prémium, ofreciendo una excelente relación calidad-precio.
Un yate con una eslora total de 13,35 metros y capacidad para 14 personas, el Kumbra 43 destaca por sus extraordinarias características técnicas:
- Innovación en el casco: incorpora un diseño de doble step que mejora la eficiencia, reduce el consumo de combustible y agiliza el planeo.
- Potencia versátil: admite hasta cuatro tipos de motorización (fueraborda, fueraborda oculta, intraborda o ejes), alcanzando una potencia máxima de 1.200 HP y velocidades de hasta 42 nudos.
- Lujo interior: habitáculos domotizados, acabados de primera gama, dos amplias camas, baño con ducha independiente y un elegante hard-top que inunda de luz natural el espacio.
El éxito de la firma ya traspasa las fronteras del Mediterráneo. Tras exhibirse en plazas de referencia como Cannes y Düsseldorf, Kumbra Yachts expande su presencia hacia mercados globales estratégicos como Miami y Dubái, polos de atracción del lujo internacional donde su concepto de «elegancia atrevida» ha cautivado a clientes de alto perfil y celebridades del deporte y la música, como el DJ Steve Aoki.
Bajo el liderazgo de Víctor Moure, el astillero no frena su ambición. El plan de futuro contempla lanzar un nuevo modelo cada año para consolidar una línea que abarque desde los 8 hasta los 18 metros de eslora. Combinando la juventud de su equipo con el legado de tres generaciones náuticas, Kumbra Yachts navega con paso firme hacia el liderato de la nueva generación de embarcaciones prémium.