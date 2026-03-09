Alba de la Cruz, maquilladora: "Estos productos de maquillaje low-cost me tienen desmayada"

Cuidar el rostro es el primer paso para que cualquier maquillaje luzca bien. La piel está expuesta a factores como el sol, la contaminación y el estrés, por lo que mantener una rutina básica de limpieza, hidratación y protección facial es fundamental. Elegir productos de maquillaje de buena calidad también influye en la salud y apariencia de la piel. Sin embargo, calidad no siempre significa precios elevados, como estos productos de maquillaje low-cost.

Hoy en día existen numerosas marcas que ofrecen fórmulas efectivas, seguras y con excelentes resultados a precios accesibles. Estos productos de maquillaje low-cost se han convertido en una tendencia creciente porque permite experimentar, crear looks variados y mantener una rutina de belleza sin gastar demasiado. Nos lo especifica la influencer y makeup artista Alba de la Cruz, quien destaca varios productos de maquillaje low cost que se han vuelto tendencia por su excelente relación entre calidad y precio.

Los productos de maquillaje low-cost que debes tener

Entre las recomendaciones de la maquilladora, el lip liner de Catrice, el sculpt & charm contour stick de Catrice, la máscara extensionista de L´Oreal Paris y los multi-tasker Blush´N´Brush stick de rimmel London.

Para completar el look, aconseja el labial 635 Worth it médium de los Intense volumen mate, un tono versátil y elegante ideal para el uso diario.

Lip liner de Catrice

El delineador de labios se ha convertido en un imprescindible para lograr un acabado duradero. Alba de la Cruz asegura que «son increíbles, especialmente el tono 090». Su textura cremosa permite una aplicación fácil y precisa, ayudando a definir el contorno de los labios y a evitar que el labial se desplace.

Además, su tono versátil combina con diferentes colores de labiales y puede utilizarse incluso para rellenar todo el labio y crear una base duradera.

Sculpt & Charm countour stick de Catrice

El contorno en crema sigue siendo tendencia por su acabado natural y fácil difuminado. Esta es una excelente opción low cost para esculpir el rostro de manera rápida. Su formato en barra facilita la aplicación en zonas clave como pómulos, mandíbula y laterales de la nariz.

Además, su textura cremosa se integra bien con la piel y permite construir intensidad sin dejar manchas.

Máscara de L´Oreal Paris: maquillaje low -cost

Las pestañas largas y definidas son uno de los elementos clave en cualquier maquillaje. Esta máscara se ha convertido en una de las más recomendadas dentro de su rango de precio.

Su fórmula está diseñada para alargar las pestañas y darles mayor definición sin apelmazarlas. «Me deja una pestaña tan rizada, tan elevada», asegura Alba de la Cruz. El cepillo permite separar cada pestaña y crear un efecto de mayor longitud, ideal para quienes buscan una mirada más intensa sin recurrir a pestañas postizas.

Multi-Tasker Blush’N’Brush Stick de Rimmel London

El rubor en formato crema o stick es una de las tendencias más fuertes en maquillaje por su acabado natural y efecto “piel fresca”. Estos rimmel destacan por su practicidad y pigmentación.

Gracias a su formato en barra con brocha incorporada, permiten aplicar y difuminar el producto de forma rápida. Son ideales para dar color a las mejillas y lograr un efecto saludable en pocos segundos.

Labial 635 Worth It Medium de los Intense – volumen mate

Los labiales mate siguen siendo un clásico dentro del maquillaje. Este tono es uno de los favoritos por su color elegante y versátil. Ofrece buena pigmentación, un acabado mate moderno y una duración adecuada para el uso diario. Además, su precio accesible lo convierte en una excelente opción para quienes buscan un labial de calidad sin gastar demasiado.

Consejos para cuidar la piel antes y tras el maquillaje low-cost

Hidratar la piel. Usar una crema hidratante adecuada para tu tipo de piel permite que el maquillaje se adhiera mejor y evita que la piel se vea reseca.

Limpiar el rostro diariamente. La limpieza facial elimina impurezas, restos de maquillaje y exceso de grasa, ayudando a mantener la piel equilibrada.

Usar protector solar. La protección solar es clave para prevenir el envejecimiento prematuro y proteger la piel de los rayos UV.

Conservar las brochas y esponjas limpias. La limpieza regular de las herramientas de maquillaje evita la acumulación de bacterias y mejora la aplicación de los productos.

Desmaquillarse antes de dormir. no hacerlo puede obstruir los poros y provocar irritaciones o imperfecciones.

Mantén las cejas cuidadas: recortar ligeramente y retirar pelos sueltos ayuda a que el maquillaje se vea mejor.

Para los labios. Un profesional puede indicarte qué tipo de gloss usar y con qué frecuencia.

Cuidar los productos. Mantener las brochas limpias y las sombras en crema bien cerradas para prolongar su duración.

Practicar la técnica. Los movimientos circulares, toquecitos y difuminado son clave para un acabado profesional.