Sara Carbonero contiene las lágrimas en su reaparición tras la muerte de su madre: «Nunca voy a estar bien»

Sara Carbonero ha reaparecido ante los medios cuando ha pasado justo un mes de la dolorosa pérdida de su madre, Goyi Arévalo. La periodista, a la que le ha costado contener las lágrimas y ha estado a punto de romperse al recordar a su progenitora, ha abierto su corazón para sincerarse sobre el duelo. Además, también ha aprovechado para confesar que no le hizo demasiada gracia que Martín, su hijo mayor —aunque todavía menor de edad—, concediera una entrevista que lo colocase en el centro de la actualidad.

Sara Carbonero se rompe al recordar a su madre

Sara Carbonero se ha sincerado como nunca sobre el difícil momento personal que atraviesa. Visiblemente emocionada, la periodista ha reconocido que continúa intentando asimilar la pérdida y afrontar el duelo «despacito», sin intentar esquivar ninguna de las etapas del proceso.

«Con mucha pena, como toca. Pasando el duelo como pueda, despacito», ha confesado con total honestidad. Unas palabras con las que deja claro que, por el momento, sigue completamente inmersa en el dolor. «Ahora es lo que toca. Toca pasarlo mal, sufrir… entrando de lleno en el sufrimiento, atravesándolo», ha explicado.

A pesar del paso del tiempo, Sara admite que es consciente de que su vida «nunca va a ser igual». «Nunca voy a estar bien del todo», ha asegurado, reconociendo que la herida sigue siendo muy reciente y que, por ahora, solo espera que con el tiempo el dolor deje de ser tan intenso.

Mientras intenta recomponerse emocionalmente, la periodista ha explicado que se refugia en sus hijos, en sus amigos más cercanos y en mantener cierta rutina diaria. «Intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos», ha señalado.

Sin embargo, Sara Carbonero no ha querido ocultar cómo se siente realmente en estos momentos y ha terminado lanzando una de sus confesiones más sinceras y desgarradoras hasta la fecha: «Estoy muy triste».

Orgullosa, pero con miedo, de su hijo Martín

Sara Carbonero también se ha pronunciado sobre la inesperada repercusión que tuvo la reciente entrevista de su hijo Martín, quien actualmente juega en el Alevín A de la cantera del Real Madrid y que hace unas semanas habló ante los medios en un contexto puramente deportivo.

La periodista ha reconocido que, aunque tanto ella como Iker Casillas dieron su consentimiento para aquella intervención, nunca imaginaron el enorme revuelo que terminaría generando. «A mí me dio un poco de miedo, la verdad, porque no sabía que iba a tener tanta repercusión», ha confesado con sinceridad.

⚽️ ¿Cómo es la perspectiva siendo el hijo de una leyenda del fútbol mundial? Nos responde Martín Casillas en Resonancia de Corazón. 📺 Programa completo disponible este jueves en Youtube y Spotify 🌐#ResonanciaDeCorazón #JoséRamónDeLaMoren #RealMadrid #LaLiga #Periodismo… pic.twitter.com/bsYIM2ZnzE — José Ramón de la Morena (@jrdelamorena) April 15, 2026

Según ha explicado, se trataba simplemente de una entrevista realizada durante un torneo de fútbol y en un ambiente completamente natural para los niños. «Era una entrevista dentro de un torneo, en un contexto deportivo», ha señalado, dejando claro que no vieron «nada malo» en que Martín y algunos de sus compañeros respondieran a las preguntas de los periodistas.

Sin embargo, Sara considera que toda la situación acabó creciendo más de la cuenta. «Luego creo que se ha hecho un poco de bola», ha admitido, restando dramatismo a la polémica generada en torno a la exposición mediática del menor.

Aun así, la comunicadora no ha ocultado el enorme orgullo que siente por su hijo y por cómo está afrontando esta etapa vinculada al fútbol. «¿Yo qué te voy a decir de él? Que yo estoy superorgullosa de cómo es», ha concluido emocionada.