La Feria del Libro de Madrid 2026 sigue adelante tras su inauguración el pasado viernes, y tras un primer fin de semana lleno de nombres famosos y autores reconocidos, la semana que arrancó ayer lunes prosigue con la firma de escritores que tal vez no suelen estar entre los que más se mencionan pero lo cierto es que cuentan con grandes obras que bien merece la pena leer y también, que nos llevemos su firma. Si estás pensando pasarte hoy por el Retiro puede que quieras saber quien firma hoy martes 2 de junio así que toma nota que te desvelamos qué nombres van a estar hoy.

A lo largo del día pasarán por las casetas decenas de escritores dispuestos a encontrarse con sus lectores, dedicar ejemplares y charlar unos minutos con quienes siguen sus obras. Aunque el ambiente suele ser más tranquilo entre semana que durante los sábados y domingos, precisamente eso permite recorrer la feria con menos prisas y detenerse en algunas firmas sin las largas colas de otras jornadas. La agenda prevista para hoy reúne perfiles muy distintos. Vas a poder encontrar autores de novela histórica, narrativa contemporánea, poesía, ensayo, divulgación y crecimiento personal, una mezcla que refleja bien la variedad que caracteriza a la feria. Pero junto a los nombres más conocidos, la programación de esta Feria del Libro también da espacio a escritores emergentes y a autores publicados por editoriales independientes que aprovechan estos días para acercarse al público. Conozcamos ahora quién firma hoy martes 2 de junio.

Quién firma hoy 2 de junio en la Feria del Libro de Madrid 2026

Buena parte de la atención de la jornada estará puesta como decimos, en Marcos Chicot. El autor madrileño ha estado todos los primeros días de feria firmando ejemplares y hoy repite. El escritor se ha hecho un hueco entre los autores novela histórica más leídos gracias a títulos como El asesinato de Pitágoras o El asesinato de Sócrates, novelas que han conseguido llegar a miles de lectores en los últimos años. Quienes quieran acercarse a saludarle o conseguir un ejemplar dedicado podrán encontrarlo de nuevo la caseta 50, del bloque 6, de 10:30 a 14:00 y también de 17:00 a 21:00 horas.

Otra de las firmas destacadas que también repite tras firmar en días anteriores, es la de Monika Zgustová. La escritora y traductora, nacida en Praga y residente en Barcelona desde hace décadas, cuenta con una trayectoria muy ligada a la literatura europea. Además de traducir al español a autores como Milan Kundera o Václav Havel, ha publicado novelas como Las rosas de Stalin, La intrusa o Nos veíamos mejor en la oscuridad. Los lectores podrán encontrarla de 12:00 a 14:00 horas en la caseta 335.

La programación también reserva espacio para otros nombres conocidos entre los habituales de la feria. Ana Coto Fernández, vinculada al ámbito del crecimiento personal, firmará en la caseta 207 tanto por la mañana como por la tarde como ya ha hecho los primeros días de feria, mientras que Álvaro Paris, una de las voces jóvenes de la novela negra española, se estrena en la edición de este año hoy martes 2 de junio y lo hará en la caseta 224 entre las 17:00 y las 18:30 horas. Además de hoy Paris firmará otros días como el viernes 12 de junio y el sábado 13 de junio.

Otros autores que firman hoy en la Feria del Libro de Madrid

Además de los nombres más conocidos, la programación del martes incluye la presencia de numerosos escritores en diferentes casetas del recinto. Te hacemos ahora un resumen pero en la web de la Feria del Libro tienes un buscador por día, autor, e incluso horario