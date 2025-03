Anabel Pantoja ha compartido un revelador vídeo en sus redes sociales en el que da cuenta en qué punto se encuentra su relación con David Rodríguez tras los incesantes rumores de crisis en las últimas semanas. El ingreso de su hija Alma a mediados del mes de enero puso en el foco mediático al fisio. Tras su salida del Hospital Materno Infantil, donde la menor estuvo ingresada durante más de tres semanas, la sobrina de Isabel Pantoja y su novio fueron citados en el Juzgado número 3 de Gran Canaria para declarar sobre la crisis que tuvo la pequeña a la salida de un centro comercial y por la que tuvo que acudir a un centro médico.

A medida que pasaban los días, a pesar del silencio de la pareja, salieron a la luz varias filtraciones sobre las declaraciones de Anabel y David ante la justicia. Algunos medios de comunicación apuntaron que la pareja dio dos versiones diferentes sobre lo ocurrido. Además, a ello se le sumaban especulaciones sobre la relación de los padres de Alma ya que Rodríguez, por motivos laborales, tuvo que poner rumbo a Córdoba y separarse de su hija y de su pareja.

Anabel Pantoja y David Rodríguez (Foto: Gtres)

Antonio Rossi apuntó que Isabel Pantoja no vería con buenos ojos a la pareja de su sobrina, a pesar de David le prestó sus servicios como fisio durante su última gira latinoamericana. «Claro que no está bien (refiriéndose a David), cuando tienes a todo, todo el círculo de Anabel Pantoja reventándote todo el día, claro que saltas. Cuando no para y no pone el freno de mano y permite determinado tipo de cosas, que hay cosas que se le escapan, pues la cosa afecta a la pareja, pero la pareja como tal hasta este momento y siguen, porque ya ha habido freno, muy bien, porque además él tiene la sartén por el mango para destruir a todos los que le están poniendo a parir», dijo el colaborador.

Anabel Pantoja comparte un revelador vídeo con David

A pesar de los rumores de crisis de la pareja y a la espera de la resolución judicial por la investigación de las lesiones de Alma, Anabel ha hecho oídos sordos en todo momento y, con normalidad, ha compartido en sus redes sociales imágenes o vídeos del padre de su hija. Este 19 de marzo, con motivo del Día del Padre, la sobrina de la intérprete de Marinero de Luces ha aprovechado la ocasión para publicar un emotivo reel en Instagram para felicitar a su chico. A través de un carrete de vídeos guardados en su galería hasta la fecha, Pantoja no solo ha dejado constancia de que se encuentra en un muy buen momento con su pareja. Tal y como muestra la secuencia, la creadora de contenidos ha compartido algunos emotivos e íntimos momentos de David y Alma juntos.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anabel Pantoja (@anabelpantoja00)

No es la primera vez que Anabel acude a sus redes sociales para desmentir noticias o dar cuenta de su situación actual. Durante su embarazo, y tras los rumores de infidelidad por parte del fisio, la prima de Kiko Rivera publicó una romántica imagen con el cordobés.