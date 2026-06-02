Cuándo acaba la Selectividad 2026: duración y calendario de exámenes de la PAU según la comunidad autónoma

Se acerca el mes de junio, y la Selectividad 2026 empieza a convertirse en la gran preocupación de miles de estudiantes de Bachillerato que quieren cursar un grado universitario el próximo curso. La nota final de la PAU se calcula sumando el 60% del expediente académico de Bachillerato con el 40% de la media de los exámenes de la Selectividad 2026. Para que esta media sea válida, es necesario obtener al menos un 4 en la fase correspondiente, mientras que el aprobado se alcanza con un 5 sobre 10. La calificación máxima puede llegar a 14 puntos.

A las puertas de que más de 300.000 estudiantes se enfrenten a la PAU, la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) ha publicado la decimotercera edición de su ranking universitario, que analiza 84 instituciones de educación superior y 3.909 titulaciones. Este 2026, las universidades mejor valoradas en este ranking incluyen la Universidad de Navarra, la Universidad Carlos III de Madrid (UC3M), la Universdad Autónoma de Barcelona (UAB), la Universidad Pompeu Fabra (UPF), la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), la Universidad Ramon Llull (URL), la Universidad Internacional de Catalunya (UIC), la Universidad de Barcelona (UB), la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC), la Universidad Pontificia Comillas, la Universidad de Valencia (UV) y la Universidad Rovira i Virgili (URV).

Calendario de exámenes de la Selectividad 2026

La Selectividad de 2026 mantiene el mismo formato que el año anterior. No se trata de un examen único e idéntico en toda España, pero sí conserva una estructura común, así como características básicas, criterios de evaluación y normas de corrección en común.

Pese a esa tendencia a la homogeneización, corresponde a cada comunidad autónoma concretar los contenidos, características específicas y criterios de corrección de la prueba. En este sentido, aspectos como la coherencia, la cohesión, la corrección gramatical, léxica y ortográfica, así como la presentación, tienen un peso en la calificación. De hecho, la valoración de estos elementos supone al menos un 10% de la nota en cada pregunta o tarea que implique la redacción de un texto.

Materias

La fase de acceso, de carácter obligatorio, incluye los ejercicios de Lengua Castellana y Literatura II; Historia de España o Historia de la Filosofía; Lengua Extranjera II, y la materia específica obligatoria de la modalidad cursada en segundo de Bachillerato, a excepción de las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial.

Por otro lado, la fase de admisión, de carácter voluntario, permite al alumnado mejorar su nota, pudiendo examinarse de hasta tres materias adicionales e incluso de una segunda lengua extranjera.

En el Bachillerato de Ciencias y Tecnología, el alumnado debe elegir entre Matemáticas o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales.

En la modalidad de Humanidades y Ciencias Sociales, las opciones son Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales o Latín.

En el Bachillerato General, la materia específica obligatoria es Ciencias Generales.

En el Bachillerato Artístico, dentro de la vía de Artes Plásticas, Imagen y Diseño, es obligatorio examinarse de Dibujo Artístico.

En la vía de Música y Artes Escénicas, el estudiante puede elegir entre Análisis Musical o Artes Escénicas.

La distribución por asignaturas es la siguiente: en Lengua Castellana y Literatura II y Filosofía, al menos el 70% de las preguntas serán de carácter competencial. En Historia del Arte, este porcentaje oscila entre el 80% y el 100%, mientras que en Historia de España se sitúa entre el 50% y el 100%. En Geografía o Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II, el mínimo establecido es del 50%. En el caso de Biología, las preguntas competenciales representarán entre el 40% y el 50% del examen. Por su parte, en Matemáticas II se fija un 25% en 2026, y podría alcanzar un mínimo del 40% en los próximos años.

Ahora bien, las materias no cuentan lo mismo para entrar a cualquier carrera. Por ejemplo, en la Universidad Complutense de Madrid, Biología puede aportar hasta dos puntos para acceder al grado de Farmacia (ponderación 0,2), un punto para Economía (0,1) y no sumar puntuación en el caso de Filosofía (0).

Convocatoria ordinaria

Andalucía: 2, 3 y 4 de junio

Aragón: 2, 3 y 4 de junio

Ceuta y Melilla: 2, 3 y 4 de junio

Canarias: 2, 3, 4 y 5 de junio

Asturias: 2, 3 y 4 de junio

Cantabria: 2, 3 y 4 de junio

Castilla-La Mancha: 8, 9 y 10 de junio

Castilla y León: 2, 3 y 4 de junio

Catalunña: 9, 10 y 11 de junio

Comunidad de Madrid: 1, 2, 3 y 4 de junio

Comunidad Valenciana: 2, 3 y 4 de junio

Extremadura: 2, 3 y 4 de junio

Galicia: 2, 3 y 4 de junio

Baleares: 2, 3 y 4 de junio

La Rioja: 2, 3 y 4 de junio

Murcia: 2, 3 y 4 de junio

Navarra: 2, 3 y 4 de junio

País Vasco: 2, 3 y 4 de junio

Convocatoria extraordinaria