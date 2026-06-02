Precio de la gasolina hoy 2 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Los precios de la gasolina hoy 2 de junio en las principales ciudades andaluzas
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Si vives en Andalucía, y tienes previsto coger el coche este martes 2 de junio, seguro que eres más que consciente de las diferencias que podemos encontrar entre gasolineras, de modo que resulta esencial saber dónde repostar y para ello, nada como hacer una consulta en el Geoportal de gasolinas del Ministerio para la Transición Ecológica en el que encontrar listados, y mapa, con los precios de la gasolina por provincias, e incluso tipo de combustible y estos son los datos que encontramos para hoy martes 2 de junio, en el caso de las principales ciudades andaluzas:
Precio de la gasolina hoy 2 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
Si vives en Sevilla estas son las gasolineras para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Tamoil: Utrera, Carretera A-394 km 16 – 1,299 €/l.
- Petroprix: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l.
- Plenergy: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,317 €/l.
- Ballenoil: Utrera, Plaza de la Trianilla, s/n – 1,325 €/l.
- Plenergy: Utrera, Calle Almazara, 2 – 1,325 €/l.
- Plenergy: Utrera, Calle Mirlo, 1 – 1,325 €/l.
- E.S. Vistalegre: Utrera, Calle Écija-Jerez, 11 – 1,327 €/l.
- Ronda Norte: Sevilla, Autovía SE-30 Nudo Calonge km s/n – 1,327 €/l.
- Masfuel: La Rinconada, Carretera A-8002 km 7,6 – 1,327 €/l.
- Moove: Sevilla, Calle Astronomía, 3 – 1,327 €/l.
Gasolina 98
- Galp: Alcalá de Guadaíra, Carretera A-92 km 4 – 1,519 €/l.
- Galp: Sevilla, Calle Antonio Peña y López, 5 – 1,574 €/l.
- Galp: Sevilla, Avenida Andalucía, 44 – 1,574 €/l.
- BS Energy: Los Palacios y Villafranca, Avenida Utrera, s/n – 1,579 €/l.
- Nueva Calonge: Sevilla, Calle Metalurgia, s/n – 1,579 €/l.
- Enerplus: Mairena del Alcor, Carretera A-392 km 19,900 – 1,595 €/l.
- Family Energy: Morón de la Frontera, Avenida de la Asunción s/n – 1,599 €/l.
- Cepsa: Las Cabezas de San Juan, Calle Blas Infante, 43 – 1,599 €/l.
- Alcampo: Sevilla, Calle Ronda del Tamarguillo, s/n – 1,608 €/l.
- Q8: Bollullos de la Mitación, Carretera A-474 km 7,75 – 1,614 €/l.
Diésel
- Ballenoil: San Juan de Aznalfarache, Calle Ramón y Cajal, s/n – 1,449 €/l.
- Petroprix: Mairena del Aljarafe, Calle Lonja, 28 – 1,449 €/l.
- ASC Carburantes: Mairena del Aljarafe, Calle Artesanía, 11 – 1,479 €/l.
- Plenergy: San José de la Rinconada, Avenida de Boyeros, 14 – 1,479 €/l.
- Petroprix: San José de la Rinconada, Camino de la Fábrica de Tabaco, 1 – 1,479 €/l.
- Q8: Mairena del Aljarafe, Avenida Mariana Pineda esquina A-8055 – 1,479 €/l.
- Ballenoil: San José de la Rinconada, Calle Miguel Servet, 2 – 1,479 €/l.
- Petrol&Go: Mairena del Aljarafe, Calle Exposición, 22 – 1,479 €/l.
- EasyGas: La Rinconada, Carretera Nacional IV km 529,8 – 1,489 €/l.
- Petroprix: Calonge, Calle Metalurgia, s/n – 1,489 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras que tienen precios más bajos para repostar hoy martes:
Gasolina 95
- Tamoil: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,359 €/l.
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,369 €/l.
- Alcampo: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,369 €/l.
- Petroprix: Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,369 €/l.
- Plenergy: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km s/n – 1,369 €/l.
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Avenida Europa, s/n – 1,389 €/l.
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Avenida Fernando Portillo, s/n – 1,389 €/l.
- GM Oil: El Puerto de Santa María, Carrer El Palmar, 11 – 1,389 €/l.
- Ballenoil: El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,395 €/l.
- Petroprix: El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,395 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,489 €/l.
- ES Coloso: La Línea de la Concepción, Carretera Comarcal 233 km 5,8 – 1,495 €/l.
- Tamoil: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l.
- Shell: La Línea de la Concepción, Avenida Ronda Norte, 2 – 1,549 €/l.
- ASC Carburantes: Tarifa, Carretera N-340 km 94,2 – 1,579 €/l.
- Tarifa Oil: Tarifa, Calle Algeciras, 58 – 1,579 €/l.
- Shell: Jerez de la Frontera, A-480 km 25,8 – 1,589 €/l.
- Shell: Jerez de la Frontera, Carretera Circunvalación km 639,8 – 1,599 €/l.
- Gacosur Jerez: Jerez de la Frontera, Calle Sudáfrica, 134 – 1,599 €/l.
- Galp: Jerez de la Frontera, Carretera Antigua N-IV km 639,5 – 1,619 €/l.
Diésel
- Tamoil: Jerez de la Frontera, Polígono Sur Manzana 23 UE-2H, 1 – 1,499 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes: Conil de la Frontera, Carretera Cádiz-Málaga km 21 – 1,510 €/l.
- Petroprix: El Puerto de Santa María, Calle Río Guadarranque, 1 – 1,519 €/l.
- Petroprix: Los Arenales, Calle Albert Einstein, 17 – 1,519 €/l.
- Ballenoil: Jerez de la Frontera, Avenida Sanlúcar – 1,529 €/l.
- Ballenoil: El Puerto de Santa María, Carretera N-IV km 653,2 – 1,529 €/l.
- Alcampo: Jerez de la Frontera, Calle Ronda Aurora Boreal, 3 – 1,529 €/l.
- Petroprix: Jerez de la Frontera, Carretera Madrid-Cádiz km 15 – 1,529 €/l.
- Petrol & Go: Cádiz, Calle Castellar de la Frontera, 4 – 1,529 €/l.
- Shell: Los Arenales, Polígono Avda. Ingeniero Félix Sancho 19, s/n – 1,529 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
Las gasolineras más baratas que encontramos en Málaga para hoy martes son estas a continuación:
Gasolina 95
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen: Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n – 1,395 €/l.
- Madese-Benamaina: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,418 €/l.
- Petroprix: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Urbanización La Leala, 22 – 1,418 €/l.
- Ballenoil: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Santo Tomás Urbaniz. La Leala Parcela 3 y 4, 3 – 1,419 €/l.
- Ballenoil: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Calle Pacharán, 25 – 1,419 €/l.
- Olivarera Trabuco: Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,435 €/l.
- Petromarkt: Benalmádena, Calle Sidra, 4 – 1,439 €/l.
- Distreax-22 S.L.: Vélez-Málaga, Calle Ignacio Zuloaga, 6 – 1,449 €/l.
- Lisbona Oil: Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,449 €/l.
- Agla: Pizarra, Ctra. Subzona a Álora – 1,449 €/l.
Gasolina 98
- Ninguno: Marbella, Calle Aluminio, s/n – 1,569 €/l.
- Coloso: Málaga, Carretera de Coín km 54 – 1,595 €/l.
- ES Coloso Churriana: Málaga, Carretera Comarcal Coín-Málaga km 89 – 1,595 €/l.
- M3 Petróleos: Benalmádena, Av. Antonio Machado, 110 – 1,599 €/l.
- Agla: Cerralba, Carretera de Cerralba nº 1 km 1 – 1,605 €/l.
- Shell: Málaga, Avenida Velázquez, s/n – 1,609 €/l.
- Galp: Fuengirola, Parcela 1.3 de la UE-3.11 Finca Valdelecrín, s/n – 1,619 €/l.
- Gueroil: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,649 €/l.
- Galp: Málaga, Calle Herman Hesse, 5 – 1,649 €/l.
- La Trocha: Coín, Carretera Coín-Cártama km 1 – 1,649 €/l.
Diésel
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen: Cuevas de San Marcos, Avenida de Juan XXII, s/n – 1,466 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva: Mollina, Avenida de las Américas, 35 – 1,517 €/l.
- Trops: Trapiche, Polígono Industrial El Trapiche, s/n – 1,525 €/l.
- Eroski: Vélez-Málaga, Avenida Juan Carlos I, s/n – 1,529 €/l.
- Easygas: Cajiz, Autovía del Mediterráneo (A-7) km 264,5 – 1,529 €/l.
- Gueroil: Cajiz, Autovía del Mediterráneo A-7 km 264,5 – 1,529 €/l.
- Plenergy: Algarrobo, Calle Talleres, 4 – 1,529 €/l.
- Olivarera Trabuco: Villanueva del Trabuco, Carretera A-7203 km 2,2 – 1,535 €/l.
- Lisbona Oil: Torre del Mar, Calle Angustias, 1 – 1,549 €/l.
- Madese-Benamaina: Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa, Avenida Tívoli, 19 – 1,558 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba hoy martes, estas son la gasolineras que tienen precios más baratos:
Gasolina 95
- Ballenoil: Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,404 €/l.
- Ballenoil: Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,405 €/l.
- Plenergy: Lucena, Calle Concha Lago, s/n – 1,405 €/l.
- Plenergy: Anjarón, Calle Espejo, 21 – 1,405 €/l.
- F. del Moral: Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,409 €/l.
- Fueling: Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n – 1,409 €/l.
- Cooperativa Lucena: Lucena, Avenida de la Infancia, 15 – 1,409 €/l.
- Enerplus: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,415 €/l.
- Enerplus: Córdoba, Avenida Lonjas, s/n – 1,419 €/l.
- Ballenoil: Córdoba, Avda. Libia, 34 – 1,419 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus: Lucena, Avenida de la Guardia Civil, 9 – 1,489 €/l.
- Mirasierra: Rute, Carretera de Rute a Encinas Reales km 0,2 – 1,489 €/l.
- Fueling: Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n – 1,499 €/l.
- El Carmen: Posadas, Avenida Andalucía, s/n – 1,559 €/l.
- Family Energy: Montilla, Polígono Llanos de Jarata 140 (C.C. Eroski) – 1,589 €/l.
- E.S. La Milana Agla: Priego de Córdoba, Carretera A-339 km 24 – 1,615 €/l.
- Q8: El Arrecife, Carretera N-IV km 428 – 1,639 €/l.
- Petromarkt: Puente Genil, Calle Membrilleras, 5 – 1,639 €/l.
- Shell: La Rambla, Ronda de la Rambla, s/n – 1,649 €/l.
- Shell: Pozoblanco, Carretera CO-6411 km 0,300 – 1,659 €/l.
Diésel
- Cooperativa: Benamejí, Avenida de la Venta, 3 – 1,498 €/l.
- Petroprix: Córdoba, Avenida Esteban de Cabrera, 8 – 1,499 €/l.
- Plenergy: Córdoba, Avenida Simón Carpintero, 8 – 1,499 €/l.
- Cepsa: La Rambla, Calle Carrera Baja, 6 – 1,504 €/l.
- Ballenoil: Palma del Río, Avenida Santa Ana, 83 – 1,514 €/l.
- F. del Moral: Rute, Avenida Blas Infante, s/n – 1,519 €/l.
- Almazaras de la Subbética: Carcabuey, Carretera A-339 km 17,8 – 1,519 €/l.
- Riosol: Castro del Río, Ronda Norte, s/n – 1,559 €/l.
- Ballenoil: Lucena, Calle Ejido del Valle, s/n (junto al recinto ferial) – 1,559 €/l.
- Fueling: Lucena, C/ Ronda San Francisco, s/n – 1,559 €/l.
Precio de la gasolina hoy 2 de junio: localiza las gasolineras más baratas de Granada
Si vives en Granada estas son las gasolineras que tienen precios más baratos hoy martes:
Gasolina 95
- Alcampo: Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88 – 1,349 €/l.
- Tamoil: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,349 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I: Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,359 €/l.
- Plenergy: Granada, Avenida de Andalucía, s/n – 1,359 €/l.
- Petroprix: Granada, Polígono PERI Cetarsa, 5 – 1,359 €/l.
- Plenergy: Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,359 €/l.
- Minioil Albolote: Albolote, Calle Motril, Parcela 243 – 1,369 €/l.
- Low Cost Tiburonoil: Albolote, Calle Loja, s/n – 1,369 €/l.
- Juncadiesel: Albolote, Calle Baza, 328 – 1,369 €/l.
- Petrol & Go: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,369 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo: Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88 – 1,449 €/l.
- Tamoil: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l.
- AM97 Plus: Valderrubio, Carretera Tovares km 1,4 – 1,499 €/l.
- A. Aguaza: Cúllar, N-342, km 156 – 1,529 €/l.
- Fueling: Albolote, Carretera Atarfe-Albolote km 4 – 1,529 €/l.
- Alcampo Motril: Motril, Avenida Salobreña, s/n – 1,539 €/l.
- ASC Carburantes: Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen izquierdo) – 1,579 €/l.
- ASC Carburantes: Atarfe, Carretera N-432 km 429 (margen derecho) – 1,579 €/l.
- ASC Carburantes: Armilla, Carretera Armilla km 7 – 1,579 €/l.
- ASC Carburantes: Armilla, Camino Bajo, 35 – 1,579 €/l.
Diésel
- Alcampo: Granada, C.C. Alcampo, Ctra. de Jaén km 88 – 1,449 €/l.
- Tamoil: Granada, Avenida Andalucía, s/n – 1,449 €/l.
- E.S. El Molino Atarfe I: Atarfe, Polígono SI-9.2, 35 – 1,459 €/l.
- Plenergy: Atarfe, Carretera Pinos Puente (N-432) km 427 – 1,459 €/l.
- Andaluza de Transportes SCA: Albolote, Camino Albolote-Atarfe, Pago Tinar, Parcela 16 Polígono 18 – 1,476 €/l.
- Minioil Albolote: Albolote, Calle Motril, Parcela 243 – 1,479 €/l.
- Sur-Oil: Peligros, Calle Loja esquina Calle Guadix, s/n – 1,479 €/l.
- Low Cost Tiburonoil: Albolote, Calle Loja, s/n – 1,479 €/l.
- Juncadiesel: Albolote, Calle Baza, 328 – 1,479 €/l.
- Nortegra Low Cost: Baza, Calle F (Polígono La Noria), 10 – 1,479 €/l.
El Mapa de Geoportal para ubicar las gasolineras más baratas:
Ahora ya sabes cuál es el precio de la gasolina en las principales gasolineras de ciudades andaluzas, pero si deseas hacer tu propia consulta, puedes entrar en el Geoportal y verás como puedes filtrar el listado en función de municipio, tipo combustible y hasta buscar en zonas muy concretas ya que además de dar los resultados en forma de listado también lo hace con un mapa como este que te mostramos, a modo de ejemplo: