Como su padre en los mejores tiempos: Martín Casillas ya sobresale con el Real Madrid en la Liga Futures

Martín Casillas ya demuestra con la camiseta del Real Madrid la sangre que corre por sus venas. El primogénito de Iker Casillas está brillando con el conjunto merengue en la Liga Futures, donde ha dejado varias paradas de mérito que recuerdan a las de su padre. Sus similitudes van más allá de las evidentes en la portería, como son los reflejos, ya que el hijo mayor de Iker Casillas y Sara Carbonero también es zurdo como el ex guardameta del Real Madrid y la selección española.

Como conmemoración del clásico torneo sub-12 de Brunete por su trigésimo aniversario, la Liga ha organizado de manera conjunta con la Fundación José Ramón de la Morena un Mundial entre varios de los mejores equipos del mundo. Los participantes españoles en el torneo son Barcelona, Real Madrid, Atlético, Betis, Sevilla, Villarreal, Valencia y Espanyol; a los que se suman clubes como PSG, Arsenal, Inter o River Plate. El pistoletazo de salida de este Mundial fue la disputa de un partido de exhibición entre la selección española sub-12 y un combinado de los mejores jugadores internacionales. Martín Casillas ya mostró sus dotes como portero con una camiseta con la que su padre conquistó dos Eurocopas y un Mundial.

🧤⚪️¡Vaya paradas de Martín Casillas! La buena actuación del guardameta no evitó la derrota de su equipo frente al Real Betis. 📺Mañana a las 10:25 vuelve #LaLigaFCFutures en @teledeporte pic.twitter.com/M1XS0npoGs — Teledeporte (@teledeporte) March 26, 2026

El guardameta del Alevín A del conjunto merengue también ha destacado con el club merengue en la Liga Futures. El Real Madrid ha caído ante el Betis en la fase de grupos del torneo, lo que no ha evitado que Martín Casillas llame la atención por sus intervenciones. El conjunto hispalense fue superior, y la actuación del guardameta evitó que el resultado fuera más abultado. Entre sus paradas destaca una mano a contrapié en un uno contra uno. Toda una muestra de reflejos digna del portero mostoleño.

Martín Casillas cuenta con más partidos de la competición para seguir sumando paradas a su repertorio con la camiseta del Real Madrid, que defiende desde 2022, cuando empezó en el Benjamín B. Por esta competición celebrada en Brunete han pasado grandes nombres del fútbol español como Andrés Iniesta, Xavi o el propio Iker Casillas. También estrellas emergentes como Dean Huijsen, Gavi o Lamine Yamal. Sin duda, un gran escaparate para la carrera de un Martín Casillas que sueña con seguir los pasos de su padre en la cantera del Real Madrid.