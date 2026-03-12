Alberto Rubio, el retratista no oficial de la Reina, cuenta los detalles de su cuadro más especial: "Empecé por la mirada"

Como los pintores de cámara del pasado, Alberto Rubio parece haberse convertido en el retratista no oficial de los Reyes. En un tiempo en el que las fotografías ya son la manera de plasmar la actividad diaria del monarca y su esposa e incluso el medio que se utiliza para sus retratos institucionales, un cuadro hecho por este artista sevillano está a punto de salir a subasta.

Se trata de un retrato realizado en grafito sobre papel y para el que doña Letizia no ha posado, sino que Rubio ha trabajado gracias a fotografías que tenía de la Reina. En el cuadro, la esposa de Felipe VI aparece radiante vestida con un diseño de The 2nd Skin, el cabello suelto y ondulado, los pendientes de chatones y la tiara rusa de María Cristina.

La Reina mira al frente con esa mirada intensa y profunda que siempre la ha caracterizado y la imagen no representa únicamente a la mujer que está al lado del jefe del Estado, sino todo lo que implica su rol institucional. Una reina, en una cena oficial y ataviada con algunas de las piezas más importantes del joyero de los Borbones. El propio artista ha comentado que trató de elevar la majestuosidad de doña Letizia a través de la intensidad de su mirada.

Tal como ha trascendido, el retrato va a ser subastado próximamente y, según ha explicado el autor en unas declaraciones a la revista ¡Hola!, le gustaría que la recaudación fuera significativa y que los beneficios fueran destinados a proyectos benéficos con los que la Reina colabora. El autor asegura que éste fue uno de los motivos que le llevó a pintar el cuadro: «He trabajado con prestigiosas fundaciones y sé de primera mano cuál es la labor de la Reina. De hecho, una de las razones de este cuadro era precisamente esa: visibilizar el trabajo que realiza Letizia», ha comentado a la citada revista.

Aunque de momento no se sabe por cuánto se subastará, podría llegar a alcanzar los 30.000 euros. Tal como ha revelado el portal COOL, hay varios factores que podrían multiplicar su valor. Entre ellos, el sujeto retratado, el carácter único de la obra y la dimensión benéfica de la subasta, que suele elevar las pujas. Según estos parámetros, el precio de salida sería de unos 8.000 euros, pero el máximo podría llegar incluso a 30.000.

El retratista no oficial de los Reyes

El artista ha querido dejar constancia de todo el proceso de composición a través de sus redes sociales, donde ha ido compartiendo detalles de cómo iba elaborando el retrato: «Empiezo un nuevo retrato de la Reina doña Letizia. Esta vez, el punto de partida no es la imagen completa, sino la mirada: el lugar donde se concentra la decisión, la conciencia del cargo y el tiempo que le toca vivir. Desde ahí se construye toda la figura. El presente nunca está solo. Cada reina forma parte de una secuencia que no se interrumpe, una herencia que se transforma sin desaparecer. Doña Letizia se sitúa en ese recorrido, aportando su propia manera de entender la Corona. Por eso aparece una joya que viene de otro tiempo: la tiara de perlas y brillantes de la Reina María Cristina. Un objeto que atraviesa generaciones y conecta distintas mujeres bajo una misma institución», escribió cuando empezó este proyecto.

No es la primera vez que Alberto Rubio pinta a los Reyes. De hecho, siente una gran admiración por la labor de la Familia Real y, en especial, a la Reina Letizia. «Letizia puede mirar al espectador de forma más directa por el tipo de trabajo institucional que realiza», dijo el autor en unas declaraciones a la televisión sevillana a finales de 2025.

El artista considera que el Rey Felipe mira más detrás del espectador: «Tiene una mirada que va más allá de lo que tiene delante», dijo Alberto, que no dudó en invitar a los Reyes a su pueblo. «Si viniesen a Alcalá de Guadaíra, que no sé si sería posible, pues estarían invitados a ver la obra», sentenció.

Además de este retrato que ahora se va a subastar, Alberto ha pintado otro retrato conjunto de Sus Majestades vestidos de gala. Este cuadro, según él mismo explicó, supuso un antes y un después: «Fue ponerme a prueba e ir probando poco a poco hasta terminarlo. Hay partes que me costaron más, como las manos de la Reina», dijo en una entrevista a la SER en Sevilla.