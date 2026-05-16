La psicología dice que las personas que toman notas a mano en una reunión no están anticuadas, sino que tienen mayor capacidad de análisis

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Ver a una persona en una reunión con un bloc de notas y un bolígrafo puede parecer un gesto anticuado, sobre todo cuando lo habitual ya es abrir un iPad, escribir en el móvil o tomar apuntes en el ordenador.

Pero la psicología apunta en otra dirección: quien escribe a mano no está quedándose atrás, sino usando una forma de trabajo que exige más atención, selección y capacidad de análisis.

La razón por la que escribir a mano ayuda a pensar mejor durante una reunión

Tomar notas a mano en una reunión obliga al cerebro a hacer algo que el teclado facilita menos: escoger. La persona que escribe con bolígrafo no puede copiar cada frase a la misma velocidad que alguien que teclea. Tiene que escuchar, resumir y decidir qué merece quedarse en el papel.

Esa diferencia es la que marca y condiciona todo el proceso mental. Al escribir a mano, el trabajador no actúa como un transcriptor. Convierte lo que oye en ideas más breves, identifica prioridades y ordena la información mientras la reunión sigue avanzando. Ahí aparece la capacidad de análisis, no después, sino durante la propia conversación.

Estudios recogidos por National Geographic muestran que escribir a mano activa más áreas cerebrales y mejora la retención frente al teclado. La profesora Naomi Baron, de la Universidad Americana de Washington D. C., señala que la mayoría de investigaciones sobre escritura manual y memoria apuntan en la misma dirección, las personas recuerdan mejor lo que han escrito a mano que lo que han tecleado.

La explicación tiene que ver con el esfuerzo. Sujetar el bolígrafo, mover la mano, formar letras y organizar el espacio del papel implican una coordinación visual, motora y cognitiva. Ese trabajo extra no estorba, ayuda al cerebro a fijar mejor la información.

Un estudio publicado en Frontiers in Psychology por Eva Ose Askvik, F. R. van der Weel y Audrey van der Meer analizó la actividad cerebral de niños de 12 años y adultos jóvenes mientras escribían a mano, tecleaban o dibujaban palabras. Los investigadores observaron patrones de actividad neuronal más vinculados al aprendizaje cuando los participantes escribían a mano que cuando usaban el teclado.

Quien usa papel suele filtrar mejor las ideas principales, detecta tareas con más claridad y evita una parte de las distracciones que acompañan a las pantallas. El móvil y el ordenador compiten con correos, mensajes y avisos. El cuaderno sólo pide atención.

También cambia la relación con lo escrito. Una nota tomada a mano suele tener flechas, tachones, márgenes, círculos o palabras subrayadas. Esa apariencia menos limpia puede reflejar un pensamiento más activo. El papel permite conectar ideas sin depender de una aplicación ni de un formato cerrado.

Cómo empezar a tomar notas a mano para analizar mejor la información

La clave está en crear un sistema sencillo que permita escuchar sin perderse. La primera decisión consiste en reservar la parte superior de la hoja para la fecha, el tema de la reunión y los asistentes principales. Ese pequeño orden evita confusiones cuando revisas las notas días después.

El método Cornell funciona bien cuando la reunión incluye decisiones o explicaciones largas. La parte central recoge las notas principales. Un margen lateral sirve para palabras clave, dudas o temas pendientes. Al final de la página, dos o tres líneas resumen lo importante.

Para reuniones de proyecto, el sistema de cuadrantes resulta más práctico. Una zona puede recoger ideas generales, otra tus tareas, otra las tareas de otros y una última las preguntas abiertas. Ese reparto convierte el cuaderno en una herramienta de seguimiento, no en un simple archivo de frases.

Las abreviaturas también ayudan. Cada persona puede crear su propio código: una estrella para puntos clave, un signo de interrogación para dudas, un cuadrado para tareas pendientes o una flecha para decisiones que dependen de otra persona. El objetivo no es escribir bonito, sino escribir útil.

La revisión final marca la diferencia. Al terminar la reunión, conviene dedicar cinco minutos a completar huecos, aclarar frases escritas deprisa y pasar las tareas a una lista real de pendientes. Ese repaso convierte las notas en decisiones, prioridades y próximos pasos.