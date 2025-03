​Luitingo ha compartido con sus seguidores que atraviesa un momento personal complicado tras su ruptura con Jessica Bueno. A través de un video en sus redes sociales, el cantante ha explicado que se encuentra en Madrid, buscando desconectar y reencontrarse consigo mismo, alejándose de la rutina de Sevilla. El cantante ha reconocido que la situación que está viviendo junto a su familia no es fácil y que, aunque intenta mantenerse fuerte, las circunstancias le afectan profundamente. A pesar de ello, Luitingo ha asegurado a sus fans que está trabajando para recuperar su ánimo y volver a ser «el Luis que todos conocen» y aprecian. «Estoy aquí para deciros que llevo mucho tiempo recibiendo mensajes preguntándome que dónde está el Luis que os hacía reír», ha comenzado diciendo.

«He venido a Madrid no solo por trabajo… Aunque tengo un estreno internacional de una película que me hace mucha ilusión y unas grabaciones con un productor y videógrafo, me he venido unos días de más para desconectar, para encontrarme conmigo mismo, para salir de la rutina de Sevilla, para pasear, para escuchar música a mi bola, irme por ahí (…) Volveré porque os lo debo y me lo debo a mí mismo. La verdad es que no estoy pasando el mejor momento de mi vida. Tampoco hay que ser muy listo para saber que no estoy bien, pero bueno (…) Vamos a forzar la máquina y vamos a darle caña. Os quiero, perdonadme si en algún momento he estado triste. La música curará el alma», ha añadido Luitingo.

Luitingo en un evento en Madrid.

La relación entre Luitingo y Jessica Bueno terminó después de más de un año juntos, y la separación, aunque parecía amistosa, ha estado rodeada de controversia. En el programa ¡De Viernes!, en Telecinco, se desvelaron audios privados en los que Luitingo hablaba ya no sólo sobre la ruptura, sino también sobre la modelo sevillana y sus hijos fruto de dos relaciones anteriores. Estos audios, grabados por un vecino del artista, causaron un gran impacto en Jessica, quien se derrumbó al escucharlos en directo. «¿Cómo puede decir esas barbaridades? Se supone que nos queremos, estoy en shock. Una persona que te quiere no hace eso, si yo jamás hablaré mal de él. Lo que más me duele es que hable así de mis hijos. Yo no le he dado motivos para que esté enfadado conmigo», explicó la ex de Kiko Rivera con lágrimas en los ojos y muy consternada.

Fue el pasado 24 de febrero, concretamente, cuando Jessica Bueno y Luitingo emitieron un comunicado conjunto, a través de sus respectivas redes sociales, anunciando su ruptura tras más de un año juntos. «No querríamos haber tenido que escribir estas palabras nunca, pero la vida es así. Hemos decidido tomar caminos separados. Ha sido una historia de amor preciosa que hizo que nuestros corazones volvieran a latir y nos sintiéramos vivos de nuevo», comenzaba el escrito. Aunque parecía que todo iba de buen rollo entre ellos, los audios de Luitingo criticando a Jessica han sido un punto de inflexión en su relación.

