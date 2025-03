Las imágenes de David Rodríguez en el Día del Padre: con la pequeña Alma y sin Anabel Pantoja

David Rodríguez y Anabel Pantoja consolidaron su historia de amor con el nacimiento de la pequeña Alma, su primera hija en común. El pasado 19 de marzo era un momento especial para ambos debido al Día del Padre, pero la influencer decidió viajar a Madrid para organizar la mudanza del piso que tiene en la capital. Por su parte, el cordobés se quedó en su tierra natal atendiendo a sus compromisos profesionales y en LOOK tenemos las imágenes.

David se ha quedado con su hija y se ha dejado ver paseando con el carro. Hay que recordar que tanto él como Anabel Pantoja están siendo investigados. Alma ingresó en el Hospital Materno Infantil de Canarias y a partir de ese momento se activó un protocolo que ha situado a la ex colaboradora de Sálvame en el centro de la noticia. No obstante, la tormenta está cada vez más cerca de llegar a su fin, tal y como ha comentado la periodista Leticia Requejo en TardeAR.

David Rodríguez paseando a su hija. (Foto: Gtres)

Siguiendo la información del programa de Telecinco, próximamente todo habrá terminado. «Su defensa le comunica que la causa se va a archivar, todo apunta que el plazo en el que se archivaría entre tres o cuatro semanas», ha comentado la tertuliana. Según dice, la pareja ha recibido esta información «con la mayor de las alegrías».

Más adelante añade: «Al recibir esa llamada del abogado de David, recordemos es distinto al de Anabel, confirmándoles que la causa se va a archivar en el próximo mes les da una tranquilidad y la razón pública».

Entre Madrid y Córdoba

Hace unos días, Anabel Pantoja hizo las maletas y dejó su residencia de Canarias para pasar una temporada en Andalucía. Ha aprovechado para visitar a sus familiares y amigos cercanos, pero también ha sacado tiempo para viajar a Madrid. David se ha quedado en Córdoba, pasando sin ella el Día del Padre, y la influencer ha estado en la capital cerrando el piso que tenía alquilado.

Anabel Pantoja en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Anabel no dejó pasar la oportunidad de felicitar a su novio a través de las redes sociales. Publicó unas imágenes que demuestran lo implicado que está con la pequeña Alma. No obstante, su agenda le impidió estar a su lado en un día tan especial. ¿Por qué no organizó su agenda de otra forma para pasar el 19 de marzo junto a David?

El silencio de David Rodríguez

David Rodríguez paseando a su hija. (Foto: Gtres)

David Rodríguez era una persona anónima antes de conocer a Anabel Pantoja, pero su noviazgo con la sevillana le convirtió en una pieza clave dentro de la crónica social. Siempre ha sido discreto, aunque cambió su actitud cuando su hija Alma salió del hospital. Empezó a dar declaraciones y a tener una relación cordial con la prensa, pero ahora ha cambiado.

El fisioterapeuta ha retomado su habitual silencio. Ya no le interesa responder a las preguntas de los reporteros y da la callada por respuesta siempre que le plantean alguna cuestión. Las imágenes que tenemos en LOOK son una prueba sólida de este cambio de actitud.