Adiós a las zapatillas: las sandalias Skechers que estás deseando ponerte en primavera

La primavera está a la vuelta de la esquina y no debes estar a la última antes que nadie. Y hazlo gracias a las sandalias con plataforma de Skechers con la que irás siempre cómoda y sin perder el estilo allá donde vayas. Hay varios modelos, ahora bien, debes escoger uno versátil, elegante, que te eleve y ensalce tu figura… es el caso de estas sandalias que aportan siempre calidad y materiales de alta calidad.

El modelo Foamies: Arch Fit Upbeat – Aura es lo último en sandalias de plataforma de la marca. En un color rosa palo, tienes sandalias para tiempo y años porque te van a durar. Todo ello es porque Skechers aporta esa calidad que distingue sus zapatos de muchos otros del mercado. Descubre cómo las puedes llevar, sus materiales y el buen precio.

Las sandalias con plataforma de Skechers para ti

Disfruta de manera cómoda durante todo el día con Skechers Foamies®: Arch Fit® Upbeat – Aura. Esta sandalia de plataforma con doble banda cruzada presenta una parte superior de Foamies® cubierta con diamantes de imitación con un cierre de correa ajustable y una plantilla acolchada Arch Fit® con amortiguación Luxe Foam®.

Esto la hace especial porque lleva cantidad de detalles. Como la tecnología Arch Fit, que incorpora un sistema de plantilla amortiguadora extraíble y de apoyo para una experiencia más cómoda.

Características de la sandalia del momento

Plantilla contorneada patentada Skechers Arch Fit® con soporte de arco certificado por podólogos

Forma diseñada por podólogos desarrollada con 20 años de datos y 120.000 escaneos de pies no ponderados

La plantilla contorneada ayuda a amoldarse al pie para reducir los golpes y aumentar la dispersión del peso.

Parte superior de EVA Foamies® esculpida y ligera

Plantilla cómoda acolchada Luxe Foam®

Parte superior cubierta con diamantes de imitación

Sandalia de doble banda cruzada con tira trasera ajustable

Entresuela de plataforma elevada

Suela de tracción flexible

Detalles del logotipo de Skechers® y Arch Fit®

En tres colores para elegir

Esta zapatilla se confecciona y presenta en tres colores diferentes. Por un lado, tienes el rosa claro, que va bien con vaqueros en azul, pantalones negros y hasta vestidos de tirantes que llevas durante primavera y verano.

El color taupé es algo más oscuro. Podrás combinarlo con ropa en beige, oscura y también del mismo color.

Por su parte, el negro es uno de los tonos que no pasa de moda. Si dudas entre qué color comprarte, el negro es el que debes tener para poder vestirte con cantidad de ropa.

Ya puedes ir a tus tiendas favoritas para hacerte con las ultimas rebajas para contar con tops, vaqueros, faldas y vestidos para esta y muchas otras temporadas que están por venir.

Cuál es el precio de las zapatillas con plataforma de Skechers

Tienes estas zapatillas tan versátiles a un precio de sólo 50 euros. Un precio realmente asequible para una tienda que siempre aporta comodidad y diseño con el fin de que tu pie respire y esté perfecto durante todo el día.

Otras sandalias con plataforma de Skechers para la próxima temporada

Foamies: Arch Fit Footsteps – Enchant

El estilo veraniego y la comodidad duradera se unen en la Skechers Foamies®: Arch Fit® Footsteps – Enchant. Esta sandalia con tira posterior y diseño Arch Fit® cuenta con una parte superior de EVA ligera y moldeada con adornos de pedrería, cierre ajustable en el talón y una plantilla Luxe Foam® moldeada con amortiguación.

Cali Day

Realza tus looks con la elegante comodidad de las Skechers Cali® Cali Day. Esta ligera sandalia cuenta con una parte superior con una doble correa de knit, tira trasera y una plantilla con amortiguación Luxe Foam®.

Foamies: Arch Fit Footsteps – Sunny Days

Disfruta del sol con la comodidad duradera de Skechers Foamies®: Arch Fit® Footsteps – Sunny Days. Esta sandalia, que lleva el sello de aceptación de la AMPA, presenta una parte superior de Foamies® esculpida con cierre de tira trasera ajustable y una plantilla con amortiguación Arch Fit® combinada con Luxe Foam® para una mayor comodidad.

Beverlee – Dazzling Charm

Irradia comodidad con estilo con las Skechers Cali® Beverlee – Dazzling Charm. Zapatilla casual con tacón de cuña con parte superior sintética con adornos de pedrería y media suela de corcho, además de una cómoda plantilla Luxe Foam® con amortiguación.

Beverlee – Cherished Aura

Luce un estilo moderno y cómodo con Skechers Cali® Beverlee – Cherished Aura. Esta sandalia de tiras y correa en el talón cuenta con una parte superior de piel vegana cortada a láser con detalles bordados, cierre de velcro, media suela de cuña con revestimiento de corcho y una plantilla Luxe Foam® con amortiguación.

Rumble On – Queen B2

Los diamantes, la comodidad y el estilo se dan cita en Skechers Cali® Rumble On – Queen B2. Esta sandalia de cuña cuenta con una parte superior de tejido sintético y tela cortada a láser decorada con pedrería y una anilla, una correa en el talón y una plantilla Luxe Foam® con amortiguación.