La 29º edición del Festival de Cine de Málaga está llegando a su final. Durante estos últimos días, esta ciudad de la Costa del Sol ha desplegado su alfombra roja en las inmediaciones del Teatro Cervantes para recibir a numerosos rostros conocidos -desde actores hasta influencers- que han sacado de sus armarios sus mejores looks que siempre esconden un mensaje. En su quinta jornada, que tuvo lugar este pasado 11 de marzo, ha presentado la nueva temporada de Entre Tierras, protagonizada por Rodolfo Sancho y Megan Montaner, y Mallorca Confidencial, que ha unido a Lolita y a su hija, Elena Furiase, actrices principales de este proyecto y que han coincidido con su estilismo en esta última cita del cine.

Los mejores looks de la última alfombra del Festival de Cine de Málaga

Silvia Abascal ha sido, sin lugar a dudas, una de las mejores vestidas de la noche. La actriz ha deslumbrado en la alfombra roja con un vestido de Alta Costura de París. La intérprete ha lucido un vestido de la colección de Stèphane Rolland de dos piezas compuesto por una falda voluminosa y un top de tul semitransparente que ha combinado con unos tacones de salón de Jimmy Choo y joyas de Tiffany & Co.

Silvia Abascal. (Foto: Gtres)

Otra de las grandes protagonistas de la noche ha sido la actriz Megan Montaner -compañera de Rodolfo Sancho en Entre Tierras-. La intérprete ha elegido un vestido del diseñador español Zé García en negro confeccionado en crepé triacetato con escote asimétrico y falda con una abertura lateral.

Megan Montaner. (Foto: Gtres)

Fiel a su elegante y discreto estilo, Itziar Miranda también ha escogido un look de una firma española. La actriz ha lucido el vestido Anita de Inés Domecq, IQ Collection, de corte midi, manga sisa y en color negro y crudo.

Itziar Miranda. (Foto: Gtres)

Elena Furiase también ha sorprendido en esta alfombra roja. La actriz, que está inmersa en varios proyectos, se ha mostrado de lo más agradecida en esta edición del Festival de Málaga, en el que ha estado acompañada por su madre, con la que ha compartido proyecto.

Elena Furiase. (Foto: Gtres)

Para posar ante los medios, la nieta de la siempre recordada Lola Flores ha optado por un traje de chaqueta de dos piezas en color marrón chocolate de la firma Karl Lagerfeld de la temporada otoño-invierno compuesto por unos pantalones campana, un chaleco y una chaqueta.

Lolita Flores. (Foto: Gtres)

Al igual que Furiase ha elegido la comodidad con este traje de chaqueta, su madre también ha escogido un look muy similar. Lolita Flores ha aparecido en la alfombra roja con un estilismo muy similar al de su hija, pero en negro y con brillos que ha combinado con una blusa en color verde.