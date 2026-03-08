De los lunares de Rossy de Palma a las plumas de Edurne: los nuevos looks del Festival de Málaga

El 6 de marzo arrancó uno de los eventos más esperados del cine español: el Festival de Málaga. La 29ª edición de este certamen está dando mucho de qué hablar, sobre todo por los looks que han defendido las actrices en la alfombra roja. Después de disfrutar de los estilismos de los Goya, podemos centrarnos en otra fiesta a la que han asistido artistas de la talla de Kira Miró o Rossy de Palma. Esta última se ha convertido en una de las grandes protagonistas gracias a un vestido de lunares que ha sido muy comentado. A continuación, repasamos los mejores aciertos de la jornada.

Rossy de Palma

Rossy de Palma ha brillado en la nueva temporada del Festival de Málaga, donde ha sido galardonada con el Premio Málaga-Sur, un reconocimiento a toda su trayectoria profesional. Para la ocasión, la actriz ha elegido un vestido blanco con estampado de lunares, una de las tendencias más fuertes de la temporada, que se caracteriza por sus volúmenes y su diseño arquitectónico, logrando un equilibrio entre elegancia y modernidad.

Rossy de Palma en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

El look de Rossy se completa con un tocado de rejilla que aporta un aire sofisticado y unas sandalias de plataforma negras que le dan el toque final, fusionando comodidad y estilo. La combinación de estas piezas convierte el conjunto en un ejemplo de cómo mezclar tendencias clásicas con detalles contemporáneos, demostrando una vez más el carácter único y arriesgado de la actriz sobre la alfombra roja. Ha sido todo un acierto y ha recibido comentarios muy positivos.

Edurne

Edurne en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

La cantante ha sorprendido a todos con un elegante vestido negro que combinaba sofisticación y estilo moderno. Tal y como podemos ver en las imágenes, firmadas por la agencia Gtres, se ha decantado por un diseño con escote simétrico adornado con plumas, un detalle que aporta movimiento y un toque de teatralidad al conjunto.

Edurne Completó el look con unos tacones de punta afilada que estilizan la figura y definen la silueta con gran acierto, consolidando su presencia como una de las protagonistas de la velada. Sin duda, una apuesta original que se ha ganado muchos aplausos.

Andrea Duro

Andrea Duro en el Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

La protagonista de Física o Química ha acaparado muchas miradas en la alfombra roja gracias a un sofisticado conjunto de color negro. La actriz eligió un top corto con cuello cisne y una falda larga que aportaba textura, movimiento y un aire especial. Esta estrategia estilística logró un equilibrio perfecto, convirtiéndola en uno de los referentes de la velada.

Andrea Duro completó con unas sandalias de tacón en negro que prolongaban la línea estética del conjunto y estilizan la figura. Gracias a la elección de tejidos de calidad y un corte impecable, consiguió un estilismo sofisticado y muy acertado para un evento de alto nivel, consolidándose como una de las grandes protagonistas.

Kira Miró

Kira Miró en el arranque del Festival de Málaga. (Foto: Gtres)

Kira Miró también se ha ganado un puesto en este ranking. La artista dejó a todos sin palabras con un impactante look de color blanco. En esta ocasión, escogió un diseño de dos piezas, compuesto por un top de pedrerías con cuello halter y una maxi falda de tafetán con gran volumen y cola. Ambas prendas dejaban al descubierto parte de su abdomen, un original detalle que ha sido comentado por sus seguidores.