Ormuz, el Dilema de Malaca y el orden mundial

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En un escenario cercano a alcanzar un principio de acuerdo para reabrir el Estrecho de Ormuz, la Geoeconomía mundial entraría en una fase de reequilibrio temporal del flujo energético. Su apertura aliviaría las presiones sobre los precios del crudo, beneficiando a los importadores netos como China, Europa, India, Corea del Sur, Indonesia, Filipinas y Japón.

Un final del conflicto en el Golfo Pérsico no eliminará todas las tensiones subyacentes por el control de las rutas marítimas críticas, sino que podría incentivar a los principales actores a desplazar en el medio plazo el foco de la disrupción hacia otros cuellos de botella.

Es más que posible el traslado de la tensión a Malaca, una evidencia de que la verdadera estabilidad geoestratégica requiere no solo de una diplomacia bilateral, sino de una verdadera arquitectura multilateral de seguridad marítima que incluya a los principales usuarios de estas rutas, es decir China, India, Japón, Europa y los EE. UU bajo unas reglas claras de navegación. De lo contrario, la geoeconomía mundial permanecerá vulnerable a la militarización selectiva de la geografía por parte de los actores clave, ya sean estatales o no.

La región del Indo Pacífico es el epicentro de la competencia geopolítica y geoeconómica. Esta gran área, que abarca desde el Océano Índico hasta el Pacífico, concentra más del 60% de la población mundial, una gran parte del PIB global y una serie de rutas marítimas críticas para el comercio internacional. En este contexto, la rivalidad entre los Estados Unidos y China ha evolucionado hacia una “nueva Guerra Fría”, no solo militar, sino fundamentalmente geoeconómica, donde el control de las cadenas de suministro, el comercio internacional y las alianzas estratégicas determinan la influencia. A diferencia de la Guerra Fría bipolar ideológica entre EE.UU. y la URSS, esta confrontación se caracteriza por la existencia de una interdependencia económica profunda, combinada con una competencia tanto de tipo tecnológico como militar y regulatoria.

El Estrecho de Malaca se erige como el candidato lógico para el traslado del conflicto. Conecta el Océano Índico con el Mar del Sur de China y es la ruta principal para el comercio entre Oriente Medio, África y el Este asiático. Más de 80.000 buques lo transitan anualmente, transportando alrededor del 25% del comercio marítimo mundial y, especialmente, más del 80% del petróleo importado por China. Una disrupción en este punto generaría un efecto multiplicador mucho mayor de lo que hemos visto en Ormuz, porque afectaría no solo a los hidrocarburos sino también a los contenedores, los semiconductores, los bienes de consumo y las materias primas.

Desde el punto de vista de la geoeconomía china, Malaca representa una vulnerabilidad existencial conocida como el “Dilema de Malaca”. Pekín ha invertido sumas millonarias en su proyecto estrella, la Iniciativa de la Franja y la Ruta (BRI) lanzada en 2013 por Xi Jinping. Este megaproyecto abarca ya a más de 150 países y ha conectado Asia, Europa y África mediante una serie de corredores terrestres y marítimo. También se ha acometido la modernización de importantes puertos alternativos como el de Sihanoukville en Camboya, Hambantota en Sri Lanka, Gwadar de Pakistán y Kyaukpyu en Myanmar precisamente para lograr la diversificación de sus principales rutas. Estos proyectos no solo facilitan el comercio internacional y exportan la capacidad productiva excedente de China, sino que sobretodo generan en las naciones receptoras de las grandes inversiones, una dependencia económica y financiera.

Los críticos de la BRI lo denominan “diplomacia de la trampa de la deuda”, donde estos préstamos permiten a China adquirir determinados activos estratégicos y una influencia política creciente.

Un conflicto o bloqueo en Malaca forzaría a China a recurrir a rutas más largas y costosas vía el Cabo de Buena Esperanza o incluso el Ártico, incrementando sus costes logísticos cerca de un 50 %, lo que afectaría de lleno a su competitividad global. Las implicaciones para el comercio mundial serían inmediatas y asimétricas. Aquellas economías altamente dependientes de las cadenas de suministro asiáticas se enfrentarían a un crecimiento de la inflación con una escasez de componentes electrónicos y retrasos en los puertos de destino.

El coste diario de un bloqueo prolongado en Malaca podría superar los 2.000-3.000 millones de dólares según las estimaciones de los diferentes analistas internacionales, superando con creces el impacto vivido en la Crisis de Ormuz.

En este nuevo escenario, India emergería como un actor clave y un competidor estratégico de China. Nueva Delhi podría beneficiarse de las rutas alternativas como el Corredor India-Medio Oriente-Europa. Aunque es cierto que su propia dependencia de Malaca para importar energía del Golfo la colocaría en una posición delicada, obligándola a reforzar su marina y alianzas como el Quad formada por EE.UU., India, Japón y Australia.

Para los productores de petróleo del Golfo, un desplazamiento del conflicto a Malaca representaría un riesgo, aunque recuperarían mercados, la disrupción en la demanda asiática reduciría los volúmenes a medio plazo. Países como Arabia Saudita y Emiratos, que diversifican sus mercados hacia Asia, verían amenazada su principal fuente de ingresos, incentivando una mayor inversión en seguridad marítima y posiblemente un mayor alineamiento con potencias de ajenas a la región.

La respuesta geoestratégica de Estados Unidos sería clave. Como garante histórico de la libertad de navegación, Washington podría aumentar su presencia naval en el Sudeste Asiático, fortaleciendo sus alianzas actuales con Singapur, Indonesia y Malasia. Este hecho elevaría los costes militares estadounidenses acelerando la tendencia hacia una economía global donde el comercio se reorganiza en bloques más seguros, pero menos eficientes.

En términos macroeconómicos, un conflicto en Malaca aceleraría la inflación global y la fragmentación de las cadenas de valor. Empresas multinacionales se verían forzadas a duplicar sus inventarios, diversificar proveedores y relocalizar la capacidad productiva, incrementando los costes estructurales.

Países como los EE. UU y Rusia, con una posición geográfica ventajosa en el Pacífico oriental o con acceso a rutas transárticas, ganaran un atractivo como hubs alternativos.

A largo plazo, este desplazamiento reforzaría la tendencia hacia la militarización de la economía marítima. Inversiones en flotas, seguros marítimos especializados, tecnologías de vigilancia como drones y satélites, así como los corredores alternativos proyectados, el Istmo y el Canal de Kra en Tailandia con su alternativo puente terrestre, o el Canal de Nicaragua a través del Lago Cocibolca rompiendo el monopolio del Canal de Panamá se convertirían en nuevas prioridades geoestratégicas para China.

El escenario planteado nos muestra la fragilidad sistémica de un mundo hiperconectado que depende de unos pocos puntos de estrangulamiento. La Geoeconomía global profundizaría en su cambio de una lógica de eficiencia (just-in-time) a una de resiliencia basada en la redundancia (just-in-case).

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Dos estrategias para un mismo objetivo, dominar la geoeconomia de la zona. China busca reconfigurar el orden regional a través de importantes inversiones masivas en infraestructuras críticas como puertos y vías de comunicación, mientras que los Estados Unidos promueven una red de alianzas para preservar un “Indo-Pacífico libre y abierto” que garantice la diversificación de las cadenas de suministro para así contener tanto la expansión como el dominio de China.

Económicamente, China es el principal socio comercial de la mayoría de los países de la región, puede usar restricciones comerciales como lo hizo contra Australia en 2020 sobre la cebada, el vino, la madera o el carbón por haber pedido investigar el origen de la COVID 19. En cadenas de suministro, China domina numerosos minerales críticos, tierras raras y la manufactura, especialmente de semiconductores y de tecnología verde, incluso periódicamente intensifica el control de las exportaciones de tierras raras para presionar a los EE.UU.

Desde el punto de vista de estrategia militar, la Iniciativa de la Franja y la Ruta, BRI, tiene un componente dual. Los puertos comerciales sirven de bases logísticas o “puntos de apoyo” para la Marina china, extendiendo su proyección más allá de la Primera Cadena de Islas. China ha modernizado sus fuerzas navales, construyendo una armada numerosa con grandes capacidades con alianzas con países como Camboya, Laos o Pakistán que incluye la cooperación militar, la venta de armamento y la realización de maniobras conjuntas.

Por su parte, los Estados Unidos han respondido con una estrategia de contención selectiva y la construcción de alianzas con el programa AUKUS, el pacto más ambicioso de los existentes en la zona, firmado entre Australia, Reino Unido y los EE.UU. en 2021 que proporciona submarinos nucleares de propulsión a Australia, una mejora de la interoperabilidad y el uso conjunto de tecnologías avanzadas. Un salto en cooperación militar que pretende contrarrestar la creciente superioridad naval china en la región.

Desde el punto de vista económico, los EE. UU lanzaron en el año 2022 el Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) con 14 socios, no es un acuerdo de libre comercio tradicional, pero aborda la resiliencia de las cadenas de suministro, la economía digital y la transición verde. Busca el “friendshoring” o el “nearshoring” propiciando el movimiento de la producción entre aliados de confianza, reduciendo para ello la gran dependencia de China en semiconductores, baterías, imanes y minerales críticos. EE.UU. promueve estándares laborales y ambientales más exigentes frente al modelo chino.

Aliados clave como el Japón y Corea del Sur combinan unas alianzas militares históricas basadas en los tratados de defensa mutua con una integración económica más profunda. Japón lidera el movimiento como infraestructura alternativa a la BRI a menudo de la mano de los EE.UU. y Australia.

India, aunque no es un aliado formal, si es socio del Quad, mantiene un determinado equilibrio, comercia con China, pero fortalece los lazos de defensa y tecnología con los EE.UU. Otros países del Sudeste Asiático (ASEAN) practican una estrategia en beneficio de ambos bloques, pero temiendo un aumento de la coerción china en el Mar del Sur de China.

Desde el punto de vista militar, los EE.UU. aumentan su presencia en la zona con ejercicios conjuntos, impulsando la libertad de navegación, ventas de armas y programas de rotación de tropas. Su foco se pone en disuadir un conflicto por la Isla de Taiwán, manteniendo la superioridad cualitativa pese al notable crecimiento de la flota de combate china.

La pandemia y la guerra comercial han puesto al descubierto las vulnerabilidades y ambos bloques buscan un “desacoplamiento selectivo”. EE.UU. restringe las exportaciones de chips avanzados a China y esta invierte en autosuficiencia. Sin embargo, la interdependencia persiste porque China sigue siendo a día de hoy un socio comercial clave para muchos países.

La geoeconomía genera un “ganar-ganar” en los casos de inversión y crecimiento, pero también una serie de riesgos de escalada, disputas territoriales permanentes, ciberataques o bloqueos marítimos que podrían interrumpir la mitad del comercio marítimo global.

La geoeconomía en el Indo Pacífico define una nueva Guerra Fría fluida y multidimensional. El resultado no será un bloque bipolar rígido como lo que vivimos en el siglo XX. El ganador no será solo quien domine militarmente, sino quien ofrezca la mejor combinación de prosperidad, seguridad y autonomía tecnológica a sus aliados.

Para la estabilidad regional, el diálogo y los mecanismos de gestión de crisis son esenciales, ya que un conflicto directo sería catastrófico para la economía global. El Indo-Pacífico no solo es el campo de batalla; es ya el laboratorio del nuevo orden mundial.

Futurum stabilitatis mundi in Oceano Pacifico situm est

José Luis Moreno, economista ha sido director de Economía en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid. Autor de Geoeconomía estratégica con ESIC