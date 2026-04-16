La primera entrevista de Martín, hijo de Casillas y Sara Carbonero: «Quiero hacer mi propia carrera»

Martín Casillas Carbonero, hijo de Iker Casillas y Sara Carbonero, fue uno de los grandes nombres propios del torneo LaLiga Futures. El joven, que es portero como su padre y milita en el Real Madrid, dejó grandes paradas sobre el terreno de juega, pero también se desenvuelve bien fuera de él, concretamente delante de los micrófonos. Entrevistado por José Ramón de la Morena, el guardameta habla con naturalidad sobre todo, incluyendo esa inevitable comparación con su primogénito.

«Yo soy Martín Casillas, soy el hijo pero quiero hacer mi propia carrera, no quiero que me comparen. Mi familia hace un gran esfuerzo, mis padres y mis abuelos. Estoy muy contento de tener a mi padre en casa, estoy muy orgulloso de él y de lo que ha hecho, eso me ayuda. Mi padre siempre me dice que la humildad es lo más importante. En los penaltis me dice que si me tengo que tirar a un lado me tire bien, que no dude, que salga fuerte si tengo que hacerlo y no me quede a medio camino», explica Martín Casillas.

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En cuanto a su llegada al Real Madrid, el portero lo recuerda así: «Recuerdo que estaba en el Pozuelo. Estaba un día tranquilo en casa y mi padre me dijo que tenía una sorpresa, que mañana iba a entrenar con el Real Madrid. Me ilusioné mucho, el primer día estaba muy vergonzoso. Fue un cambio en mi vida muy importante, me lo paso muy bien y he hecho buenas amistades, los entrenadores me han ayudado».

Y se acuerda de cuando todavía jugaba Iker Casillas. En concreto, tiene en su memoria un partido muy especial de su padre: «Cuando era pequeño viví en Portugal con cinco años porque mi padre jugaba en el Oporto. Recuerdo la final de la Copa de Portugal que jugaron contra el Benfica y me alegré un montón de que ganaran, fue muy protagonista él también».

🧤 Los grandes consejos de una leyenda del fútbol a su hijo. Consejos para el césped y para la vida de @IkerCasillas a su hijo Martín. Este es otro de los grandes momentos que nos ha dejado el último capítulo de Resonancia de Corazón.