Iker Casillas ha vuelto a poner el foco en lo que más le importa: su familia. Esta vez, el ex portero del Real Madrid ha compartido con sus seguidores un viaje muy especial junto a sus hijos, Martín y Lucas, en Orlando, Florida. Entre risas, atracciones y momentos de pura diversión, padre e hijos han disfrutado de unos días que quedan inmortalizados en redes sociales, mostrando un lado más familiar y cercano del deportista, en contraste con la discreción que suele mantener sobre su vida privada. Este viaje llega además en un momento delicado, mientras Sara Carbonero, madre de los niños y ex mujer de Casillas, se recupera tras un ingreso hospitalario a comienzos de 2026.

El destino elegido no podía ser más emocionante: Universal Orlando Resort, un lugar donde la fantasía, la adrenalina y la diversión se mezclan para grandes y pequeños. En varias publicaciones de Instagram, Iker ha compartido imágenes en las que se le ve disfrutando de atracciones, sorprendiéndose con algunas montañas rusas y posando con los personajes más emblemáticos del parque. Sus seguidores destacan no solo la naturalidad con la que se muestra, sino también la evidente felicidad que comparte con sus hijos, que han vivido la experiencia como una auténtica aventura en familia. «Día increíble en Universal Orlando Resort con la familia. Plan obligatorio si estás de vacaciones en Florida», ha escrito junto a las fotos, dejando claro que para él estos momentos son mucho más que un simple viaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Iker Casillas (@ikercasillas)

El contexto de esta escapada familiar cobra aún más significado si se tiene en cuenta el inicio de año complicado para Sara Carbonero. La periodista estuvo ingresada varios días en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa de Lanzarote debido a un fuerte dolor abdominal que requirió atención médica urgente. Durante ese tiempo, Iker no solo se encargó de cuidar y acompañar a sus hijos en Madrid, sino que también mantuvo un seguimiento constante del estado de salud de Sara, ofreciendo tranquilidad a familiares y seguidores. Su intervención, discreta pero eficaz, se tradujo en un breve pero significativo mensaje a los medios: «No hay de qué preocuparse, por suerte», aseguraba, mostrando su responsabilidad y compromiso como padre.

Sara Carbonero no dudó en reconocer públicamente el papel de Iker en su recuperación y en el cuidado de los niños. En un mensaje compartido con motivo de su 42º cumpleaños, la periodista agradeció a su exmarido y a su madre por «cuidar y proteger lo que más quiero cuando yo no podía». Este gesto refleja la relación de cordialidad y respeto que ambos mantienen desde su separación en marzo de 2021, demostrando que, a pesar de los años y de los cambios en sus vidas personales, la prioridad sigue siendo el bienestar de Martín y Lucas. Iker, por su parte, respondió con un simple corazón a las palabras de Sara, reforzando la idea de cooperación y cariño mutuo.

Sara Carbonero e Iker Casillas en el interior de un vehículo. (Foto: Gtres)

Más allá de los detalles sobre su vida privada o posibles rumores de romances, lo que realmente resalta de este viaje es el rol de Casillas como padre presente y comprometido. Su disposición a compartir momentos de ocio, su cercanía con los hijos y la manera en que organiza planes pensando en ellos, evidencian que la familia ocupa un lugar central en su vida. Cada sonrisa, cada gesto de complicidad en Orlando, refleja un vínculo profundo que va más allá de la rutina diaria y que se fortalece en momentos de diversión y descanso compartido.