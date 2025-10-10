Fue en febrero de 2025 cuando saltó la noticia de la ruptura de Jessica Bueno y Luitingo. Se conocieron en la casa de Gran Hermano VIP 8 y llevaban juntos casi dos años, pero finalmente decidieron tomar caminos por separado por un sentimiento de desgaste en la relación. Han pasado siete meses desde entonces y ahora, la modelo se encuentra concursando en Supervivientes All Stars 2. La situación extrema a la que se someten todos los participantes en dicho reality hace que, en ocasiones, muchos de ellos se abran en canal delante de las cámaras sobre episodios complicados de sus vidas personales. Y en la última gala del espacio televisivo, ha sido el turno de la sevillana.

Alejandro Albalá ha sido el último expulsado de la edición, y su despedida con Miri Pérez-Cabrero ha sido una escena que ha hecho recordar a Jessica Bueno su pasada relación con Luitingo. Un momento con el que no ha podido evitar las lágrimas. «Ay, Jorge, es que me recuerda a una historia que yo viví hace muy poco. Y fue tan bonito, que no sé», comenzaba a decir. «La historia acabó fatal y ojalá a ellos (Miri y Albalá) no les pase lo mismo. En mi caso, yo también lo conocí en un reality y fue una historia muy bonita», añadía, dando detalles de la identidad del chico pero sin querer pronunciar su nombre.

Jessica Bueno y Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes All Stars’. (Foto: Mediaset)

En ese momento, Jorge Javier Vázquez le preguntaba si se trataba de Luitingo y Jessica no tuvo ningún problema en confirmarlo. «Él es un hombre muy flamenco, de categoría. Estamos hablando de Luitingo, sí. Pero esto no quiere decir nada, solo que me ha recordado a nuestra historia, que fue muy bonita. […] Me enamoré, por eso estuve un año entero con él. Pero el amor no siempre funciona. Cada uno lleva su vida ahora y yo creo que la decisión que tomamos fue lo más maduro para los dos. No podía ser», expresaba.

La modelo añadía que estaba muy sensible y que en los realities se intensificaban mucho las emociones. No obstante, hacía hincapié en que, a pesar de los buenos recuerdos, considera que separarse fue la mejor decisión. «Cada uno estábamos en momentos vitales diferentes, y llegó un momento que nos superó muchas cosas de nuestra vida, sobre todo de la mía. Y él quería unas cosas para su vida, y yo no podía darle lo que él quería y al final decidimos cada uno tirar por su camino», explicaba.

Luitingo y Jessica Bueno en Sevilla. (Foto: Gtres)

Antes de terminar, Jessica confesaba a la audiencia que lo único que deseaba para Luitingo es que fuera muy feliz siempre. «Antes de entrar aquí supe que tenía pareja y espero que sea muy feliz. Pero, como he comentado muchas veces, ahora mismo solo pienso en mí y en mi felicidad. Qué es lo que quiero. Estar feliz yo, con mis hijos y mi familia», concluía, generando un aplauso sonoro tanto en el plató de Madrid como en la palapa de Honduras.