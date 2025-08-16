La inesperada sorpresa que Belén Esteban y su marido le han dado a Anabel Pantoja en Canarias

Anabel Pantoja y Belén Esteban formaron un tándem televisivo perfecto en el extinto Sálvame que traspasó la pantalla y se afianzó fuera de los platós de Telecinco. A día de hoy son grandes amigas y así lo demuestran siempre. Durante los peores momentos de Anabel, Belén no la ha dejado sola y, pese a la distancia, continuamente la ha apoyado y arropado. Ahora, la influencer y su pareja, el fisioterapeuta David Rodríguez, enfrentan su primer verano como padres de Alma perfectamente instalados en Canarias, donde tienen su residencia principal. Un hogar en el que han recibido la inesperada visita de la televisiva y su marido Miguel en lo que parecía que iba a ser un fin de semana tranquilo.

Motivada por el amor que tiene hacia su amiga y para pasar ratos con la pequeña Alma, a la que ya habían conocido anteriormente, la de Paracuellos ha cogido un avión y se ha presentado en el domicilio canario de la joven. Un gesto que ha pillado totalmente desubicada a la sobrina de la tonadillera, que no ha dudado en recibirla con los brazos abiertos.

La visita de Belén Esteban a Anabel Pantoja en Canarias. (Foto: Instagram)

«No me preguntéis cómo, pero, de momento, acaban de aparecer para darnos una sorpresa», ha compartido Anabel en su perfil de la red social Instagram. Este texto va acompañado de una fotografía en la que aparecen la princesa del pueblo y su marido acompañados de otro chico, Belén Esteban y Miguel Marcos. En ella se puede ver posando sonrientes y brindando con cerveza y vino blanco para celebrar la amistad y dar el pistoletazo de salida a unas jornadas juntos en la isla.

Anabel y Belén dándose un abrazo. (Foto: Instagram)

Una reunión que llega tras una etapa muy convulsa para la creadora de contenido. Desde que nació Alma, la polémica ha convivido con los progenitores en ciernes. A los pocos meses de dar a luz, Anabel y David tuvieron que enfrentar lo que en la actualidad continúa siendo su peor pesadilla, ya que cabe recordar que el pasado mes de febrero su hija fue ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria durante 18 días y 13 de ellos permaneció en la UCI. Tras los estudios de los facultativos y ejerciendo de oficio, comenzaron a ser investigados por un presunto maltrato infantil que no ha concluido. Por ello, la llegada de Belén al archipiélago hará que Anabel y David olviden momentáneamente la vorágine vital que atraviesan.

El verano de Belén Esteban

Este se trata del cuarto viaje que La patrona ha realizado a lo largo de la temporada estival después de despedirse del formato La familia de la tele que se emitía en TVE. Tal y como hemos podido ver a través de sus redes y de los medios, Belén viajó en un primer instante a visitar a su hija Andrea, nacida fruto de la relación que mantuvo con el torero Jesulín de Ubrique. Para verla tuvo que cruzar el charco y aterrizar en Los Ángeles, donde la joven desarrolla su vida y trabaja en el sector de la comunicación. Algo que hace cada vez que se le presenta la ocasión.

Belén Esteban en Canarias. (Foto: Gtres)

Después disfrutó de unos días en el destino vacacional por excelencia de los famosos en España: Ibiza. Y sin perder el ritmo, también reservó tiempo con su madre en su amada Benidorm, su lugar de veraneo de toda la vida.