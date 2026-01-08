Así es el hombre que ha conquistado a Jessica Bueno… y su conexión con Kiko Rivera

El año 2026 ha arrancado con una energía muy distinta para Jessica Bueno. Tras un periodo centrado en su familia, en su crecimiento personal y en dejar atrás etapas complicadas, la modelo parece haber vuelto a ilusionarse en el plano sentimental. Así lo ha revelado la periodista Leticia Requejo, quien ha desvelado que Jessica lleva alrededor de dos meses conociendo a un hombre que se ha convertido en una figura especial en su vida.

Aunque no se trata de una relación oficializada, los gestos hablan por sí solos. Según Requejo, ambos comparten rutinas propias de una pareja consolidada: pasan tiempo en sus respectivas casas, hacen planes cotidianos y hasta van juntos al supermercado. «Están haciendo prácticamente vida de pareja», aseguraba la colaboradora, subrayando que la naturalidad y la cercanía marcan esta nueva etapa para la ex de Kiko Rivera.

Jessica Bueno en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Las fiestas navideñas también habrían sido testigo de esta conexión. La pareja habría compartido compras y momentos típicos de estas fechas, integrando la relación en su día a día sin necesidad de grandes anuncios. A pesar de que hace solo unas semanas Jessica afirmaba estar soltera tras su paso por Supervivientes All Stars, la situación parece haber evolucionado. «Se están conociendo, sin etiquetas», puntualizaba Requejo, dejando claro que ambos prefieren vivir el presente sin prisas ni presiones.

Sobre la identidad del misterioso acompañante, se sabe que ronda los cuarenta años y que es conocido de Kiko Rivera, un detalle que ha llamado la atención en el entorno mediático. Además, el hombre se encontraría en pleno proceso de separación, una circunstancia que habría generado malestar en su expareja. Según la periodista, esta se sentiría «completamente desolada» por lo ocurrido, aunque él asegura que cuando comenzó a ver a Jessica ya estaba soltero. Aun así, no se descarta que desde fuera se perciba cierto «solapamiento» entre relaciones.

Mientras su vida sentimental parece abrirse a una nueva ilusión, Jessica Bueno continúa completamente volcada en lo más importante para ella: sus hijos. La modelo es madre de tres niños -Fran, de 13 años, y Jota Jr. y Alejandro, de 9 y 4- y atraviesa una etapa de grandes cambios familiares, en la que la estabilidad emocional de los pequeños es su máxima prioridad.

La Navidad ha sido, en este sentido, un auténtico refugio emocional. Jessica se ha esforzado por crear un ambiente de ilusión, calma y unión en su hogar, cuidando cada detalle para que sus hijos sigan viviendo estas fechas con magia. Decoración, tradiciones, actividades en familia y momentos compartidos forman parte de su rutina navideña. «Hacemos galletas, viene Papá Noel, hay ilusión», explicaba, demostrando que para ella estas fiestas son una oportunidad para reforzar los vínculos familiares.

Jessica Bueno en ‘El tiempo justo’. (Foto: Telecinco)

Fran, su hijo mayor, se encuentra además en plena adolescencia, una etapa que trae consigo nuevos retos. Cuando Jessica inició su relación con Jota Peleteiro, Fran era solo un bebé y el exfutbolista se convirtió en una figura paterna muy presente. Sin embargo, con el paso de los años, la situación se ha vuelto más compleja. «Va siendo consciente de todo», reconocía la modelo, admitiendo que la madurez del niño implica conversaciones más profundas y una mayor sensibilidad emocional.

A pesar de los desafíos, Jessica mantiene firme su compromiso con una crianza basada en el respeto, el diálogo y la protección. Prueba de ello es su postura frente a las redes sociales. En una reciente entrevista, apoyó la ley australiana que prohíbe el uso de estas plataformas a menores de 16 años. «Mis hijos no tienen redes sociales y lo tienen claro», afirmaba, mostrando su preocupación por la exposición temprana y los riesgos que conlleva.