Luitingo revela si tiene problemas tras romper con Jessica Bueno: "Me ha quedado para pipas"

La ruptura de Jessica Bueno y Luitingo no ha sido como esperaban. A pesar de que ambos comunicaron que se separaban por mutuo acuerdo al no ser capaces de solventar sus diferencias y mirar por el bien de cada uno de ellos, las revelaciones que han ido sucediéndose desde ese día han hecho que sus vidas sigan conectadas y el fin de su relación sea controvertido. Tanto es así que recientes informaciones podrían señalar al padre del cantante, Sele de Triana, como el principal culpable de todo lo ocurrido.

Recientemente se planteó que Luitingo estuviera echando más leña al fuego con el único fin de obtener un beneficio económico. Así lo planteó Jesús, su primo, al asegurar que el cantante «deja mucho que desear como persona» y es «capaz de todo por facturar». Este, lejos de confirmarlo, ha negado a toda costa que eso sea así. De igual modo, hay quien asegura que no es él, sino su padre, el que se mueve por el interés y controla cada uno de sus pasos.

Luitingo. (Foto:Gtres)

Ha sido en el programa de Emma García donde una persona del entorno del cantante ha salido a hablar sobre el padre de Luitingo y sus métodos. Sin saber que ese tema se iba a abordar en el plató de Fiesta, el ahora ex novio de Jessica Bueno ha respaldado a su padre. El cantante ha sido pillado por una de las reporteras del programa de Mediaset y ha negado en todo momento que su progenitor se aproveche de él o de su vida.

«A mí mi padre me ha motivado a ser buena persona siempre, a que todo me vaya bien en la vida, a que trabaje mucho y a que cuide siempre de la familia, de mí y a todos los que están a mi alrededor; eso me motiva», ha confesado ante el micrófono del formato y bajo la lluvia. Sus palabras han sido bien recibidas en el estudio del programa, que han agradecido que Luitingo les respondiera, debido al silencio que acostumbra a mantener. Lo ha hecho después de bromear ante las preguntas de la periodista sobre sus supuestos problemas económicos, a lo que el artista ha respondido «me ha quedado para pipas».

Nueva información sobre Luitingo. (Foto:Mediaset)

Quien no se ha quedado mudo ha sido el informador con el que ha contado el programa Fiesta. El testimonio, que no ha querido dar la cara por miedo a represalias, se ha referido a la relación de Luitingo y Jessica como «complicada». Esta persona cercana al entorno de Luitingo ha señalado como culpable de todo lo malo que ha envuelto el noviazgo de los televisivos al padre del cantante. Sele de Triana habría «movido todos los hilos y organizado» la vida de su hijo, tanto en el ámbito profesional como en el sentimental.

«Son unas personas muy interesadas, especialmente el padre, que es quien mueve los hilos de todo. Son personas que buscan la fama y el dinero a través de los demás; no tiene por qué ser una relación de pareja, utilizan a quien sea, vecinos y todo», ha expresado duramente el testimonio. Este ha añadido también que Sele de Triana no sólo actúa en el mundo terrenal con su afán de control, sino que también lo hace en las redes sociales.

Nueva información sobre Luitingo. (Foto:Mediaset)

«El padre es el que le dice a Luitingo con quién tiene que relacionarse; este hombre hasta tiene cuentas falsas de Instagram para comentarle las publicaciones a su hijo y que así tenga más apoyo y seguidores», ha continuado diciendo, revelando que Sele de Triana habría creado esos perfiles falsas en Instagram para dejar comentarios positivos en las publicaciones de Luitingo.

«En el círculo del barrio en el que viven se les conoce como Los cagalástimas, porque van vendiendo sus penas cuando no son reales», ha manifestado el informante anónimo buscando que se conozca la verdad sobre la familia de Luitingo. Una supuesta verdad que de momento no ha sido confirmada ni por el cantante, ni por Jessica Bueno.