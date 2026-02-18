Mar Flores ha roto su silencio sobre el conflicto entre su hijo, Carlo Costanzia, y su sobrina, Laura Matamoros. Es sabido -y público- que la modelo tiene un vínculo muy cercano con la influencer, la cual le ha brindado su apoyo públicamente en numerosas ocasiones -como cuando presentó Mar en calma, sus memorias-. También se conoce que la socialité ha atravesado momentos complicados con su vástago, con el que actualmente participa en un concurso de decoración. Sin embargo, y aunque su propósito este 2026 era estar en calma, Mar ha tenido que hacer frente a las preguntas de la prensa sobre el distanciamiento entre dos de las personas más importantes de su vida.

La postura de Mar Flores en el conflicto de su hijo y su sobrina

La modelo española fue, el pasado 17 de febrero, una de las invitadas a la fiesta de máscaras de Los Bridgerton. Un evento en el que Flores acaparó todas las miradas al lucir un espectacular vestido transformable a medida de Carmen Farala. Aunque su zona de confort son los posados, tras lucir su traje ante las cámaras, la maniquí se enfrentó a las cuestiones de los medios que, inevitablemente, le preguntaron por el conflicto de su hijo mayor y de su sobrina. «A mí me parece que es fantástico, todo el mundo tiene derecho a trabajar, vosotros, ellos, y a vivir profesionalmente como quieran», dijo. De esta manera, Mar puso en valor el trabajo de Laura que, desde hace varias semanas trabaja en Espejo Público, donde comenzó esta polémica.

Mar Flores en la premiere de ‘Los Bridgerton’. (Foto: Gtres)

Fue en el programa de Susanna Griso donde la creadora de contenidos desveló que su primo Carlo le había dicho que eran «primos por sangre», pero no porque tuvieran relación: «No tengo relación con él y no creo que vaya a tener relación en mucho tiempo. Se ha cabreado porque he comentado cosas de su vida, y así me lo hizo saber. No sé la relación entre las Campos, pero con Mar es inexistente. Sé que se va a enfadar Mar, pero es notorio y sabido que entre las madres no hay relación».

Además, la influencer dijo que fue precisamente su primo, en una conversación entre los dos, el que le dijo que no atravesaba su mejor momento: «Él me da a entender que no está bien, que tiene varios frentes abiertos y que él se posiciona a favor de Alejandra. He cambiado mi relación con Carlo a raíz de que él está en foco mediático. Cuando ha sido al contrario, nunca hemos tenido ningún problema. Siempre nos hemos apoyado».

Laura Matamoros en ‘Espejo Público’. (Foto: Antena 3)

De este conflicto familiar también se ha pronunciado Alejandra Rubio, cuyo papel es respaldar la postura de su novio y su decisión de romper con el vínculo familiar que le unía a Laura. Además, la colaboradora televisiva no dudaba en pararle los pies a la que un día fue su amiga: «A Laura le va muy bien en redes, está colaborando en ese programa hablando de nosotros. Ha hablado de mi madre, de mí, yo pido que deje en paz a mi madre. Hace años que yo no la veo, pero desde que estoy con Carlo no he visto a Laura. A todo lo que tenía que venir, de planes familiares, no se ha presentado a nada…».