La imagen más impactante de Sheila Devil junto a su madre: así es el presente de la hija de Camilo Sesto

El estado de salud de Sheila Devil, hija de Camilo Sesto, continúa dando mucho de qué hablar. En los últimos meses, la joven ha protagonizado varios ingresos hospitalarios, así como también ha generado una enorme preocupación entre sus seguidores de la red por publicar diferentes imágenes en las que aparecía en una situación alarmante debido a su problema con las adicciones. A principios del pasado mes de diciembre, acudió de urgencia al Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid tras sufrir varios ataques de ansiedad y, al recibir el alta, decidió entrar en un centro de desintoxicación para comenzar un proceso de rehabilitación que, a juzgar por la última fotografía trascendida, parece avanzar por buen camino.

A lo largo de estas semanas, Sheila había utilizado su perfil de Instagram para compartir momentos del pasado, donde su bienestar era muy cuestionable por los internautas. En medio del revuelo, su madre, Lourdes Ornelas, ha destacado en todo momento que estaba bien y en un lugar seguro, y el último post de su perfil oficial de Instagram lo corrobora. En él, Sheila posa junto a su progenitora— quien se ha convertido en su mayor apoyo— luciendo un aspecto muy mejorado. Aparece sonriente, tranquila y con un buen semblante que enseguida generó una reacción muy positiva por parte de sus seguidores.

«Me alegro de que estés con tu mami», «Qué bueno verte así de bien y en compañía de tu madre. El camino es largo, pero llegarás y triunfarás», «Sheila, qué buena decisión has tomado», «Ánimo Sheila, cómo me gusta esta foto», «Me alegro de verte con esa buena cara y esa actitud», «Es la foto que todos esperábamos ver algún día», «Tu mamá es la persona que más te quiere. Disfruta de cada momento cerca de ella», «Tienes una carita preciosa de tranquilidad y serenidad», escribían algunos de los internautas.

En la instantánea, junto a Sheila y Lourdes, se encuentra un hombre cuya identidad se desconoce. No obstante, el simple hecho de estar en un momento tan crucial lo sitúa como una figura que probablemente desempeña un papel importante en sus respectivas vidas. La escena tiene lugar en el porche de una casa que tampoco ha podido identificarse públicamente. Aunque muchos han señalado que podría tratarse de la mansión de Torrelodones que Sheila heredó de su padre— cuyo deterioro también ha acaparado numerosos titulares en los últimos meses—, el reflejo visible en el cristal permite confirmar que no se trata de esa vivienda.