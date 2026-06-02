Juan Carlos Gómez Castellanos: «La combinación de Armani Residences y Nadal genera una visión del lujo mucho más contemporánea»

El lujo ha dejado de medirse en mármoles excesivos, techos infinitos o gestos grandilocuentes. Hoy, el verdadero valor de un espacio está en cómo nos hace sentir. Esa transformación silenciosa, pero radical, es la que lleva décadas observando y construyendo Juan Carlos Gómez Castellanos, CEO Global de GVI Architects, una firma con más de 60 años de trayectoria y proyectos repartidos por distintos rincones del mundo. Desde desarrollos residenciales vinculados a grandes marcas hasta hoteles capaces de redefinir el concepto de hospitalidad, GVI Architects ha entendido antes que muchos que la arquitectura contemporánea ya no gira únicamente en torno a la estética, sino alrededor de la experiencia emocional. Marbella, Armani, Rafael Nadal, The Ritz-Carlton o Roche Bobois forman parte de un recorrido internacional donde diseño, narrativa y bienestar se mezclan para construir algo mucho más profundo que edificios espectaculares: lugares con alma.

Arquitectura con emoción y narrativa

Para Juan Carlos Gómez Castellanos, la arquitectura comienza mucho antes del primer boceto. «La arquitectura no comienza cuando dibujamos una línea, sino cuando entendemos el propósito del proyecto, la visión del cliente y las emociones que queremos provocar en las personas que van a vivir ese espacio», explica.

Esa filosofía procede directamente del legado familiar y de una definición creada por su padre, el arquitecto José Manuel Gómez Vázquez Aldana, que continúa marcando el ADN de la firma: «La arquitectura es armonía de elementos constructivos que, produciendo poesía, delimitan espacios donde reina el espíritu».

Lejos de entender el diseño como algo puramente visual, en GVI Architects trabajan desde la emoción. «Buscamos crear proyectos que no solamente funcionen o se vean bien, sino que generen emociones, construyan memorias y tengan la capacidad de trascender en el tiempo», afirma.

De hecho, una de las expresiones que más utilizan dentro del estudio es la de «alterar el pulso» de las personas a través de la arquitectura. La idea no es menor: para ellos, un espacio puede transformar estados emocionales, generar bienestar y crear conexiones profundas entre las personas y el lugar.

El lujo silencioso ha sustituido a la ostentación

Si hay algo que Gómez Castellanos tiene claro es que el concepto de lujo ha cambiado radicalmente. «Hace décadas estaba mucho más ligado a la ostentación: dimensiones excesivas, ornamentación, materiales llamativos o símbolos muy visibles de poder adquisitivo», señala.

Hoy, sin embargo, la conversación es otra. «El lujo es mucho más emocional y sofisticado. Las nuevas generaciones valoran privacidad, bienestar, autenticidad, conexión con la naturaleza, experiencias memorables y tiempo de calidad».

En ese contexto aparece una idea clave: el verdadero lujo contemporáneo no necesita imponerse visualmente. «El lujo contemporáneo ya no necesita gritar; puede expresarse desde la serenidad y la sofisticación silenciosa».

La luz natural, el silencio, la conexión entre interior y exterior o la atmósfera general de un espacio pesan ahora más que cualquier gesto ornamental. Y eso ha cambiado completamente la forma de proyectar tanto viviendas de alto nivel como hoteles internacionales.

Marbella, el nuevo gran escenario del lujo europeo

Pocos lugares representan tan bien esa nueva visión del lujo como Marbella. La ciudad malagueña se ha convertido en uno de los grandes polos residenciales prémium de Europa y, según Gómez Castellanos, existe una razón clara detrás de ese fenómeno.

«Marbella tiene una combinación muy difícil de encontrar en otro lugar del mundo. Tiene clima, gastronomía, privacidad, calidad de vida, infraestructura internacional y una relación extraordinaria con el Mediterráneo».

Pero para él, el verdadero atractivo va más allá. «Logra combinar elegancia internacional con una vida relajada y auténtica. Y eso conecta perfectamente con cómo ha evolucionado el lujo contemporáneo».

En Marbella, además, la arquitectura adquiere una dimensión mucho más sensorial. «La vida sucede tanto dentro como fuera de los espacios. La luz, las terrazas, las visuales y la vegetación se vuelven fundamentales», comenta.

Armani Residences Marbella: elegancia, bienestar y Mediterráneo

Uno de los proyectos más mediáticos de la firma es Armani Residences Marbella, un proyecto que une dos universos aparentemente distintos, pero sorprendentemente complementarios: el de Armani y el de Rafael Nadal.

«Armani representa una elegancia atemporal, sofisticación silenciosa y una estética extremadamente refinada. Rafael Nadal representa disciplina, autenticidad, bienestar y una conexión muy genuina con el Mediterráneo y con España».

Precisamente ahí residía el reto arquitectónico: encontrar un lenguaje capaz de unir ambas identidades sin artificios. «La arquitectura debía transmitir sofisticación y serenidad, pero también autenticidad y conexión humana. Debía sentirse internacional, pero profundamente ligada a Marbella y al estilo de vida mediterráneo».

El resultado buscaba algo muy concreto: emoción antes que impacto visual. «Queríamos generar una sensación inmediata de serenidad, sofisticación y bienestar. No queríamos impresionar desde el exceso, sino desde la atmósfera y la experiencia emocional».

La intención era que quien entrara por primera vez sintiera una transformación inmediata. «Que el espacio transmitiera calma, equilibrio y una sensación muy refinada de pertenencia».

El auge de las ‘branded residences’

Durante años, las branded residences parecían un nicho reservado a unos pocos desarrollos internacionales. Hoy se han convertido en uno de los segmentos más potentes del lujo inmobiliario y GVI Architects ha sido uno de los estudios pioneros en este terreno.

Juan Carlos Gómez Castellanos recuerda especialmente el proyecto de la primera torre residencial de Roche Bobois en el mundo. «Fue un proyecto muy importante porque significaba interpretar arquitectónicamente el universo creativo de una marca con una identidad estética muy poderosa».

El reto no consistía únicamente en diseñar un edificio atractivo, sino en trasladar toda una identidad de marca al lenguaje arquitectónico. «La arquitectura contemporánea ya no se diseña únicamente como objeto físico, sino como experiencia integral».

Hoy las grandes marcas buscan precisamente eso en los estudios de arquitectura. «Buscan socios estratégicos que entiendan profundamente el ADN de la marca y sepan traducirlo en una experiencia arquitectónica auténtica».

El ‘hospitality’ también ha cambiado para siempre

Otro de los hitos internacionales de GVI Architects fue trabajar en el primer todo incluido de The Ritz-Carlton. Una experiencia que, según Gómez Castellanos, simboliza perfectamente cómo ha evolucionado la hospitalidad de lujo.

«El hospitality de lujo está viviendo una transformación muy profunda. Durante muchos años estuvo asociado principalmente al servicio impecable y a ciertos códigos tradicionales de exclusividad. Pero hoy el huésped busca algo mucho más emocional y personalizado».

La clave ya no es únicamente el servicio, sino la experiencia completa. «Las personas quieren autenticidad, bienestar, privacidad y conexión cultural. Ya no quieren sentirse dentro de un producto genérico que podría existir en cualquier parte del mundo».

En ese proyecto, el gran desafío era precisamente romper con la idea clásica del all-inclusive masificado. «La visión era crear una experiencia mucho más sofisticada, íntima y emocionalmente cuidada».

La arquitectura se convirtió entonces en una herramienta para humanizar el lujo. «Trabajamos muchísimo en cómo fragmentar y humanizar la experiencia. En lugar de espacios impersonales, buscamos atmósferas más íntimas, recorridos más sensoriales y una relación mucho más cercana con el paisaje y con el mar».

El futuro del lujo será emocional

Después de décadas diseñando proyectos en contextos culturales tan distintos como Medio Oriente, el Caribe, Madrid o México, Gómez Castellanos tiene clara la dirección que tomará la arquitectura de lujo en los próximos años.

«Vamos hacia una arquitectura mucho más enfocada en bienestar integral, privacidad, sostenibilidad, conexión con la naturaleza y calidad de vida».

También cree que veremos proyectos mucho más personalizados y menos estandarizados. «Las personas buscan autenticidad y quieren espacios que reflejen su identidad y su manera de vivir».

Pero quizá la reflexión más interesante tiene que ver con el contexto actual. «Vivimos en un mundo extremadamente acelerado, hiperconectado y saturado de estímulos. En ese contexto, la arquitectura tiene la capacidad de convertirse en un refugio emocional».

Y ahí aparece, probablemente, la gran definición del lujo contemporáneo según GVI Architects: «El verdadero lujo del futuro tendrá mucho que ver con cómo te hace sentir un espacio: calma, equilibrio, inspiración y bienestar».