Bertín Osborne se sincera con Paloma García-Pelayo tras su posado: "Recapacité, porque me lo pidió Gaby"

Paloma García-Pelayo ha conseguido hablar con Bertín Osborne, quien se ha pronunciado de manera contundente tras presentar a su hijo en común con Gabriela Guillén en la portada de la revista ¡Hola! Una exclusiva que ha revolucionado por completo el mundo del corazón, sobre todo porque la expareja llevaba tiempo en pie de guerra. Sin embargo, parece que por fin han llegado a un acuerdo por el bien del pequeño David. Un nombre cargado de significado, tal y como detallan en el reportaje.

García-Pelayo, colaboradora de Y ahora Sonsoles, ha compartido la conversación que ha mantenido en exclusiva con el artista, quien estaría decidido a normalizar la situación. La periodista ha resaltado la pregunta que muchos se hacen: «¿Por qué ahora?» Y lo cierto es que la respuesta de Osborne no ha podido ser más concisa. «¿Por qué no? Esto sucede porque un día me llama Gaby y me pide que hagamos unas fotos con el niño», se ha sincerado con ella zanjado todas las habladurías.

«He tenido que oír que si es un montaje, que si nos aprovechamos del niño, que quiero blanquear mi imagen o que no posamos juntos para luego hacer el bautizo y la Primera Comunión. No necesito nada de eso. Me lo pidió Gaby, recapacité, hablé con quienes tenía que hablar y nada más», sentencia molesto.

Captura de Paloma García-Pelayo en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

«Parece que lo tenemos marginado, escondido y el día de mañana va a pensar que su padre lo ha escondido», argumentaba Gabriela Guillén al lanzarle la propuesta. Una petición a la que Bertín terminaba accediendo, aunque con ciertos límites. Y es que él quiso que las imágenes del reportaje se tomasen por separado, para evitar futuros conflictos. «Me llevo bien con ella y quiero seguir manteniendo una buena relación», ha explicado. Una decisión que, sin duda, fue muy meditada.

El motivo por el que Bertín Osborne ha posado junto a su hijo

«Lo pensé y hablé con mis hijas, mis hijos y mis hermanas», asegura. «Tenía que hablarlo con mi familia». Algo ante lo que todos se mostraron de acuerdo, animándole a dar este esperadísimo y necesario paso al frente. «Me dijeron que adelante, que lo normalizara».

Bertín Osborne y Gabriela Guillén. (Foto: Gtres)

Cabe destacar que desde un primer momento hubo mucho rumores respecto al hecho de que Bertín no quisiera ser padre. De hecho, el propio artista reconoce que no se sentía preparado a su edad para afrontar una responsabilidad tan grande. «Ahora he cambiado de opinión y he decidido hacerlo así», destaca. Una gran evolución con la que también pone punto y final a todas las polémicas que han podido surgir al respecto.

«Él rectifica una vez que el niño ya está aquí», ha señalado Paloma García-Pelayo. «Siempre ha posado con todos sus hijos», destaca sobre la actitud mostrada por parte del artista, quien tendría una gran conexión con el pequeño.

Captura de la conversación entre Paloma García-Pelayo y Bertín Osborne en ‘Y ahora Sonsoles’. (Foto: Antena 3)

«Le ha llevado a montar a caballo, le ha enseñado a nadar y se ríe igual que él», afirma Gabriela Guillén con mucho orgullo en la revista, compartiendo cómo es realmente la relación entre padre e hijo. Lo cierto es que físicamente también se parecen, ya que el niño luce un espectacular cabello rizado, igual que Osborne a su edad.

Por otro lado, Bertín Osborne también ha aprovechado para mandarle un mensaje a García-Pelayo en pleno directo de Y ahora Sonsoles en el que le ha pedido a la colaboradora que aclare públicamente que no ha cobrado ni un solo euro por dicha entrevista. Y es que muchos han especulado respecto a la importante suma de dinero que podrían haberse embolsado por la exclusiva.