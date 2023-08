Esta es la limpieza facial que no te contaron nunca y que debes hacer ya para evitar arrugas y manchas

Existen diversos tratamientos que debes conocer para que tu piel respire y esté mejor que nunca. Sabes que, al paso de los años, las arrugas hacen acto de presencia, es ley de vida. Te mostramos la limpieza facial para evitar arrugas y manchas.

Siempre escoge tratamientos profesionales porque van a ser más efectivos.

Limpieza facial para evitar arrugas y manchas

“Aunque no se presente ninguna patología de forma patente debemos realizar revisiones periódicas. Hay que tener en cuenta que es la piel la que protege el interior de nuestro cuerpo frente a agentes externos, microorganismos y otros factores ambientales, y nos ayuda a regular la temperatura, entre otras funciones”, asegura José Luis López Estebaranz, presidente del Colegio Iberolatinoamericano de Dermatología (CILAD).

Rutinas diarias

Para que tu belleza explosione debes realizar diversas rutinas para cuidar la piel. No podemos hacerlo un día sí y otro, debes ser algo diario, que podamos hacer dos veces al día, por ejemplo, mañana y noche.

Jabón suave no agresivo

Desde Camaleon Cosmetics recomiendan que estas rutinas de belleza se realicen con un jabón suave no agresivo, que limpie sin irritar, ayude a disminuir la oclusión de los poros, calme y que al mismo tiempo sea respetuoso.

Hidratación extra

La higiene diaria es importante, además del extra de hidratación porque si no la piel se resiente y se seca. “No olvidemos mantener una higiene diaria con productos que no sean agresivos con el pH, que nos ayuden a eliminar la suciedad del ambiente, de la polución, maquillaje, etc. Debemos hidratarnos por dentro y por fuera, bebiendo al menos dos litros de agua diarios y utilizando cremas adecuadas para nuestro tipo de piel de forma frecuente”, especifica el experto.

Crema antiedad

Debe ser profesional, no cualquiera y en base a lo que nos aconsejen los expertos porque cada piel es distinta. Así que elige la tuya, sea para pieles secas, grasas, mixtas o bien muy sensibles.

Protector solar facial

Ya puedes incorporarlo a tu rutina. Debes elegir el protector solar facial para que tu piel no se queme y se vea el paso de los rayos solares en la dermis.

Desde Tegoder comentan que exponerse demasiado al sol, además de problemas serios de salud, produce deshidratación, rotura de fibras de colágeno y elastina, creación de radicales libres y, por ende, envejecimiento.

Aunque también tenga sus beneficios, como la absorción de vitamina D, hay que conocer los límites de cada piel y utilizar a diario, como último paso de la rutina de cuidado facial, dos dedos de una crema solar adecuada para cada fototipo y para cada tipo de piel (grasa, seca, sensible, con manchas o cicatrices, etc.).