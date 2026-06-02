Previsión AEMET: cielos nublados y posibilidad de lluvias en Castilla y León hoy

Hoy, 2 de junio de 2026, el tiempo en Castilla y León se caracterizará por un cielo en el que las nubes jugarán a esconderse. En el norte, se anticipan intervalos nubosos con posibilidad de precipitaciones débiles, especialmente en las zonas montañosas. En el resto del territorio, predominarán las nubes altas con cielos poco nubosos y temperaturas que descenderán, notablemente en el norte. El viento soplará del noroeste y norte, flojo a moderado.

Consulta la previsión del tiempo en Castilla y León hoy, por provincia (AEMET).

Previsión del tiempo en Castilla y León hoy 2 de junio

Cielo despejado y sol brillante en León

El cielo se despierta con un suave manto de nubes, dibujando un paisaje que invita a disfrutar de la jornada en León. Con temperaturas que oscilarán entre 11 y 25 grados, el suave viento de dirección variable, soplando a unos 10 km/h, aportará una brisa fresca a medida que el sol se eleva sobre el horizonte, marcando su salida a las 06:47. La humedad, aunque algo elevada, no promete molestias significativas; el ambiente será cálido y cómodo durante el día.

Ya por la tarde, el cielo se despejará, dejando paso a un sol más atrevido que invitará a salir. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo y aunque la sensación térmica podría sentirse como un abrazo cálido, no habrá riesgo de precipitaciones ni a lo largo de la tarde ni en la noche. Con la puesta del sol a las 21:53, los últimos rayos de luz nos acompañarán mientras la temperatura comienza a descender suavemente, marcando el fin de un día agradable en nuestra querida ciudad.

Zamora: cielos grises con lluvia esperada

Las primeras horas del día en Zamora despiertan con un aire inquieto, ya que el cielo grisáceo asoma señales de inestabilidad. Las ráfagas de viento pueden hacer que las copas de los árboles se muevan con más fuerza, perfilando un panorama poco habitual. A lo largo de la mañana, el mercurio comenzará en un fresco 15°C, ascendiendo hacia un día que alcanzará los 29°C, aunque la sensación térmica podría sentirse aún más cálida.

Sin embargo, la tranquilidad de la mañana contrastará con la tarde, donde la inminencia de la lluvia, con una probabilidad del 85%, se hará más palpable. El viento soplará con fuerza, superando los 30 km/h en algunas ráfagas y la humedad podría resultar abrumadora, alcanzando el 85%. Es recomendable no olvidar el paraguas si se planea salir más tarde; es un día donde el tiempo podría jugar alguna que otra sorpresa.

En la ciudad de Salamanca, jornada ideal para disfrutar afuera

Este miércoles en Salamanca comienza con un amanecer tranquilo y sin nubes, dando paso a un espléndido día bajo un cielo despejado. La temperatura mínima rondará los 14°C y conforme avanzan las horas, la sensación térmica se elevará hasta alcanzar una máxima de 27°C en la tarde. No se prevé lluvia, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable sin interrupciones.

A medida que el sol se va posicionando en el cielo, con 15 km/h de viento del norte, la jornada se sentirá cálida y fresca a la vez. La humedad, que se mantendrá entre el 25% y el 90%, será palpable, añadiendo un toque de pesadez al ambiente. Con 15 horas de luz, esta será una jornada perfecta para disfrutar al aire libre.

Valladolid: cielo claro y ambiente templado

El tiempo se presenta estable, con un cielo mayormente despejado por la mañana y algunas nubes dispersas en la tarde. Las temperaturas oscilarán entre los 14 y 27 grados, ofreciendo un ambiente templado. Aunque el viento soplará de manera leve, no se esperan lluvias a lo largo del día.

Un día ideal para pasear y disfrutar de actividades al aire libre, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para salir a dar un paseo por los rincones de la ciudad. Aprovecha la buena temperatura y la calma del día.

Cielos cubiertos con riesgo de lloviznas en Burgos

La mañana en Burgos se presenta con cielos cubiertos, una brisa suave del noreste y temperaturas frescas alrededor de los 12 grados. A medida que avanza el día, se espera que el ambiente mejore ligeramente, alcanzando una máxima de 23 grados por la tarde, aunque aún con un riesgo bajo de lloviznas. Para disfrutar de la jornada, es recomendable llevar ropa ligera, pero no olvidar una chaqueta, ya que las temperaturas pueden descender de nuevo al caer la noche.

Palencia: cielo despejado y ambiente agradable

Las primeras horas traen un cielo despejado que invitará a disfrutar del aire fresco, con temperaturas que rondan los 11°C. A medida que avance la mañana, el mercurio irá ascendiendo, alcanzando una temperatura agradable de 27°C en la tarde, con el viento soplando suavemente desde el norte a 10 km/h y ráfagas que podrían llegar hasta los 25 km/h.

Por la tarde, el cielo permanecerá despejado y tranquilo, lo que hará que la actividad al aire libre sea bastante placentera. Se recomienda llevar una chaqueta ligera para la noche, cuando la temperatura volverá a descender a 12°C, manteniéndose la humedad en niveles moderados entre el 25% y el 80%.

Soleada y perfecta para pasear en Ávila

Esta mañana en Ávila, el cielo se presenta despejado y soleado, creando un ambiente agradable con temperaturas que rondan los 14 grados. La brisa suave, procedente del norte, alcanza los 15 km/h, lo que hace que la sensación térmica sea un poco más fresca, ideal para dar un paseo.

A medida que avanza el día, el panorama se mantendrá favorable, con temperaturas que subirán hasta los 24 grados por la tarde. Con un sol luminoso, es recomendable salir con ropa ligera y disfrutar de las actividades al aire libre, aprovechando una jornada sin posibilidades de lluvia.

Segovia: cielo despejado y tarde soleada

El cielo de esta mañana se presenta despejado, con temperaturas frescas que rondan los 17 grados. A medida que avanza el día, el termómetro ascenderá hasta alcanzar los 27 grados por la tarde, acompañado de una suave brisa proveniente del norte a 15 km/h, lo que hará que la sensación térmica se mantenga agradable.

Con el sol brillando alto desde las 6:46 hasta las 21:42, es un buen momento para disfrutar al aire libre. La humedad se mantendrá baja, así que los planes para la tarde son más que recomendables. Recuerda hidratarte y usar protector solar, ¡la tarde promete ser espléndida!

Día cambiante y soleado en Soria en Soria

El día en Soria despierta con un ambiente fresco, donde las temperaturas rondan los 14 grados y el cielo se presenta mayoritariamente despejado. A medida que la mañana avanza, la sensación térmica podría descender a 11 grados, pero el sol se alzará a las 06:46, brindando una jornada de más de 14 horas de luz.

Por la tarde, el cielo se tornará ligeramente nublado y aunque la posibilidad de lluvia es baja en la mañana, hacia la tarde-noche, un leve riesgo de precipitaciones puede surgir. Las temperaturas podrían alcanzar los 27 grados, generando una sensación térmica máxima de 26. Con un viento suave del noreste y humedad variable, disfrutemos de un día cambiante en Soria.