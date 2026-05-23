Así es Club Med 2, el velero más grande del mundo que vuelve a surcar el Mediterráneo

Con 5 mástiles y 183 metros de eslora, viento en popa a toda vela, no corta el mar, sino que vuela el velero más grande del mundo. Nos permitimos tomar un tono más romántico y adaptar las palabras del poeta español José de Espronceda para describir lo que este año traerá el arranque de la temporada de Club Med 2. Porque, efectivamente, además de ser el velero más grande del mundo, supone una de las experiencias más exclusivas y diferenciales para surcar el mar Mediterráneo. Con la brisa marina como motor de tu viaje, el Mediterráneo como escenario y sus costas como hogar itinerante, hay una pregunta que se nos viene a la mente: ¿hay algo más idílico para unas vacaciones que un velero?

No es un barco cualquiera

Si a todo lo enumerado anteriormente le sumamos el incentivo de realizar esta experiencia de crucero a bordo de un navío único en el planeta… la experiencia asciende de categoría. Catalogar a Club Med 2 como un velero corriente sería restar importancia a la envergadura de este navío. Se trata del velero más grande del mundo que opera como crucero, en cuyo interior convergen diseño y experiencia. Tanto que ya se ha posicionado como el buque insignia del sello Exclusive Collection de Club Med tras su renovación.

El velero, de 187 metros de eslora, 5 metros de calado y 7 mástiles que portan 2500 metros cuadrados de velas de color blanco, dibuja una silueta fácilmente reconocible cuando lo ves desde la costa. En su interior tiene espacio para un máximo de 328 pasajeros, que pueden alojarse en los 164 camarotes de entre 18 y 40 metros cuadrados. Parecen muchos, pero todos ellos disponen de unas vistas espectaculares al mar.

El servicio es otro fuerte de este navío: cuenta con una tripulación de 338 personas y capacidad y una oferta que redefine el todo incluido dentro del sector del lujo. Porque desde hace 75 años que surgió Club Med, la filosofía por incluir todo tipo de detalles de la máxima calidad dentro de las experiencias es algo que han sabido trasladar a toda su cartera de ofertas.

Las ofertas se adaptan a cada tipo de viaje, pudiendo contar con traslados en tierra a diferentes puntos, excursiones, experiencias marítimas… Además de un servicio de conserjería, las experiencias gastronómicas recién renovadas y los numerosos equipos de ocio. Los huéspedes pueden disfrutar de un ambiente exclusivo tanto en sus dos restaurantes como en sus bares y de multitud de experiencias creadas en relación al mar.

Entre los que destacan la posibilidad de empezar el día con un baño en las piscinas, disfrutar del esquí acuático, pasar a relajarte al spa by Sothys en la cubierta, la sala de entrenamiento o yoga by Heberson. Y, finalmente, acabar con actuaciones en directo y DJ viendo cómo el atardecer despide el día con el Mediterráneo dibujando la línea del horizonte.

Escapadas por el Mediterráneo

Normalmente, el velero Club Med 2 navega por el Mediterráneo en verano y el Caribe en invierno. Y en el Mediterráneo no hay ruta que se les escape, ya que ofrecen escapadas que permiten disfrutar de paradas en las costas de Francia, España e Italia, así como en las diferentes islas. Pero este año trae una novedad: cerrará la temporada de travesías con dos rutas mágicas por España y Marruecos.

La mejor temporada dentro de nuestras costas llegará como una de las opciones para alargar el verano. Es bien sabido que el Mediterráneo y el buen tiempo son grandes aliados y que el resultado es que la temporada de costa pueda estirarse al máximo durante estas fechas. Por eso, han preparado dos itinerarios que recorrerán algunos de los puertos más espectaculares de nuestras costas.

El primero irá de Cataluña a Andalucía, del 18 al 25 de octubre. Comenzará su travesía en Barcelona y, de ahí, pasará por los puertos de Palma de Mallorca, Valencia, Cartagena, Marbella, Gibraltar y Málaga. Algunos de estos destinos ven su mejor temporada tras el cierre de la época estival, por lo que octubre se convierte en el mejor momento para disfrutarlos, vivirlos y gozarlos.

El siguiente tendrá lugar del 25 de octubre al 1 de noviembre, pudiendo pasar una fecha tan señalada como Halloween en alta mar. Recorrerá las costas de España y Marruecos, partiendo desde Málaga para después pasar por Ceuta, Cádiz, Tánger, Safi y Agadir, en Marruecos. Las dos últimas paradas estarán protagonizadas por las Islas Canarias y tendrán lugar en Arrecife, el puerto lanzaroteño, y Las Palmas, cuyo eterno verano pondrá el cierre final a la experiencia en el velero.