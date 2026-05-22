Ricardo Bofill vuelve a sorprender con un complejo de lujo integrado en los bosques de Albania

Con una sorprendente geografía, la Muralla de Calpe irrumpió hace una década en la sombra del litoral. Ricardo Bofill, el arquitecto catalán a quien la ciudad costera debe esta obra, hizo de este pequeño reducto de la costa mediterránea un rincón de culto y deseo. Aclamado por artistas, escenario de grabaciones y consagrado como una de las visitas obligatorias al paso por el municipio. Este año, Bofill vuelve a ser noticia por irrumpir con su arquitectura geométrica en otro paisaje, esta vez, en los bosques de Albania. Construido bajo el nombre de The Veil, la nueva muralla del arquitecto, acoge un complejo residencial y hotelero concebido como una extensión arquitectónica de la región de Dhërmi.

Si ves una fotografía a vista de pájaro, puede que incluso llegues a confundir este complejo con la colina sobre la que se asienta. Irremediablemente, esa es la intención. La intención del estudio Bofill Taller de Arquitectura en este proyecto parece reinterpretar la arquitectura orgánica para llevarla un paso más allá, rozando el mimetismo de sus estructuras con el ambiente en el proyecto The Veil.

Por eso la tonalidad verde y la silueta escarpada responden a una interpretación geométrica de la topografía de Dhërmi, una zona de Albania conocida precisamente por su costa paradisíaca y sus extensos bosques. De hecho, se trata de la tercera obra de Bofill en esta ubicación, las dos anteriores serían Verne y Resort Sol Rojo, pero sí que supone la primera que realiza en esta tonalidad. Tal paisaje hizo que llegar a esta costa no fuese algo sencillo, tal y como explica el estudio sobre el proyecto.

Hizo falta un trabajo previo para adaptar estas construcciones al terreno, buscando el mínimo impacto en los bosques caducifolios con árboles centenarios que lo rodean. Incluso se buscó que estos proyectos estuviesen asentados sobre plataformas que se alinean con la topografía, siguen los contornos naturales y, por lo tanto, evitan excavaciones que alteran de forma innecesaria la forma de la colina.

The Veil, un proyecto que habla de naturaleza

El éxito del proyecto se observa en el alto grado de integración paisajística de todo el complejo. Debes observar un rato a la colina desde la lejanía para ver cómo poco a poco se van revelando las dos parcelas que ocupa el proyecto. La más grande alberga 366 apartamentos y la pequeña, 77 villas que son completamente diferentes entre sí: hay hasta 16 tipos de tamaño y por dentro se organizan de forma diferente unas y otras.

En medio del complejo, uno de los edificios que aparece de forma genuina entre todos los perfiles hace de zona común para todo The Veil. Se trata de un edificio comunitario principal donde se encuentran el club social, el restaurante, el gimnasio y varias piscinas. Y la joya de esta formación se encuentra en su centro, donde aparece un patio que rodea un grupo de árboles centenarios.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Bofill Taller de Arquitectura (@bofillarquitectura)

Otra base de la arquitectura orgánica es la forma en que los espacios de cada apartamento y el entorno conviven. Según este principio, los apartamentos emergen de forma vertical, aprovechando los huecos menos invasivos para el bosque en este entorno, permitiendo que la naturaleza se adentre gracias a la integración de extensos ventanales. Así, interior y exterior difuminan sus barreras para proporcionar a los huéspedes la máxima apertura posible hacia su emplazamiento.