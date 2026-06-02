Calculadora de la nota de Selectividad 2026: comprueba el resultado de tus notas de la PAU según tu comunidad

La Selectividad 2026 ya está en marcha en gran parte de España y miles de estudiantes se enfrentan desde hoy martes 2 de junio a los primeros exámenes de la PAU. En comunidades como Andalucía, Comunidad Valenciana o Galicia, las pruebas ya han comenzado, mientras que en Madrid lo hicieron ayer mismo. Pero con cada examen, además de los nervios, siempre aparece la misma duda y es saber qué nota de Selectividad voy a sacar y si será suficiente para entrar en la carrera que quiero.

Debes tener en cuenta antes que nada, que la nota de acceso a la universidad no depende solo de cómo te vaya estos días. Se calcula combinando la media de Bachillerato, que cuenta un 60%, con la fase general de la Selectividad, que aporta el 40% restante. A partir de ahí, entra en juego la fase específica, que permite subir nota hasta un máximo de 14 puntos. Es aquí donde las ponderaciones de cada asignatura marcan la diferencia, ya que no todas suman igual según el grado que elijas. Por eso, muchos estudiantes empiezan a hacer cálculos casi al salir de cada examen. Saber cuánto necesitas, cuánto puedes fallar o si te compensa presentarte a una asignatura concreta puede cambiarlo todo. A continuación, puedes consultar cómo calcular tu nota de Selectividad 2026 según tu comunidad autónoma y acceder a simuladores y herramientas para hacer una estimación bastante ajustada.

Andalucía

La Selectividad 2026 ha comenzado este 2 de junio en Andalucía y muchos estudiantes ya están haciendo cálculos tras los primeros exámenes. En esta comunidad, uno de los pasos clave es revisar las ponderaciones oficiales, ya que pueden cambiar bastante según la carrera y lo puedes hacer a través de la calculadora que a disposición de los alumnos pone la Junta de Andalucía. A partir de ahí, puedes utilizar cualquier calculadora para introducir tus notas y ver el resultado aproximado. Es importante no quedarse sólo con la media, porque las específicas pueden marcar la diferencia. De hecho, en grados con alta demanda, unas décimas pueden cambiarlo todo.

Aragón

En Aragón, donde la PAU también ha arrancado este 2 de junio, los alumnos cuentan con herramientas bastante prácticas para calcular su nota. Una de las más utilizadas es el simulador de la Universidad de Zaragoza, que permite introducir las notas y ver cómo quedaría el acceso. Este tipo de herramientas son especialmente útiles cuando todavía no tienes todas las calificaciones cerradas. Además, ayudan a probar distintos escenarios con las asignaturas específicas. Es una forma rápida de saber si vas bien encaminado.

Asturias

La Selectividad en Asturias ha comenzado también este 2 de junio y muchos estudiantes ya están pendientes de cómo quedará su nota final. Para hacer ese cálculo, la opción más directa es utilizar el simulador de la Universidad de Oviedo. Es una herramienta bastante clara, donde puedes introducir tus resultados y ver la estimación en pocos pasos. Además, permite comprobar el efecto de las asignaturas específicas. Esto es clave si buscas subir nota.

Islas Baleares

En Baleares, los exámenes han comenzado este 2 de junio y el sistema de cálculo sigue el modelo general. Los estudiantes pueden apoyarse en el simulador de la UIB para obtener una estimación bastante rápida. Introduciendo la media de Bachillerato y las notas de la PAU, el sistema calcula automáticamente el resultado. Es especialmente útil para ver cuánto pueden aportar las específicas. Y en muchos casos, ese extra es decisivo.

Canarias

La Selectividad en Canarias también arranca el 2 de junio y, aunque el sistema es similar al del resto de España, conviene revisar bien las ponderaciones oficiales. Estas determinan qué asignaturas pueden subir más la nota. A partir de ahí, puedes usar un simulador para ajustar el cálculo. Es una práctica muy habitual entre los estudiantes estos días. Sobre todo en carreras con notas altas.

Cantabria

En Cantabria, la PAU ha comenzado este 2 de junio y el cálculo de la nota depende en gran parte de las ponderaciones. Aunque no hay un simulador oficial muy extendido, sí puedes consultar las tablas de ponderación para hacer una estimación. Con esos datos, es fácil utilizar una calculadora genérica. Lo importante es introducir bien cada valor. Así el resultado será más fiable.

Castilla-La Mancha

A diferencia de otras comunidades, Castilla-La Mancha comenzará la Selectividad el 8 de junio, por lo que los estudiantes aún tienen margen para prepararse. Aun así, ya pueden ir calculando posibles resultados con el simulador de la UCLM. Esta herramienta permite introducir distintas combinaciones de notas y ver el resultado final. Es útil para planificar qué asignaturas pueden compensar más. Y también para ajustar expectativas antes de los exámenes.

Castilla y León

En Castilla y León, donde la PAU ha arrancado este 2 de junio, existen varias opciones para calcular la nota. Una de ellas es el simulador de la Universidad de León. Además, otras universidades publican sus propias ponderaciones, lo que permite hacer cálculos bastante ajustados. Es recomendable probar distintos escenarios con las específicas. Así se puede ver qué asignaturas aportan más.

Cataluña

En Cataluña, la Selectividad comenzará el 9 de junio, pero los estudiantes ya pueden adelantarse y calcular su nota. Una de las herramientas más utilizadas es la calculadora de la Universidad Pompeu Fabra. Permite introducir todos los datos y ver el resultado de forma rápida. Es especialmente útil para quienes ya tienen clara la carrera. Así pueden ajustar mejor sus expectativas.

Comunidad de Madrid

Madrid ha sido de las primeras comunidades en empezar, con la Selectividad iniciada el 1 de junio. Para calcular la nota, muchos estudiantes utilizan el simulador de la Universidad Carlos III, que es uno de los más completos. Permite introducir tanto la fase general como las específicas. Además, ayuda a ver cómo influyen las ponderaciones. Es una de las herramientas más usadas estos días.

Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana, la PAU ha comenzado el 2 de junio y los estudiantes ya pueden calcular su nota combinando las ponderaciones con herramientas online. Puedes consultar las tablas de la Universidad de Valencia o usar elsimulador de la UPV. Ambas opciones permiten ajustar bastante el resultado. Es recomendable probar varias combinaciones.

Galicia

En Galicia, la Selectividad ha comenzado este 2 de junio y los estudiantes ya pueden ir haciendo cálculos tras los primeros exámenes. Para estimar la nota final, es fundamental revisar las ponderaciones de la CIUG, que marcan el peso de cada asignatura. A partir de ahí, se puede utilizar cualquier simulador para ajustar el resultado. Es especialmente útil en carreras con notas de corte altas. Muchas veces, pequeñas diferencias acaban siendo decisivas.

La Rioja

La Rioja también ha iniciado la PAU este 2 de junio y los alumnos cuentan con herramientas para calcular su nota de forma sencilla. Una de las más utilizadas es el simulador de la Universidad de La Rioja. Permite introducir las notas de Bachillerato y de la fase general para obtener una estimación. Además, se pueden añadir las específicas para ver cuánto se puede subir. Es una forma rápida de orientarse.

Murcia

En la Región de Murcia, la Selectividad ha comenzado este 2 de junio y el cálculo de la nota sigue el modelo habitual. Los estudiantes pueden utilizar el simulador de la Universidad de Murcia, que incluye tanto la fase general como la específica. Es una herramienta bastante completa que permite ver el resultado final en pocos pasos. Resulta muy útil para comprobar si se alcanza la nota deseada. Sobre todo en grados con mucha demanda.

Navarra

La Selectividad en Navarra también ha arrancado el 2 de junio y los alumnos ya pueden empezar a estimar su nota. Para ello, pueden utilizar el simulador de la Universidad Pública de Navarra. Esta herramienta permite introducir distintos escenarios con las notas. Así, los estudiantes pueden ver qué margen tienen. Es especialmente útil en estos primeros días.

País Vasco

En el País Vasco, la PAU ha comenzado este 2 de junio con un sistema propio, aunque equivalente en el cálculo final. Para estimar la nota, es importante revisar las ponderaciones de la EHU. Estas determinan el peso de cada asignatura según el grado. A partir de ahí, se puede utilizar un simulador para hacer el cálculo. Es una práctica habitual entre los estudiantes.

Ceuta

En Ceuta, la Selectividad 2026 también ha comenzado este 2 de junio, aunque en este caso está gestionada por la UNED. El sistema de cálculo de la nota es el mismo que en el resto de España, combinando Bachillerato, fase general y específica. Para estimar el resultado, los estudiantes pueden apoyarse en herramientas generales o consultar la información oficial de la UNED. Es importante revisar bien las ponderaciones de cada asignatura según el grado. Esto permite hacer un cálculo mucho más ajustado.

Melilla

En Melilla, la PAU 2026 se celebra también desde el 2 de junio bajo la organización de la UNED. El cálculo de la nota sigue el mismo modelo que en el resto del país, por lo que los estudiantes pueden hacer estimaciones con simuladores genéricos. Además, pueden consultar los criterios y detalles en la web oficial de la UNED. Como en otras comunidades, las asignaturas específicas son clave para subir nota. Por eso conviene hacer varios cálculos antes de conocer las notas definitivas.