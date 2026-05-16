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El modelo tradicional de vending está a punto de experimentar una transformación significativa en España. El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 prevé que al menos el 80% de los productos disponibles en máquinas expendedoras de hospitales, residencias y otros centros públicos sean saludables, relegando los ultraprocesados a posiciones menos visibles y promoviendo medidas como ofrecer bebidas calientes sin azúcar por defecto o facilitar el acceso gratuito al agua.

En OKSALUD hemos entrevistado a Javier Fernández, fundador y director general de Comercio para el Desarrollo (COPADE), quien considera que el sector ya está en marcha hacia ese cambio: “Creemos que el sector está en un proceso de transición y que la nueva normativa va a actuar como un acelerador», ha señalado.

Y es que desde COPADE llevan años adelantándose a esta tendencia a través de Gaia&Coast, una marca que nació en 2019 con el objetivo de ofrecer productos ecológicos, de comercio justo y con un buen perfil nutricional dentro del canal vending.

PREGUNTA.- El futuro Real Decreto plantea que el 80% de los productos de vending sean saludables. ¿Cree que el sector está preparado para asumir este cambio real en la oferta alimentaria?

RESPUESTA.- Creemos que el sector está en un proceso de transición y que la nueva normativa va a actuar como un acelerador. Hay operadores y fabricantes que ya venían incorporando referencias más saludables, pero todavía queda margen para ampliar surtido, mejorar la reformulación y repensar la categoría desde una lógica más alineada con la salud pública.

En nuestro caso, llevamos años trabajando en demostrar que es posible ofrecer productos ecológicos y convencionales, de comercio justo y con buena calidad nutricional, sin renunciar al sabor ni a la rentabilidad. Por eso, pensamos que el cambio es asumible, aunque exigirá planificación, colaboración en toda la cadena y una apuesta clara por la innovación. Más que una imposición, lo vemos como una oportunidad para que el vending deje de asociarse a la comida ultraprocesada y se convierta en un canal coherente con los entornos en los que opera, especialmente en hospitales, residencias y centros públicos.

P.- Desde COPADE llevan años trabajando con Gaia&Coast en este ámbito. ¿Qué diferencia a sus productos frente a otras alternativas que ahora tendrán que adaptarse a la normativa?

R.- Lo que diferencia a Gaia&Coast es que no estamos ante una colección de productos reformulados ahora por la normativa, sino ante una marca que lleva años trabajando con criterios de salud, sostenibilidad y comercio justo desde su concepción. Nació en 2019 pensando en el canal vending, pero con una visión mucho más amplia: ofrecer alimentos de calidad, con buen perfil nutricional y con impacto positivo en las personas y en el planeta.

Además, todos los productos proceden de cooperativas y empresas familiares, muchos cuentan con certificación BIO y la marca incorpora la medición de Huella ASG, lo que permite evaluar de forma más completa su impacto.

P.- Más allá de reducir azúcares o ultraprocesados, ¿qué papel juegan la sostenibilidad y el comercio justo en la salud de las personas?

R.- Más allá de reducir azúcares o ultraprocesados, la sostenibilidad y el comercio justo tienen un papel muy importante en la salud porque hablan de cómo se produce, distribuye y consume lo que comemos. Cuando apostamos por materias primas cultivadas con criterios responsables, con menos impacto ambiental y con condiciones dignas para las comunidades productoras, estamos cuidando también la salud a largo plazo de las personas y del planeta.

P.- La normativa también limita el azúcar en bebidas calientes y promueve el acceso gratuito al agua. ¿Qué impacto cree que tendrán estas medidas en los hábitos de consumo diarios?

R.- Creemos que el impacto será positivo e inmediato en entornos donde el consumo es repetitivo, como hospitales, residencias, centros públicos u oficinas. Muchas veces el hábito se forma por inercia; si la opción estándar es sin azúcar y el agua está disponible sin coste, el consumidor tiende a normalizar esas elecciones. Además, estas medidas no solo ayudan a reducir la ingesta de azúcar, sino que también favorecen una mayor conciencia sobre la hidratación y sobre el valor de opciones más simples y saludables.

P.- Con la expansión de Gaia&Coast fuera del vending, ¿cree que el consumidor está realmente dispuesto a priorizar productos saludables y sostenibles en su día a día?

R.- Sí, vemos una disposición creciente por parte del consumidor a priorizar productos saludables y sostenibles en su día a día, pero siempre que la propuesta sea atractiva, accesible y fácil de integrar en su rutina. Ya no basta con que un producto sea ‘bueno’; también tiene que ser práctico, apetecible y competitivo.