Diego Matamoros ha roto su silencio sobre su polémica con su primo, Carlo Costanzia. El hijo de Kiko Matamoros ha aparecido ante las cámaras para ponerle los puntos sobre las íes al primogénito de Mar Flores y para destapar algunas bombas familiares desconocidas hasta la fecha.

Diego Matamoros sentencia a su primo Carlo

«No tengo nada de miedo de nada, todo lo que he dicho… No me retracto de nada, he dicho las cosas que tenían que decirse», ha comenzado diciendo. El hermano de Laura Matamoros ha deslizado que entiende el papel de defensora de Alejandra Rubio, que hace unas horas se sentaba en Vamos a Ver para sacar la cara por su novio. «Lo que quiero deciros y dejar claro es que, lo que he dicho hoy, no me retracto de nada. A mí nadie me amedrenta, ni Alejandra, que me llevo bien con ella», ha dicho.

Kiko Matamoros, Carlo Costanzia, Laura Matamoros y Mar Flores. (Foto: Gtres)

El creador de contenidos, además, ha reiterado su postura y su discurso sobre las palabras que dijo sobre su primo Carlo: «El hecho es el que ha sido, ha sido grave, has amenazado a una persona, has amenazado, insultado, te has metido con la familia de esta persona con términos graves, da igual donde haya sido. Lo que hay que aclarar es que no se puede repetir, Carlo no puede volver a hacerlo. Que es mi primo, es mi sangre, pero tiene que empezar a aprender que esto no es Italia, que esto es España y que las cosas son graves».

Además, le ha mandado directamente un mensaje a Costanzia: «Mi primo, como parte de la familia tiene que empezar a entender que los métodos de matón no va a ningún lado y que tiene que pedir perdón a las personas que están implicadas. Tiene que bajarse dos puntos y pedir perdón».

La relación de Mar Flores y su primogénito

Fiel a su naturalidad, Diego ha aprovechado la ocasión para hablar sobre la realidad familiar. El hermano de Laura Matamoros ha dicho que considera que su tía Mar tiene que condenar la actitud de su vástago y «ser coherente con el discurso que has dado hace poco» -en referencia a las memorias de su tía-: «Tienes que decirle a tu hijo que está mal. Sé que con tu hijo no te hablas, que tienes que tener un papel por tu programa. Sé todo, pero no pasa nada. Pero no os paséis de listos. Es absolutamente un postureo, no se hablan porque Carlos mantiene que no hay maltrato de su padre a su madre, pero económicamente les ha beneficiado».

Mar Flores y Carlo Costanzia. (Foto: Gtres)

Finalmente, ha vuelto a aconsejar a su hermana que, si la próxima vez ocurre algo similar presuntamente, directamente acuda a denunciar: «He hablado con mi hermana y ella está tranquila, porque mantiene lo mismo que yo. Le aconsejo que cuando tenga una situación así que denuncie. Y así se va a un calabozo. No hace falta pegar para ir a un calabozo. No se pueden hacer prácticas de matón».